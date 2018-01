Самоедия -наследница погибшей Гипербореи?

Карта Абрахама Ортелия (Abraham Ortelius) 1570 года. Абрахам Ортелий (англ. Abraham Ortelius; 2 апреля 1527 – 28 июня 1598) — фламандский картограф. Ортелий составил первый в мире географический атлас, состящий из 53 карт большого формата с подробными пояснительными географическими текстами, который был напечатан в Атверпене 20 мая 1570 г. Атлас был назван Theatrum Orbis Terrarum (лат. Зрелище шара земного) и отражал состояние географических знаний на тот момент времени. Этот атлас неоднократно дополнялся и переиздавался и стал своего рода “географической библией” для мореплавателей конца XVI – начала XVII вв. Наряду с атласом Меркатора он также сыграл важную роль в развитии картографии.

Карта Абрахама Ортелия (Abraham Ortelius) 1570 года

На ней в районе между Северной Двиной и Печерой нарисованы крупные животные. Наверное, медведи? Почти по центру – палатки и люди с верблюдами. Это, скорее всего столица Тартарии –Тобольск. Одна из надписей на этой карте о Золотой Бабе:

«Zlata Baba, id est aurea vetula ab Obdorianis, & lougorianis religiose colitur. Idolum hoc sacerdos consultit, quid ipsis faciendum, quoue sit migrandum,imsumq. (dictu mirum) certa consulentib. dat responsa,certique euentus consequuntur.»

(Золотая Баба или старуха из золота преданно почитается Обдорианами и Югурами. Священник советуется с этим идолом об образе действий и направлениях движений и (поразительно говорить об этом) она даёт обращающимся к ней ясные ответы, ведущие к определённым результатам.)

Фрагмент карты Меркатора (Antique map of Tartaria (Minor) by Mercator – Hondius,1607). < ![CDATA[ ]]> Ссылка на карту< ![CDATA[]]>

КАРТА СЕВЕРНОГО БЕРЕГА РОССИИ 1612 г. Исаака Массы

Вверху карты написано: “Карта Северных Руссов, Самоедов, конец Тунгуской земли, которую русские начертили, а Исаак Масса перевел.”

Хорошо, что хоть один честно признался! Что он не сам там плавал, по этим северным, покрытыми ледяными торосами водам, а взял уже готовую русскую карту и перевел ее на немецкий язык. Надо понимать, что вполне возможно, и остальные все иностранные карты тоже? Где, интересно, хранятся все русские источники, с которых они свои карты перерисовывали?

На этой карте, кстати, выше Новой Земли показана не вторая часть острова, а материк! Это лучше видно на карте Меркатора, из его атласа мира 1595 года:

Фрагмент карты Меркатора, 1595 < ![CDATA[ ]]> Карта в высоком разрешении< ![CDATA[]]>

Получается, что та русская карта, которую Исаак Масса перерисовал в 1612 году, на самом деле намного старее. И не с той ли русской карты и Меркатор рисовал свои? В 1595 году он еще рисует материк, а уже в 1607 году – нет. Но датировки карт могут быть неверны.

Самоедия на карте Ремезова:

Фрагмент карты из Чертежной книги Ремезова, лист 20, 1701 год

Север здесь справа. Синим цветом зарисованы упоминания о самоедах и Золотая Баба. Вдоль реки Полуй показаны какие-то города или захоронения. Но текст не смогла разобрать. В самом верхнем правом углу карты написано “Каменные горы” по-голландски. И нарисовано что-то похожее на проход. Написано “passagie”, а по-русски: “Воловка, крусе (?) ход через камень, с Обью”. Интересно все таки название “Каменные горы”. А разве горы еще и не каменные бывают?

Фрагмент карты William Faden:The Russian Dominions in Europe with the Post Roads and New Governments (Русские владения в Европе с почтовыми дорогами и новым правительством), 1808. Вся карта < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>

На этой карте Карельский полуостров назван Русской Лапландией, а Архангельская область - Архангелом.

Фрагмент карты мира А. Vuillemin, 1854. < ![CDATA[ ]]> Карта в большом разрешении< ![CDATA[]]>

На этой карте Самоедия занимает обширную территорию от Онежского озера (Ленинградская область) до реки Анабар (Якутия).

Для сравнения со старыми картами современная карта этого региона:

Фрагмент карты России

Самоедия –явно русское название, так как состоит оно из русских слов, смысл которых никому, кроме знающих русский язык, не понятен.

< ![CDATA[ ]]> Википедия< ![CDATA[]]> по поводу Самоедии пишет:

Самое́ды, они же самодийцы — общее название коренных малочисленных народов России: ненцев, энцев, нганасан, селькупов и ныне исчезнувших саянских самодийцев (камасинцев, койбал, моторов, тайгийцев, карагасов и сойотов), говорящих (или говоривших) на языках самодийской группы, образующих вместе с языками финно-угорской группы уральскую языковую семью. Большинство самодийских народов (ненцы, энцы, нганасаны, селькупы) проживает в Ненецком автономном округе Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области и в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

Переименовать самоедов в самодийцев предложил советский лингвист Г. Прокофьев в 1938 году, потому что название самоеды считалось обидным. А Казакстан был переименован в Казахстан в 1936 году, когда очевидно многие народы по каким-то причинам были переименованы или перенесены.

Н.Витсен в своей книге “Северная и Восточная Тартария” о Самоедии и самоедах:

«Область Самоедия имеет соседей на юге народы Обдории, на севере Ледяное море, на западе она граничит с частью Московии, а на востоке с Пясидой. Самоеды по образу жизни похожи на животных. Они едят мясо умерших от болезни свиней и других животных. Они живут и кочуют родами, странствуют по неровным и бездорожным землям, по горам и долинам. Они возят свои палатки с собой на очень легких санках. Их одежда сделана из меха, изнутри выделана очень мягкой шерстью. Они спят на очень мягких деревянных стружках. На ночь они выбрасывают свою одежду из палаток вместе с большинством домашней утвари. Палатка натянута между растущих сосен. В середине вырыта яма для очага. Большинство из них плосколицы и некрасивы. У них почти не растет борода. Волосы черные, длиной до ушей. Мышцы тела очень твердые и почти негибки – это я сам выяснил, когда ощупывал их. Женщины делают всю домашнюю и другую работу. Мужчины занимаются только охотой и рыбной ловлей.» «Одежда самоедов сделана из шкур животных шерстью наружу, подбита птичьим пухом или самым мягким мехом какого-либо животного и красиво сшита нитками из кишек. Штаны тоже из меха, но подбиты или удвоены. Пимы внизу штанов служат им обувью, но сделаны из самой крепкой части кожи. Рубах они не знают и у них совсем нет белья. Они носят шапки из того же меха и покрывают их капором, пришитым к кафтану или платью, наподобие монашеских капюшонов.»

О происхождении названия самоедов:

«Название «самоеды» значит: сами едят, хотя мне неизвестно, чтобы там было людоедство.» «Русские говорят, что самоеды получили свое название оттого, что прежде они как каннибалы ели друг друга. Это тем более правдоподобно, что они и сегодня еще едят сырое мясо, так же как и вареное, а также падаль и помои. Но сами они говорят, что «самое» значит «туземцы», потому что они всегда жили в этой стране, в отличие от других народов, которые меняли свое местожительство. В настоящее время они являются подданными Их Царских Величеств Московии.»

Интересно все таки откуда самоеды знали о том, что другие народы меняют свое местожительство?

«Самоеды приходят на Новую Землю ловить рыбу и моржей. Но зимой они возвращаются на юг. Это привело к тому, что многие думали, то самоеды живут на Новой Земле. Они там, правда, имеют свои постоянные места, куда причаливают на своих лодках и где держат свои рыболовные снасти, но там не живут. Чем дальше на восток от Архангела по берегу моря, тем красивее и белее и менее дикие там люди.»

Расстояние от южной точки Новой Земли до острова Вайган – 50 км, а до материка, наверное, еще столько же. А если плыть не от крайней точки до крайней? Тут без навыков навигации не обойтись. В море видимость горизонта -3,6 км. Т.е. оторвавшись от берега на 3-6 км, вокруг остается только бескрайнее море и никаких ориентиров.

Интересно, на каких лодках они плавали на Новую Землю? Не на таких же:

В ожидании морского зверя. Из жизни новоземельских ненцев [1896], А. Борисов

В океане на такой лодке, по-моему, нереальная задача. Тем более, что спокойным этот океан не назовешь:

Птичий базар на Новой Земле. А. Борисов

Даже трудно представить, как туда можно доплыть вот на такой лодке :

В путь дорогу. Новая Земля. 1912

А это что? Похоже на пирамиду:

Новая Земля, 1912

Говоря о тех местах, Витсен упоминает Гиперборею:

«Относительно Рифейских гор Мартинус Капелла говорит, что там находится конец людского мира. Плиний то же самое говорит о Гиперборейских горах. Около Гиперборей, считали, находится ось мира и первый венец созвездий. Солин говорит о них: «В Европе находятся Гипербореи; считают, что там кончается мир и что там последний венец созвездий.». “Клювериус говорит о них следующее: «Говорят, что выше Аримаспена лежат Рифейские горы, откуда дует северный ветер, где всегда лежит снег. Выше них встречаются Гипербореи, которые простираются до другого моря».

Рифейские горы на карте Меркатора нарисованы вдоль побережья Северного Ледовитого океана :

Фрагмент карты Меркатора, 1595

Под горной грядой имеется надпись: «Camenoi poyas, hoc est orbis terre cingulum mons, Hyperboreusveteribus» (Каменный пояс, это мировой горный пояс старых Гиперборейцев)

Эти же горы изобразил и Ремизов на своей карте (север внизу), горы показаны желтым цветом:

Фрагмент карты из Чертежной книги Ремезова, лист 46, 1701 год

Из книги Н. Витсена:

«Выше скифов, говорят Стефанус и Дамастес, живут исседоны, а выше них – аримаспы, а выше этих опять идут Рифейские горы, откуда дует северный ветер и где всегда лежит снег. За ними идут Гипербореи, а затем видно море (Смотрите у Эвстати относительно Дионисиус и Фестус Авинуса.)” “Стефанус тоже говорит (Книга 2, глава 5.) что эти Рифейские горы – иначе Рипеи – это Гиперборейские горы.” “Мела говорит, что эти горы лежат под осью созвездий. Земля, говорит он, там плодородная, что теперь, однако, не так. “Гиперборейский народ, говорит тот же Мела, раньше посылали с девами первые плоды в Делос в честь бога Аполлона.” “Некоторые древние писатели путают Рифейские горы с Гиперборейскими, и часто называют одни вместо других.” “Многие древние писатели называют Гиперборейские горы Обскими горами – под названием реки Обь, и некоторые считают, что они лежат недалеко от этой реки и что люди, живущие там, – самые северные из всей Европы, что так и есть на самом деле.»

В настоящее время этих гор не существует. Может быть, это было искусственное сооружение, позднее разрушенное? Какая-то заградительная стена от холодного северного ветра? Ведь горы могут очень существенно менять климат. Что мы наблюдаем в Крыму: ЮБК имеет субтропический климат, и там пальмы зеленеют круглый год, в то время как на остальной территории, в степном Крыму, температуры, а главное, холодные ветра бывают такой силы, что северяне (ха-ха) не выдерживают, убегают греться назад на севера.

Остатки Гиперборейского Каменного Пояса?

Каменные истуканы Мань-Пупу-Нёр, Коми

Официальная версия, что это – столбы выветривания. Обветрились остатки стены после ее разрушения?

Далее из книги Н. Витсена:

«Гиперборейские горы лежат, согласно данных древних писателей, к западу от реки Обь, в Самоедии. С этих гор, они думают, берет свое начало река Танаис. А Плиний говорит, что они покрыты снегом и что эта часть света от сотворения мира проклята и всегда лежит во мраке, где властвует только холодный, суровый северный ветер. За этими горами в устье Оби живет народ, который раньше жил очень счастливо и долго там, где сходился крайний круг звезд с осью мира. Там, якобы, нет ни споров, ни болезней, богам поклоняются в общем согласии. С жизнью расстаются сами, с радостью, после сытой жизни, прыгая либо в море, либо со скалы вниз. Они жили в лесах и питались почками деревьев. У мужчин, как и у женщин были короткие волосы. Говорят, они были набожны и соседние народы оставляли в покое, так что там было убежище для изгнанников.»

Этот народ жил долго, а вернее вечно, так как уходили из жизни они по собственной воле, когда считали, что им уже пора уходить. Сколько же лет этой легенде? Интересно, что Витсен (вернее тот, кто прислал ему это сообщение) говорит об этом народе в настоящем времени, как о все еще существующем.

«Ферариус говорит, что реку Обь раньше называли Карамбукис , что она отделяет Азию от Европы, и что в нее впадают реки Протака и Сала, которые современным путешественникам незнакомы. Она протекает, по его мнению, между областями Обдория и Самоедия. Стефанус говорит, что есть такой народ – карамбукцы, это гиперборейцы, что значит: люди крайнего севера, названные так по реке Карамбукис. И еще он говорит, что Эликсона – это гиперборейский остров, не меньше Сицилии, и лежит он в море около реки Карамбукис, но где этот остров сейчас, должно быть, недалеко от устья Оби, мне не известно. Клувериус принимает за него Новую Землю, чего не может быть, так как этот остров был заселен, а про тот сейчас известно, что он необитаем.» ( Какой-то большой остров находился в устье Оби. Но сейчас его уже нет. Как и Рифейных -прим. мое) «Маурус Орбинус, итальянский писатель, живший в начале прошлого века, пишет там, где говорится о славянах, следующее: «Когда русские из Биармии (как Вагрис рассказывает), примерно 107 лет назад плавали в Северном море, они нашли там в этом море остров, ранее неизвестный, и заселенный славянским народом. Этот остров (как Филип Каллимахус объяснил папе Иннокентию Восьмому) подвержен постоянному холоду и морозу. Они называли его Филоподия и он по размеру превосходит остров Кипр, и на картах мира они дали ему название Новая Земля». Слово Биармия, очевидно. значит то же самое, что Пермия. Отсюда явствует, что в то время не очень много знали о Новой Земле, потому что этот автор говорит, что она заселена.» (А вполне возможно, она действительно была заселена! – прим. мое) «Позади Каниноса, около Промоя есть порт или бухта для лодей, которые приходят из реки Мезень или города Архангела.

Очевидно, тут речь идет как раз о проходе, изображенном на карте Ремезова, о котором говорилось выше.

“Если идти на лодке вверх по реке Индига, напротив острова Колгуев, вблизи самоедов, живущих у океана, то придя к местечку Городище, где в прежние времена жили несколько народов, называемых шуди, которые воевали с русскими и больше уже не существуют. Остались только стены древнего города. Теперь русские, которые живут на реке Пинега и в виде дани должны ежегодно посылать в Москву соколов, которых они ловят здесь, построили здесь помещение с подвалом. Сюда они приходят осенью и остаются до Рождества, занимаясь охотой на соколов и торговлей с самоедами. ….. На обоих берегах этой реки красивые луга и в 4 милях от моря вверх по реке растут красивые ели, которые там называют ельник. Климат там умеренный и жаль, что упомянутое место Городище не заселено. Но сомневаются, может ли там расти хлеб. Вдоль упомянутой реки, в глубине страны живут самоеды в палатках или хижинах, которые они называют сумы. Bыше в реку Индига впадает река Белая.»

Очевидно, этот древний город находился где-то здесь:

Фрагмент карты из Чертежной книги Ремезова, лист 46, 1701 год

Отрывки из книги Н. Витсена:

«.В книге карт мира Ортелия, изданной в 1570 г., а также и в 1582 г., где повторяется точка зрения Помпония Мелы, который жил при императоре Веспасиане, видно, как к северу, через реки Обь и Енисей, рядом с Новой Землей, нанесены большие страны, которых теперь там нет.» «На основании Плиния и других древних писателей он (Филипп Клувериус) пытался доказать, что в областях вокруг истока реки Танаис и к северу до Ледовитого моря, жили народы, называемые «сарматы», и что о них кроме названия мало известно. Ледяное море, он говорит, было известно под названием Сарматского моря, в котором лежат острова, на которых жили народы ооны, гиппоподы и панотии. Клувериус считает, что это была Новая Земля и другие, к северному полюсу лежащие, острова. Это, однако, не может быть, ибо эти края безлюдны и негодны для житья.» «Кн. I. Цитируя Страбона*, он говорит, что древнегреческие писатели называли все северные народы скифами и кельтоскифами. И в Скифском море он помещает большой остров, в устье Оби, которого там нет.» «Народы, жившие к северу, назывались мекриты, молгомсау, бадаи и самоеды, они поклоняются солнцу и красному сукну (говорит он). На Оби стоит известный купеческий город Грустина. Его теперь тоже не находят.» «Ван Кейлен наносит на своей карте Йесо соединенной с Тартарией, о чем до сих пор еще нельзя говорить с полной уверенностью, хотя меня достаточно уверяли, что Йесо состоит из островов. Но они ошибаются в том, что изображают Ледяное море слишком просторным для судов, ибо у полюса, очень вероятно, находится земля и Тартария имеет большие молы, выступающие к северу и востоку. Кроме того, там большей частью море либо замерзает и покрывается льдом, или море полно льдин и стоит такой сильный туман, что плавание считают почти невозможным.»

Весь русский север просто усыпал мегалитами.

Мегалиты Карелии

мегалиты Кольского полуострова

мегалит Верхняя Пышма

Мегалиты Таймыра

мегалиты Колымы

Каменные шары, Земля Франца Иосифа

Нынешние острова Северного Ледовитого океана – это остатки погибшей Гипербореи? Почему птицы до сих пор летят туда, чтобы дать жизнь своему потомству?

Птичий базар, Земля Франца Иосифа