Украинский президент Владимир Зеленский повторяет агрессивные шаги своего предшественника Петра Порошенко. Бывший КВНщик обещал украинцам, что прекратит войну на Донбассе, но делает все возможное, чтобы кровопролитие на юго-востоке страны продолжалось.

Зеленский в очередной раз отказался предоставить особый статус шахтерскому региону, а также продлил санкции в отношении российских соцсетей. Он действует в точности так, как Порошенко в период руководства государством.

Бывший комик лишний раз подтвердил, что не способен ни выполнять Минские соглашения, ни реализовывать предвыборные обещания. Неуклонно падающие рейтинги Владимира Зеленского говорят о том, что действиями украинского лидера недовольны как на Украине, так и за её пределами.

Решение не снимать санкции с российских социальных сетей указывает на то, что Зеленский боится появления на Украине альтернативного мнения. Он понимает, что определенная часть украинцев научилась обходить запреты, но в то же время опасается массовых «нарушений».

Агрессивную позицию Владимира Зеленского по отношению к России подтверждает и тот факт, что он ввел санкции в отношении космонавта Антона Шкаплерова. Последний радовал общественность красочными фотографиями Крымского моста с борта Международной космической станции (МКС).

Все это говорит о том, что ситуация на Украине не изменится в ближайшее время. Зеленский продолжит дело Порошенко.

Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, Украину должен возглавить настоящий лидер, а не марионетка западной элиты.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»