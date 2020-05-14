Шукшин и крысы-ветераны. [Злой Цербер]

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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.

8-ого мая, лёжа на диване и листая ленту новостей в ВК, я наткнулся на омерзительный пост, который потряс меня до самой глубины души.

Я увидел фото Шукшина. А над ним следующий слова:

- Я мальцом ещё определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые награды не носили, пили молча 8-го и 9-го… А крысы по школам в орденах, и про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где встретишь фронтовика. (с) Шукшин.



После прочтения данных строк ощущение было, будто меня говном облили. Я книг Шукшина я не читал. С его биографией – знаком. Фильмы, которые он снимал, и в которых снимался – смотрел. Не будем забывать и про то, что он был сценаристом. Та же «Калина красная» и «Печки-лавочки» – эти сценарии вышли из-под его руки. И я сам, человек, который пишет сценарии могу сказать, что любой твой сценарий – ЭТО ТЫ! Это твоё зеркало! И когда ознакомишься с зеркалом Шукшина, понимаешь – несмотря на крутой деревенский нрав, таких слов про ветеранов Шукшин априори сказать не мог! Мне так кажется, потому что тебе уже за 30-ть и ты немного, но всё же разбираешься в людях. Но когда кажется, креститься нужно, да? Поэтому этого мало!









Данное видео – https://youtu.be/ZUrTlgMbUL8





#шукшин #ветераны #война

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZUrTlgMbUL8