1907. Русская Лапландия на фотографиях Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
09:58. 15 мая 2020 167 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1907. Русская Лапландия на фотографиях Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
Группа поморов. Поморы. Кандалакша
Группа поморов. Поморы. Кандалакша
Групповой портрет мужчин и женщин. Саамы кольские
Групповой портрет мужчин, женщин и детей. Саамы кольские
Группа за чаепитием. Саамы кольские
Вид на Екатерининскую гавань. Алексаендровск
Водопад на Паз-реке
Вид на оз. Имандра и Хибинские горы
Вид у озера Имандра
Домашний северный олень у оз.Имандра
Вид на реку Печенгу
Вид на Печенгский монастырь
Вид на Печенгский монастырь
Поездка в Печенгский монастырь. Групповой портрет с о.Ионафаном