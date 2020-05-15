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1907. Русская Лапландия на фотографиях Михаила Антоновича Круковского. Часть 2

09:58. 15 мая 2020 167 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



1907. Русская Лапландия на фотографиях Михаила Антоновича Круковского. Часть 1

Группа поморов. Поморы. Кандалакша
Группа поморов. Поморы. Кандалакша

Группа поморов. Поморы. Кандалакша
Группа поморов. Поморы. Кандалакша

Групповой портрет мужчин и женщин. Саамы кольские
Групповой портрет мужчин и женщин. Саамы кольские

Групповой портрет мужчин, женщин и детей. Саамы кольские
Групповой портрет мужчин, женщин и детей. Саамы кольские

Группа за чаепитием. Саамы кольские
Группа за чаепитием. Саамы кольские

Вид на Екатерининскую гавань. Алексаендровск
Вид на Екатерининскую гавань. Алексаендровск

Водопад на Паз-реке
Водопад на Паз-реке

Вид на оз. Имандра и Хибинские горы
Вид на оз. Имандра и Хибинские горы

Вид у озера Имандра
Вид у озера Имандра

Домашний северный олень у оз.Имандра
Домашний северный олень у оз.Имандра

Вид на реку Печенгу
Вид на реку Печенгу

Вид на Печенгский монастырь.
Вид на Печенгский монастырь

Вид на Печенгский монастырь
Вид на Печенгский монастырь

Поездка в Печенгский монастырь. Групповой портрет с о.Ионафаном
Поездка в Печенгский монастырь. Групповой портрет с о.Ионафаном

Источник: https://humus.livejournal.com/7219138.html

Метки: архангельская губерния, история, Россия, фото, экспедиция, этнография

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