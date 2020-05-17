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Как будут достраивать «Северный поток — 2»

09:00. 17 мая 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Суда-трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна» готовы уже на следующей неделе приступить к достройке «Северного потока — 2». Но для этого необходимо разрешение Датского энергетического агентства, в свое время до предела тянувшего с юридическими формальностями, сообщает РИА Новости.

Готовность номер один

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило просьбу освободить трубопровод «Северный поток-2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС. «Седьмая коллегия 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG об освобождении пролегающей в немецких суверенных водах части «Северного потока-2″ от регулирования в соответствии с директивой», — говорится в сообщении агентства.

Напромним, что Газовая директива ЕС, в частности, предполагает, что одна компания не может быть одновременно и поставщиком газа, и собственником газопровода. Как объяснили представители BNA журналистам, «Северный поток — 2» не может быть выведен из-под ее действия, поскольку строительство газопровода не было закончено до вступления этого документа в силу.

Между тем все говорит о том, что «Газпром» готовится к завершению «СП-2». С Дальнего Востока на Балтику перешел трубоукладчик «Академик Черский», о возможном участии которого в достройке газопровода заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак.

И хотя эксперты неоднократно указывали, что судно следует в Калининград для капитального ремонта, там «Академик Черский» лишь заполнил топливные баки и отправился в германский порт Мукран, служащий логистической базой «СП-2». Причем по пути в Германию судно сделало крюк, чтобы пройти по трассе газопровода.

Во вторник «Академик Черский» причалил к пирсу. Как установили аналитики Bloomberg по спутниковым снимкам Planet Labs Inc., туда из хранилища доставляют трубы. У соседнего пирса в Мукране стоит баржа «Фортуна». Она уже работала на проекте у берегов России.

Таким образом, на следующей неделе российские суда смогут выйти в море. Вероятно, «Академик Черский» и «Фортуна» возьмутся за разные нитки газопровода.

Ситуация вокруг Газовой директивы ЕС никак не скажется на завершении «Северного потока — 2», сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG. «Законодательная база для выдачи разрешений на строительство отличается от правил ЕС для эксплуатации газопроводов», — пояснили в компании. То есть о проблемах с директивой оператору проекта придется задуматься, лишь когда газопровод будет готов к работе.

Напомним, что на крайний случай у «Газпрома» имеется «план Б»: как писали осенью прошлого года немецкие СМИ, российский холдинг создал отдельную компанию, которой передадут в собственность и управление 12-мильный участок «Северного потока — 2» в немецких территориальных водах, попадающих под юрисдикцию Евросоюза. В этом случае требование ЕС о разных поставщике и операторе будет выполнено.

Датский тормоз

Тем не менее способность Nord Stream 2 приступить к достройке газопровода в ближайшие дни вызывает большие сомнения у специалистов. Дело в том, что для этого необходимо согласовать обновленный план работ в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Именно это ведомство до предела задержало выдачу разрешения на строительство, что, по сути, стало главной причиной всех нынешних проблем проекта. Очевидно, к тактике проволочек датчане прибегнут и сейчас, благо сроки рассмотрения обновленного плана никак не регламентируются.

Скорее всего, DEA затянет с разрешением до июля, когда в районе датского острова Борнхольм начинается нерест трески. И любые морские работы в том районе запретят на два месяца.

Значит, строительство возобновится только в сентябре. По первой ветке осталось уложить около 60 километров труб, по второй — порядка 80. При средней скорости два километра в сутки на завершение газопровода понадобится чуть больше месяца.

Таким образом, с учетом пусконаладочных работ «Северный поток — 2» запустят в озвученные президентом России Владимиром Путиным сроки — в конце 2020 года или первом квартале 2021-го.

Однако активность «Академика Черского» и «Фортуны» в Мукране свидетельствует о том, что Nord Stream 2 всерьез рассчитывает вернуться к проекту прямо сейчас. Основания для оптимизма действительно есть.

Во-первых, решена проблема с газовым транзитом через Украину — а именно это было главной политической причиной, по которой DEA затягивала рассмотрение всех документов по «СП-2».

Во-вторых, осенью Дании пришлось остановить на три года добычу на собственном месторождении Тайра, и теперь Копенгаген остро нуждается в закупках у Германии газа, поставляемого из России.

Так что у DEA имеются серьезные мотивы прекратить политические интриги и оперативно согласовать план достройки газопровода. В любом случае, все определится уже на следующей неделе.

Максим Рубченко

Источник: http://voicesevas.ru/news/51842-kak-budut-dostraivat-severnyy-potok-2.html

Метки: новости / аналитика

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