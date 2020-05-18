Новости Украины и Новороссии 18 мая 2020
- 05:04 Донбасс и русофобия: Зеленский продолжает грязное дело Порошенко.
- 03:00 Интерактивная платформа Минобороны Украины показала неожиданный результат об отношении к «захысныкам».
- Вчера 19:41 Улыбка Бога, превратившаяся в Золушку.
- Вчера 19:28 Украинские военные обстреляли высоковольтную линию в ЛНР и не дают ее починить.
- Вчера 19:14 Кто в итоге спросил мнение кpымчaн.
Донбасс и русофобия: Зеленский продолжает грязное дело Порошенко
Украинский президент Владимир Зеленский повторяет агрессивные шаги своего предшественника Петра Порошенко. Бывший КВНщик обещал украинцам, что прекратит войну на Донбассе, но делает все возможное, чтобы кровопролитие на юго-востоке страны продолжалось.
Зеленский в очередной раз отказался предоставить особый статус шахтерскому региону, а также продлил санкции в отношении российских соцсетей. Он действует в точности так, как Порошенко в период руководства государством.
Бывший комик лишний раз подтвердил, что не способен ни выполнять Минские соглашения, ни реализовывать предвыборные обещания. Неуклонно падающие рейтинги Владимира Зеленского говорят о том, что действиями украинского лидера недовольны как на Украине, так и за её пределами.
Решение не снимать санкции с российских социальных сетей указывает на то, что Зеленский боится появления на Украине альтернативного мнения. Он понимает, что определенная часть украинцев научилась обходить запреты, но в то же время опасается массовых «нарушений».
Агрессивную позицию Владимира Зеленского по отношению к России подтверждает и тот факт, что он ввел санкции в отношении космонавта Антона Шкаплерова. Последний радовал общественность красочными фотографиями Крымского моста с борта Международной космической станции (МКС).
Все это говорит о том, что ситуация на Украине не изменится в ближайшее время. Зеленский продолжит дело Порошенко.
Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, Украину должен возглавить настоящий лидер, а не марионетка западной элиты.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Интерактивная платформа Минобороны Украины показала неожиданный результат об отношении к «захысныкам»
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении с позиций 93-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Новотошковское оккупанты произвели восемьдесят выстрелов из вооружения БМП-2 по населённому пункту Березовское.
Также, боевики 93-й бригады произвели восемьдесят три выстрела из вооружения БМП-1 и БМП-2 по н. п. Донецкий.
С позиций в районе н. п. Крымское по приказу военного преступника Брыжинского из минометов калибра 82-мм был подвергнут обстрелу н. п. Смелое.
В результате обстрелов повреждена линия электропередач 220 кВт «Михайловка — Коммунарская» обесточен Алчевский металлургический комбинат. Защищая Республику от украинской агрессии, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Народной милиции.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется. Ранее, 14 мая, нашей разведкой было зафиксировано размещение двух БМП-1 в жилом районе н. п. Новотошковское.
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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.
Так, 16 мая в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ: сержант Желтко и старший солдат Николенко с тяжёлыми телесными повреждениями. Согласно показаний сержанта Желтко, в ночь с 15 на 16 мая боевики самовольно оставили расположение части в состоянии алкогольного опьянения с целью приобретения алкогольных напитков в населённом пункте Попасная.
По пути к магазину военнослужащие вступили в конфликт с местными жителями, в результате чего старший солдат Николенко получил черепно-мозговую травму, а сержанту Желтко была сломана челюсть.
В ходе проведённого разбирательства было установлено, что Желтко и Николенко регулярно ходили за алкоголем в магазины н. п. Попасная, однако, по словам местных жителей, боевики никогда не платили за товар и зачастую отбирали деньги у местного населения.
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Увеличение количества небоевых потерь, снижение воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях ВСУ вынуждают Министерство обороны Украины реагировать на сложившуюся обстановку.
Министр обороны Таран приказал провести соцопрос населения в период с 13 мая по 12 июня для изучения общественного мнения по вопросам привлекательности военной службы. Он отметил, что с учетом общественного мнения будут выработаны изменения в нормативно-правовые акты.
За первые двое суток работы интерактивной платформы на сайт Минобороны вместо позитивных откликов и анкет поступило свыше 500 тысяч обращений и жалоб жителей Украины и, в частности временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, с жалобами на бесчинства военнослужащих ВСУ и национальной гвардии в зоне «ООС».
Среди особо циничных преступлений отмечается отъем гуманитарной помощи военнослужащими 3-го батальона 24-й ОМБр, выданной жителям н. п. Троицкое представителями Международного комитета Красного Креста.
Также на сайт поступили многочисленные жалобы военнослужащих 30-й бригады на задержку выплат денежного довольствия и анонимные донесения о приказах отдельных командиров на открытие огня по населенным пунктам Республик.
Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны.
По данным наших источников, командование ВСУ, опасаясь за свои должности, остановило интерактивную форму опроса, подготовив для министра обороны отчётные материалы, не соответствующие действительности.
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Улыбка Бога, превратившаяся в Золушку
Сегодня Порошенко с Зеленским наперебой надрываются, занимаясь сеансом коллективного аутотренинга и доказывая себе и окружающим, что «Украина — це Европа».
Не буду говорить за всю незалежну, но Одесса, которая по чудовищному недоразумению попала в состав Украины, действительно была европейским городом. В период Российской Империи. И чтобы это понять, достаточно бегло ознакомиться с ее историей и посмотреть на фотографии старой части города.
Впрочем, и при СССР своего европейского лоска Одесса не растеряла. Наоборот. Все, что было оставлено ей в наследство императорами да градоначальниками, бережно сохранялось.
«Одесса – это не город, это – улыбка Бога». Эту фразу приписывают Бабелю и до определенного момента с ним невозможно было не согласиться.
Но с обретением независимости Южная Пальмира и Жемчужина у моря из принцессы стремительно начала превращаться в Золушку. И все ее двухсотлетнее наследие начало приходить в упадок. С каждым годом она все больше становилась похожа на обедневшую вдову, которая тщательно маскирует дыры на чистом, но стареньком платье и отчаянно пытается скрыть своё бедственное положение. И точно так же, как некогда блистательная красавица, привыкшая ко всему самому лучшему, но волею обстоятельств вынужденная считать каждую копейку, город все чаще жил воспоминаниями и прошлом, избегая заглядывать в будущее.
Которое, как выяснилось, оказалось ужасным. Ведь понаехавшее в Одессу рагулье азартно начало превращать некогда третий город Империи в заштатный хутор. Со всеми причитающимися этому понятию атрибутами.
В какой именно момент Одесса стала Хаджибеевкой, сказать трудно. За эти годы случилось много всякого. И сейчас, когда я слышу про «цэЕвропу», то первым делом вспоминаю разбросанное сено и загончик с поросятами на Дерибасовской, марш вышиванок на Приморском и толпу украиномовных нациков в Горсаду.
Вряди ли все это является неотъемлемым атрибутом европейскости. Но они этого не понимают. Равно, как не замечают они и погрустневших глаз атлантов и кариатид, которые, продолжая поддерживать дряхлеющие фасады построенных некогда лучшими архитекторами России и Европы зданий, с безмолвным осуждением наблюдают за всем этим безобразием.
Не слышат они и того, как тяжело вздыхает иногда Дюк. Который даже в самом страшном сне не мог себе представить, во что однажды превратится его любимое детище…
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Украинские военные обстреляли высоковольтную линию в ЛНР и не дают ее починить
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Кто в итоге спросил мнение кpымчaн
Удивительно, но в итоге вопросы им начали задавать не те, кто должны были, а те, от кого этого не ожидали
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Политическая линия скамороха Зеленского.
“Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу”, – обратился к украинцам Зеленский.