Переворот 1993 года и американские деньги
20:06. 19 мая 2020 77 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В США рассекретили запись тел.разговора Ельцина и Клинтона от 21.09.1993, за 2 недели до бомбежки Верх.Совета.
В телефонном разговоре Клинтон прямо поставил вопрос получения Ельциным от США 2,5 млрд. долларов в зависимость от того, разгонит он Верховный Совет или нет.
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Клинтон звонит Ельцину сразу после того, как президент России произносит речь, объявляя о своем президентском указе 1400 о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов в новый законодательный орган и референдума по проекту конституции. Клинтон выражает свою полную поддержку Ельцину, а также обеспокоенность судьбой реформ и демократических процессов в России. В ответ Ельцин рисует черно-белую картину политической борьбы, говоря, что Верховный Совет "полностью вышел из-под контроля. Он больше не поддерживает процесс реформ. Они стали коммунистическими". Он заверяет своего американского партнера, что «кровопролития не будет» и что «все демократические силы поддерживают меня». Клинтон подчеркивает важность проведения выборов "полностью демократическим путем" и предоставление оппозиции полного доступа к свободной прессе без помех. Ельцин обещает придерживаться демократических принципов и подтверждает свою приверженность мирным решениям. Клинтон отмечает, что в настоящее время Конгресс рассматривает пакет помощи в размере 2,5 млрд. Долл., И сохранение его демократического порядка будет иметь важное значение для его принятия. Ельцин обещает, что теперь «реформы пойдут гораздо быстрее», и благодарит президента США за его постоянную поддержку.
Клинтон: Мы поддерживаем тебя в продолжении реформ (*имеется ввиду приватизация советской госсобственности)
ЕБН: Реформы продолжатся намного быстрее, чем раньше. На моей стороне и интеллигенция. Никакой силы применяться не будет. Пролития крови не будет…
https://twitter.com/ramon_merkader/status/1262725229715099650 – цинк
https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4954101-Document-03-Memorandum-of-Telephone-Conversation – полная распечатка искомого разговора на сайте
https://assets.documentcloud.org/documents/4954101/Document-03-Memorandum-of-Telephone-Conversation.pdf – скачать документ в PDF
Печеньки Ельцину завезли за 21 год до евромайдана.
Два Ельцин-Центра этому господину.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5880880.html
Порошенко предатель в сотрудничестве с Байденом и “наш Трамп получил ценные кассеты против Байдена и его управления Украиной .А как Билл с Ельциным ?в чём разница? и все ли договора и сделки ,типа Бурисима ,разрушены сегодня и кто неизвестные держатели акций ЦБ и Сбера.Верховенство М/Н законов над Россией можно отменить,но кто их будет выполнять на Западе-сегодня там опротестовали выигранное ранее дело по возврату РФ ,как государству, брендов Столичная и Московская ,некий Шефлер (опять!) пользовался ими более 20 лет,но акционеры Юкоса ! подали в суд на отьём этой собственности во исполнение Гаагского суда о выплате 50 +2 млрд дол пострадавшим.Они пострадавшие ,а русский народ нет. Зачем-то выплатил украине 3млрд и 1,4 млрд Польше по их судам.И ничего ,тишина ,копейки раздают -3,10 тыс.Зачем война ,разрушения ,грязь-всё тихо ,мирно ,получают деньги шефлеры и трудитесь дальше ,если позволим.