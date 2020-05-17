Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

После визита 13 мая командующего «ООС» Кравченко в штаб 24 бригады и выявления фактов неуставных взаимоотношений, повлекших гибель и травмирование личного состава, употребления алкогольных и наркотических средств военнослужащими соединения, недостатков в маскировке техники на линии боевого соприкосновения, с целью контроля устранения недостатков в бригаду прибыл заместитель командующего ОТГ «Север» по технической части.

С целью недопущения вскрытия размещения запрещенного вооружения сотрудниками СММ ОБСЕ командиру 24 бригады указано размещать бронетехнику на территории частных домовладений, в гаражах пожарных частей и зданиях производственных предприятий в населенных пунктах на подконтрольной территории.

Также организовано взаимодействие с представительством украинской стороны в СЦКК в н.п. Соледар с целью заблаговременного оповещения комбрига Гудзя о взлете БЛА СММ ОБСЕ и ведении наблюдения в зоне ответственности бригады.

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Опасаясь возможного отстранения от занимаемой должности в связи с вызовом 20 мая на аттестационную комиссию в штаб «ООС», Гудзь обложил данью командиров батальонов, приказав собрать с каждого подразделения по 200 тыс. гривен якобы для закупки дополнительных маскировочных сетей, тепловизоров и беспилотников.

В действительности средства собираются для дачи взяток членам аттестационной комиссии и лично командующему «ООС» Кравченко, вызвавшему комбрига на аттестацию.

Сотрудники СБУ продолжают проводить следственные действия с задержанным по обвинению в продаже оружия начальником службы РАВ 93 омбр Боровко. Пойдя на сотрудничество со следствием, Боровко намерен смягчить свою участь за совершенные им преступления.

15 мая, по полученным у Боровко сведениям, установлена пропажа со склада бригады 25 приборов ночного видения, полученных в качестве международной технической помощи от США, а так же передача их одному из основателей праворадикальной партии «Демократическая Секира» А. Швецу.

Учитывая нарастающую политическую активность националистов, вербующих во всех регионах Украины новых членов путем проведения бесплатных пьянок в местных кафе и ресторанах, и особо теплого их отношения к участникам так называемых «АТО» и «ООС», начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Петриченко направил Зеленскому доклад о деятельности праворадикалов в регионе, где указал на возникающую угрозу со стороны партии для действующей власти.

Также по указанию Петриченко сотрудники СБУ проводят рейды в зоне ответственности 25, 93 и 30 бригад с целью проверки всех имеющихся сведений о наличии схронов оружия и боеприпасов в зоне ответственности подразделений.

15 мая в районе н.п. Золотое-4 при участии корреспондентов пресс-службы регионального управления СБУ производилось показательное выявление схрона оружия и боеприпасов военнослужащих 30 бригады.

После обнаружения тайника оперативные работники не стали дожидаться саперов для исследования его на предмет наличия закладок, но, опасаясь за собственные жизни, приказали троим военнослужащим 1 батальона 30 бригады произвести выгрузку оружия из тайника. Чутье не обмануло следователей, и во время подъема ящика с боеприпасами произошло срабатывание растяжки с установленной гранатой РГД-5.

В результате взрыва серьезные травмы получили старшина Емец и старший солдат Ярмак, которые сейчас находятся в 59 военно-медицинском госпитале Северодонецка с диагнозами «множественные осколочные ранения мягких тканей всего тела, черепно-мозговая травма», а старшина Емец перенес травматическую ампутации правой ступни.

С целью избежать ответственности за свою преступную халатность, сотрудники СБУ принудили командира роты Сергиенко доложить ложные сведения о ранении военнослужащих в результате обстрела с позиций НМ ЛНР в районе н.п. Михайловка и разрыва гранаты ВОГ-25.

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С целью повышения имиджа военнослужащих и престижа военной службы ВСУ в глазах общественности стран НАТО, 10 мая в зону «ООС» прибыла фотограф американского информагентства «Polaris» Дженнифер Туера Блатти.

15 мая, проведя красочную фотосессию в лесном массиве Станично-Луганского района с военнослужащими разведроты 25 бригады ВСУ, Дженнифер отметила новое знакомство с военнослужащими употреблением значительного количество местной алкогольной продукции.

Вечером, во время возвращения в гостиницу в н.п. Новоайдар, автомобиль фотокорреспондента Хендай Соната с госномером ВС8175IA был остановлен на посту в районе н.п. Войтово, где сотрудники национальной гвардии уличили водителя Андрея Катеренчука в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, кроме того у водителя был обнаружен пистолет ПМ, находящийся у него без соответствующего разрешения и телефон с номером +380963846263.

Водитель был задержан, а спящая гражданка США не смогла объяснить своего благородного американского происхождения и была перенесена для выяснения обстоятельств в пункт временного размещения нацгвардейцев. Угостив даму горячительным, патрульные добились отключения сознания американского корреспондента и произвели с ней насильственные действия сексуального характера.

К тому моменту, когда Катеренчук смог таки объяснить боевикам нахождение в их зоне ответственности американской подданной, дело уже было сделано, и девушка мирно отдыхала в комнате для временно задержанных, куда так же был помещен и сопровождавший ее водитель.

Осознав всю степень ответственности за содеянное, старший поста сержант Еремеев принял решение о физической ликвидации нежданных гостей, так как огласка произошедших событий ставит под угрозу дальнейшую карьеру и свободу всех участников преступления.

С этой целью ранним утром 16 мая американского фотографа Дженнифер Туера Блатти и украинского гражданина Андрея Катеренчука доставили в район н.п. Трехизбенка, где планируется инсценировка их гибели в результате минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства.

В настоящий момент неизвестно, привели ли в исполнение свой жестокий план сотрудники национальной гвардии. В связи с этим мы призываем заинтересованные стороны не допустить гибели американской девушки от рук украинских преступников.

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