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Новости Украины и Новороссии 18 мая 2020

09:58. 18 мая 2020 226 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Донбасс и русофобия: Зеленский продолжает грязное дело Порошенко

Донбасс и русофобия: Зеленский продолжает грязное дело Порошенко | Русская весна

Украинский президент Владимир Зеленский повторяет агрессивные шаги своего предшественника Петра Порошенко. Бывший КВНщик обещал украинцам, что прекратит войну на Донбассе, но делает все возможное, чтобы кровопролитие на юго-востоке страны продолжалось.

Зеленский в очередной раз отказался предоставить особый статус шахтерскому региону, а также продлил санкции в отношении российских соцсетей. Он действует в точности так, как Порошенко в период руководства государством.

Бывший комик лишний раз подтвердил, что не способен ни выполнять Минские соглашения, ни реализовывать предвыборные обещания. Неуклонно падающие рейтинги Владимира Зеленского говорят о том, что действиями украинского лидера недовольны как на Украине, так и за её пределами.

Решение не снимать санкции с российских социальных сетей указывает на то, что Зеленский боится появления на Украине альтернативного мнения. Он понимает, что определенная часть украинцев научилась обходить запреты, но в то же время опасается массовых «нарушений».

Агрессивную позицию Владимира Зеленского по отношению к России подтверждает и тот факт, что он ввел санкции в отношении космонавта Антона Шкаплерова. Последний радовал общественность красочными фотографиями Крымского моста с борта Международной космической станции (МКС).

Все это говорит о том, что ситуация на Украине не изменится в ближайшее время. Зеленский продолжит дело Порошенко.

Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, Украину должен возглавить настоящий лидер, а не марионетка западной элиты.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Интерактивная платформа Минобороны Украины показала неожиданный результат об отношении к «захысныкам»

Интерактивная платформа Минобороны Украины показала неожиданный результат об отношении к «захысныкам» | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении с позиций 93-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Новотошковское оккупанты произвели восемьдесят выстрелов из вооружения БМП-2 по населённому пункту Березовское.

Также, боевики 93-й бригады произвели восемьдесят три выстрела из вооружения БМП-1 и БМП-2 по н. п. Донецкий.

С позиций в районе н. п. Крымское по приказу военного преступника Брыжинского из минометов калибра 82-мм был подвергнут обстрелу н. п. Смелое.

В результате обстрелов повреждена линия электропередач 220 кВт «Михайловка — Коммунарская» обесточен Алчевский металлургический комбинат. Защищая Республику от украинской агрессии, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Народной милиции.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется. Ранее, 14 мая, нашей разведкой было зафиксировано размещение двух БМП-1 в жилом районе н. п. Новотошковское.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.

Так, 16 мая в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ: сержант Желтко и старший солдат Николенко с тяжёлыми телесными повреждениями. Согласно показаний сержанта Желтко, в ночь с 15 на 16 мая боевики самовольно оставили расположение части в состоянии алкогольного опьянения с целью приобретения алкогольных напитков в населённом пункте Попасная.

По пути к магазину военнослужащие вступили в конфликт с местными жителями, в результате чего старший солдат Николенко получил черепно-мозговую травму, а сержанту Желтко была сломана челюсть.

В ходе проведённого разбирательства было установлено, что Желтко и Николенко регулярно ходили за алкоголем в магазины н. п. Попасная, однако, по словам местных жителей, боевики никогда не платили за товар и зачастую отбирали деньги у местного населения.

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Увеличение количества небоевых потерь, снижение воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях ВСУ вынуждают Министерство обороны Украины реагировать на сложившуюся обстановку.

Министр обороны Таран приказал провести соцопрос населения в период с 13 мая по 12 июня для изучения общественного мнения по вопросам привлекательности военной службы. Он отметил, что с учетом общественного мнения будут выработаны изменения в нормативно-правовые акты.

За первые двое суток работы интерактивной платформы на сайт Минобороны вместо позитивных откликов и анкет поступило свыше 500 тысяч обращений и жалоб жителей Украины и, в частности временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, с жалобами на бесчинства военнослужащих ВСУ и национальной гвардии в зоне «ООС».

Среди особо циничных преступлений отмечается отъем гуманитарной помощи военнослужащими 3-го батальона 24-й ОМБр, выданной жителям н. п. Троицкое представителями Международного комитета Красного Креста.

Также на сайт поступили многочисленные жалобы военнослужащих 30-й бригады на задержку выплат денежного довольствия и анонимные донесения о приказах отдельных командиров на открытие огня по населенным пунктам Республик.

Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны.

По данным наших источников, командование ВСУ, опасаясь за свои должности, остановило интерактивную форму опроса, подготовив для министра обороны отчётные материалы, не соответствующие действительности.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Улыбка Бога, превратившаяся в Золушку

Сегодня Порошенко с Зеленским наперебой надрываются, занимаясь сеансом коллективного аутотренинга и доказывая себе и окружающим, что «Украина — це Европа». 

Не буду говорить за всю незалежну, но Одесса, которая по чудовищному недоразумению попала в состав Украины, действительно была европейским городом. В период Российской Империи. И чтобы это понять, достаточно бегло ознакомиться с ее историей и посмотреть на фотографии старой части города.

Впрочем, и при СССР своего европейского лоска Одесса не растеряла. Наоборот. Все, что было оставлено ей в наследство императорами да градоначальниками, бережно сохранялось.

«Одесса – это не город, это – улыбка Бога». Эту фразу приписывают Бабелю и до определенного момента с ним невозможно было не согласиться.

Но с обретением независимости Южная Пальмира и Жемчужина у моря из принцессы стремительно начала превращаться в Золушку. И все ее двухсотлетнее наследие начало приходить в упадок. С каждым годом она все больше становилась похожа на обедневшую вдову, которая тщательно маскирует дыры на чистом, но стареньком платье и отчаянно пытается скрыть своё бедственное положение. И точно так же, как некогда блистательная красавица, привыкшая ко всему самому лучшему, но волею обстоятельств вынужденная считать каждую копейку, город все чаще жил воспоминаниями и прошлом, избегая заглядывать в будущее.

Которое, как выяснилось, оказалось ужасным. Ведь понаехавшее в Одессу рагулье азартно начало превращать некогда третий город Империи в заштатный хутор. Со всеми причитающимися этому понятию атрибутами.

В какой именно момент Одесса стала Хаджибеевкой, сказать трудно. За эти годы случилось много всякого. И сейчас, когда я слышу про «цэЕвропу», то первым делом вспоминаю разбросанное сено и загончик с поросятами на Дерибасовской, марш вышиванок на Приморском и толпу украиномовных нациков в Горсаду.

Вряди ли все это является неотъемлемым атрибутом европейскости. Но они этого не понимают. Равно, как не замечают они и погрустневших глаз атлантов и кариатид, которые, продолжая поддерживать дряхлеющие фасады построенных некогда лучшими архитекторами России и Европы зданий, с безмолвным осуждением наблюдают за всем этим безобразием.

Не слышат они и того, как тяжело вздыхает иногда Дюк. Который даже в самом страшном сне не мог себе представить, во что однажды превратится его любимое детище…

Юлия Витязева,

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Украинские военные обстреляли высоковольтную линию в ЛНР и не дают ее починить


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Кто в итоге спросил мнение кpымчaн

Удивительно, но в итоге вопросы им начали задавать не те, кто должны были, а те, от кого этого не ожидали

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9183 3468
    nikolay 18 мая 2020 в 12:17

    Политическая линия скамороха Зеленского.
    “Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу”, – обратился к украинцам Зеленский.

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