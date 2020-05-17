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Россия переходит в наступление на изотопном фронте. Конкуренты, подвиньтесь!

19:01. 17 мая 2020 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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В России началась практическая реализация программы развития изотопного бизнеса, которая позволит в ближайшие годы занять до 30% мирового рынка. Речь о производстве изотопа кобальт-60, вокруг которого ходит много легенд, но который внезапно стал супер-востребованным во всём мире. Как это связано с кобальтовой бомбой, кобальтовой пушкой и коронавирусом – разберём в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_cTCOuuZvrM

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