Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2020
- 09:40 На Донбассе разборки ВСУшников и боевиков «Правого сектора» закончились потерями.
- 03:30 Украина стирает Донбасс с лица земли (ФОТО).
- 03:00 СБУ выслуживается на оккупированном Донбассе — ВСУ несут потери.
- 02:00 «Всё для фронта, всё для Победы» или «что я буду с этого иметь»?.
- Вчера 23:51 Экстренное заявление: Враг нанёс удар, у армии ЛНР потери.
- Вчера 23:41 Герои Донбасса — памяти погибшего «Мамая» (ВИДЕО).
На Донбассе разборки ВСУшников и боевиков «Правого сектора» закончились потерями
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Украина стирает Донбасс с лица земли (ФОТО)
Сотрудниками представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) были зафиксированы последствия обстрела села Березовское со стороны украинской армии. Об этом сообщили в ведомстве.
В представительстве уточнили, что 14 мая в результате нарушения режима прекращения огня с направления оккупированного ВСУ села Орехово по территории Республики в Березовском прямым попаданием разрушен жилой дом (улица Камышеваха, 27), а также повреждён фасад, остекление и кровля жилого дома, разрушена хозпостройка (улица Камышеваха, 25).
«В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов установлено, что обстрел поселка Березовское велся с применением минометов калибра 120 мм минами типа ОФ-843Б», — добавили в СЦКК.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские боевики постоянно нарушают условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
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СБУ выслуживается на оккупированном Донбассе — ВСУ несут потери
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
После визита 13 мая командующего «ООС» Кравченко в штаб 24 бригады и выявления фактов неуставных взаимоотношений, повлекших гибель и травмирование личного состава, употребления алкогольных и наркотических средств военнослужащими соединения, недостатков в маскировке техники на линии боевого соприкосновения, с целью контроля устранения недостатков в бригаду прибыл заместитель командующего ОТГ «Север» по технической части.
С целью недопущения вскрытия размещения запрещенного вооружения сотрудниками СММ ОБСЕ командиру 24 бригады указано размещать бронетехнику на территории частных домовладений, в гаражах пожарных частей и зданиях производственных предприятий в населенных пунктах на подконтрольной территории.
Также организовано взаимодействие с представительством украинской стороны в СЦКК в н.п. Соледар с целью заблаговременного оповещения комбрига Гудзя о взлете БЛА СММ ОБСЕ и ведении наблюдения в зоне ответственности бригады.
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Опасаясь возможного отстранения от занимаемой должности в связи с вызовом 20 мая на аттестационную комиссию в штаб «ООС», Гудзь обложил данью командиров батальонов, приказав собрать с каждого подразделения по 200 тыс. гривен якобы для закупки дополнительных маскировочных сетей, тепловизоров и беспилотников.
В действительности средства собираются для дачи взяток членам аттестационной комиссии и лично командующему «ООС» Кравченко, вызвавшему комбрига на аттестацию.
Сотрудники СБУ продолжают проводить следственные действия с задержанным по обвинению в продаже оружия начальником службы РАВ 93 омбр Боровко. Пойдя на сотрудничество со следствием, Боровко намерен смягчить свою участь за совершенные им преступления.
15 мая, по полученным у Боровко сведениям, установлена пропажа со склада бригады 25 приборов ночного видения, полученных в качестве международной технической помощи от США, а так же передача их одному из основателей праворадикальной партии «Демократическая Секира» А. Швецу.
Учитывая нарастающую политическую активность националистов, вербующих во всех регионах Украины новых членов путем проведения бесплатных пьянок в местных кафе и ресторанах, и особо теплого их отношения к участникам так называемых «АТО» и «ООС», начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Петриченко направил Зеленскому доклад о деятельности праворадикалов в регионе, где указал на возникающую угрозу со стороны партии для действующей власти.
Также по указанию Петриченко сотрудники СБУ проводят рейды в зоне ответственности 25, 93 и 30 бригад с целью проверки всех имеющихся сведений о наличии схронов оружия и боеприпасов в зоне ответственности подразделений.
15 мая в районе н.п. Золотое-4 при участии корреспондентов пресс-службы регионального управления СБУ производилось показательное выявление схрона оружия и боеприпасов военнослужащих 30 бригады.
После обнаружения тайника оперативные работники не стали дожидаться саперов для исследования его на предмет наличия закладок, но, опасаясь за собственные жизни, приказали троим военнослужащим 1 батальона 30 бригады произвести выгрузку оружия из тайника. Чутье не обмануло следователей, и во время подъема ящика с боеприпасами произошло срабатывание растяжки с установленной гранатой РГД-5.
В результате взрыва серьезные травмы получили старшина Емец и старший солдат Ярмак, которые сейчас находятся в 59 военно-медицинском госпитале Северодонецка с диагнозами «множественные осколочные ранения мягких тканей всего тела, черепно-мозговая травма», а старшина Емец перенес травматическую ампутации правой ступни.
С целью избежать ответственности за свою преступную халатность, сотрудники СБУ принудили командира роты Сергиенко доложить ложные сведения о ранении военнослужащих в результате обстрела с позиций НМ ЛНР в районе н.п. Михайловка и разрыва гранаты ВОГ-25.
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С целью повышения имиджа военнослужащих и престижа военной службы ВСУ в глазах общественности стран НАТО, 10 мая в зону «ООС» прибыла фотограф американского информагентства «Polaris» Дженнифер Туера Блатти.
15 мая, проведя красочную фотосессию в лесном массиве Станично-Луганского района с военнослужащими разведроты 25 бригады ВСУ, Дженнифер отметила новое знакомство с военнослужащими употреблением значительного количество местной алкогольной продукции.
Вечером, во время возвращения в гостиницу в н.п. Новоайдар, автомобиль фотокорреспондента Хендай Соната с госномером ВС8175IA был остановлен на посту в районе н.п. Войтово, где сотрудники национальной гвардии уличили водителя Андрея Катеренчука в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, кроме того у водителя был обнаружен пистолет ПМ, находящийся у него без соответствующего разрешения и телефон с номером +380963846263.
Водитель был задержан, а спящая гражданка США не смогла объяснить своего благородного американского происхождения и была перенесена для выяснения обстоятельств в пункт временного размещения нацгвардейцев. Угостив даму горячительным, патрульные добились отключения сознания американского корреспондента и произвели с ней насильственные действия сексуального характера.
К тому моменту, когда Катеренчук смог таки объяснить боевикам нахождение в их зоне ответственности американской подданной, дело уже было сделано, и девушка мирно отдыхала в комнате для временно задержанных, куда так же был помещен и сопровождавший ее водитель.
Осознав всю степень ответственности за содеянное, старший поста сержант Еремеев принял решение о физической ликвидации нежданных гостей, так как огласка произошедших событий ставит под угрозу дальнейшую карьеру и свободу всех участников преступления.
С этой целью ранним утром 16 мая американского фотографа Дженнифер Туера Блатти и украинского гражданина Андрея Катеренчука доставили в район н.п. Трехизбенка, где планируется инсценировка их гибели в результате минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства.
В настоящий момент неизвестно, привели ли в исполнение свой жестокий план сотрудники национальной гвардии. В связи с этим мы призываем заинтересованные стороны не допустить гибели американской девушки от рук украинских преступников.
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«Всё для фронта, всё для Победы» или «что я буду с этого иметь»?
Известный ополченец, создатель бригады «Восток» и экс-командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») высказался о том, можно ли измерять деньгами наши главные фундаментальные ценности
«Умирать все равно придётся, вопрос только — как и с какой совестью. Все сейчас подвержено экономической оценке: политика, как сказал классик, — концентрированное выражение экономики. Даже война не исключение: сколько стоит ПТУР, выпущенный по старому изношенному Уралу? А сколько стоит старый изношенный Урал? А сколько стоит старый изношенный Донбасс? А уголь Кузбасса дешевле угля Донбасса….
Когда так стало? Разве в ту войну кто-то считал баланс между нами и фашистами? Или мерил войну территориями? Дошли, дескать, до границ — а там не наше дело….Каждый понимал, что есть явления, как фашизм, которые если не истребить на корню — значит не победить.
Побеждали только тогда, когда „все для фронта, все для Победы“. А когда „что мы с этого будем иметь“ — тогда беда».
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Экстренное заявление: Враг нанёс удар, у армии ЛНР потери
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ЛНР.
Боевики 93 бригады вновь открыли огонь по территории Республики.
На этот раз под обстрел из воружения БМП-1 и БМП-2 попал район н. п. Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан Республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции.
Предупреждаем командование «ООС», что за все обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ.
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Герои Донбасса — памяти погибшего «Мамая» (ВИДЕО)
17 мая 2020 года исполнится ровно два года, как с нами не стало Олега Мамиева (позывной «Мамай») — командира интернациональной бригады «Пятнашка»
Доброволец из Северной Осетии не смог оставаться в стороне после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
«Мамай» принимал участие в тяжелых боях на Донбассе летом 2014 года — его бригада находилась в самых горячих точках линии фронта. «Пятнашка» сражалась за аэропорт Донецка и участвовала во взятии Углегорска.
Сослуживцы Мамиева, вспоминая своего боевого товарища, рассказывают о его отваге и скромности.
Олег Мамиев погиб под Донецком. Его похоронили на Родине — в Северной Осетии. «Мамаю» присвоено звание Героя ДНР (посмертно).
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