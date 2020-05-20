Моё знакомство с проектом «Другой разговор» и фильмом «После прочтения сжечь»

- Оценка фильма на сайте КиноЦензор

На просмотр фильма «После прочтения сжечь» попал случайно. Предыстория интересная, поэтому расскажу её. Есть такой проект в интернете, который называется «Другой разговор». Он объединяет людей, которые регулярно собираются вместе, чтобы обсудить прочитанную книгу или совместно посмотреть фильм и постараться распознать его скрытую внутреннюю смысловую составляющую.

В группе есть ведущий, который предварительно выбирает кино и имеет на руках уже готовые наработки с расшифровкой произведения. Поэтому процесс происходит не столько в творческом режиме совместного поиска, сколько по заранее спланированному сценарию с готовыми выводами.

У проекта есть определённая идейная направленность, которая выражается в подборе книг и фильмов и в предлагаемом подходе к их обсуждению. При этом, как показал мой опыт посещения нескольких встреч, цель не столько в целостном анализе посыла произведения, сколько в использовании его как основы для донесения до аудитории определённой смысловой матрицы, лежащей в основе проекта «Другой разговор». Глубоко её не изучал, но по первым впечатлениям напоминает тренинги на тему «как стать успешным и эффективным». Есть полезные и рациональные моменты, но много и либеральных или западно-ориентированных закладок.

А теперь о фильме «После прочтения сжечь», который оказался тем самым «котом в мешке», который собрал нас всех в одном зале. Эта комедийная драма, в которой все действующие персонажи представляют собой фриков разной степени тяжести. У каждого героя есть своя ярко выраженная ущербность. Один дорос до 30-летнего возраста, но ведёт себя как 10-летний ребёнок. Другой – считает себя обиженным патриотом, незаслуженно уволенным из ЦРУ, постоянно психует и заливает своё горе алкоголем. Третий – зациклен на сексе и весь фильм ищет с кем бы переспать. Женские персонажи не отстают от мужских: либо законченные и эгоистичные стервы, изменяющие своим мужьям, либо предельно глупые и неадекватные особы, мечтающие улучшить своё тело методом пластической хирургии. Есть один благонамеренный, но достаточно слабохарактерный персонаж – ему суждено получить топором по голове…

Зритель полтора часа фильма наблюдает за перипетиями этих героев, у каждого из которых закручивается своя история. К концу повествования все разрозненные события неожиданно соединяются воедино. При том логика картины такова, что ты можешь вести себя правильно или по-детски наивно и тебя в какой-то момент неожиданно застрелят или зарубят топором. Либо ты можешь совершать абсолютно идиотские поступки, и в финале благодаря остроумной задумке сценариста неожиданно «придёшь к успеху», хотя в реальности все твои действия должны были бы оставить тебя у разбитого корыта.

Собственно, по таким фильмам хорошо видна нравственность их создателей: потому что, либо они искренне верят, что жизнь вот такая абсурдная и несправедливая, в которой все люди в той или иной мере негодяи и глупцы, движимые волей сумасшедшего случая; либо они снимают такие фильмы под заказ, и ради денег готовы транслировать в массы подобный деструктивный взгляд на жизнь. В обоих случаях это характеризует творцов таких произведений с негативной стороны.

В принципе это диагноз и актёрам, которые соглашаются сниматься в таких картинах (здесь, в частности, играют Джордж Клуни, Джон Малкович и Брэд Питт). Ведь актёр, выбирая роль, должен ознакомиться со сценарием и оценить, в какое дело его приглашают – в хорошее или плохое. И от его выбора зависит, на что будут направленны его творческие таланты – на созидание или на разрушение.

При этом в фильме есть ряд смешных эпизодов, которые обусловлены резким нарушением логики повествования и абсурдностью происходящего. Но если поразмыслить, то в смехе над фриками и их идиотскими поступками ничего хорошего нет. Конечно, кому-то возможно в душе и приятно смотреть на недоразвитых людей, ощущая какую-то свою внутреннюю возвышенность или гордыню в стиле «ну я-то нормальный, не то что эти…, я бы так не поступил». Но хитрость в том, что, когда человек регулярно смотрит подобный контент, то он постепенно становится похож на вот «этих». Так уж устроена наша психика, что она запоминает и отпечатывает в нашем мировоззрении подобные яркие образы, а чем мы себя наполняем – на то постепенно и становимся похожи.

Весьма показательно, что один из героев истории всё время повторяет фразу «что за фигня здесь происходит?», озвучивая вопрос, закономерно всплывающий в голове зрителей, смотрящих фильм. А заканчивается картина ещё более точным возгласом «Чему мы научились из всего этого? Я ни черта не понимаю!»

Ответ на поставленный вопрос на самом деле прост. Фильм учит зрителя плохому, он делает его ближе к тем самым фрикам, над которыми он только что смеялся. Подспудно в психику проходит множество закладок по типу «мир полон идиотов», «вокруг все тупые», «справедливости нет», «жизнь абсурдна» и т.д.

Напоследок ещё несколько слов о формате встреч «Другой разговор».

Совместные просмотры подразумевают, что на них обсуждаются хорошие и глубокие фильмы. Поэтому лично мне после просмотра было довольно любопытно и даже забавно узнать, что оказывается, за каждым из персонажей этого театра абсурда есть какой-то образ («власть», «машина», «животное», «рациональная цель», «Христос», «дьявол» и т.д.), и фильм якобы учит нас правильно ставить свои цели и достигать их, не утрачивать человеческое под давлением системы и т.д.

Подробно рассказывать о том, как всё показанное на экране интерпретируется по методичкам «Другого разговора» не стану – вероятно, их можно легко найти в интернете. Но с моей точки зрения всё раскрытие второго смыслового ряда на нашей встрече было явным «натягиванием совы на глобус» и имело очень отдалённое отношение к фильму. При этом посыл обсуждения со стороны ведущего был достаточно созидательным, но это всё равно неправильно. Потому что нельзя хвалить аморальные фильмы, надевая на них свою субъективную положительную матрицу. Так как в этом случае вы начинаете рекламировать сам фильм и поощрять его создателей, в то время как они заслуживают иного к себе отношения.

При этом я в принципе поддерживаю совместное обсуждение кино и не против подхода, что у фильма может быть второй смысловой ряд, через который транслируются действительно важные и ценные смыслы. Например, первая картина для коллективного просмотра по методичкам проекта «Другой разговор» – это итальянская драма «Место встречи». Это действительно очень многоуровневое, глубокое и созидательное по своей образной и смысловой составляющей произведение. И его обсуждение на встрече было во всех смыслах правильным и полезным. Но последовавшие за ним «Лобстер» и «После прочтения сжечь» наводят на мысль, что проект построен по принципу «главное завлечь» (чтобы зритель заглотил наживку), а затем начинается трэш. Если такая ситуация допущена по ошибке, а не целенаправленно, то хочется пожелать авторам и участникам проекта «Другой разговор» более осознанно и целостно подойти к репертуару кино, выбранному для просмотра. Ведь сама идея хорошая – объединять людей для совместной познавательной и интеллектуальной деятельности!

Для тех, кто всё же считает, что в любом распиаренном фильме с именитыми актёрами обязательно есть что-то ценное, расскажу короткую историю из личного опыта. Когда-то в детстве я искренне полагал, что звучавшая из каждого утюга попса (это были 90-е годы), вероятно содержит какие-то важные и глубокие смыслы. Потому что в моём понимании, если бы это было не так, то певцы не обрели бы такую популярность – ведь пели они откровенно слабо и просто дрыгались на сцене. Но когда я стал постарше, то понял, что ничего кроме глупости и пошлости во всей этой музыке нет. А подобных исполнителей специально раскручивают, чтобы через их образы и творчество негативно влиять на массы, в первую очередь на детей и подростков.

Как-никак, мы проиграли Холодную войну, и победитель стал насаждать нам свою культуру, перехватив контроль над крупными медиа, музыкальными премиями и продюсерскими центрами. И когда сегодня Голливуд снимает откровенно отупляющие фильмы, у меня это уже не вызывает удивления – ведь американский народ тоже когда-то проиграл войну…

Наркотики

Один из персонажей постоянно употребляет алкоголь. При этом создатели фильма в некоторой степени наделили его ореолом патриота, волнующегося за свою Родину. Много сцен с бокалами на совместных банкетах или во время походов в ресторан.

Секс

Нет ни одной нормальной семьи, обязательно муж или жена изменяют друг другу. Некоторые персонажи готовы лечь в постель с первым встречным. Есть сцены извращений.

Насилие

Вопреки ожиданиям, формирующимся от лёгкой атмосферы в начале фильма, во второй половине начинается кровавая мясорубка. Необоснованные и абсурдные убийства, показанные с высокой степенью детализации.

Мораль

В фильме есть ряд смешных эпизодов, которые обусловлены резким нарушением логики повествования и абсурдностью происходящего с героями, но каждый из них представляет собой фрика с тем или иным отклонением. Картина делает зрителя ближе к этим фрикам, над действиями которых он смеётся по ходу развития истории. Подспудно в психику проходит множество закладок по типу «мир полон идиотов», «вокруг все тупые», «справедливости нет», «жизнь абсурдна»…

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Дополнительные видео по теме:

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/F5Edwg6iam4/