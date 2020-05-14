Шукшин и крысы-ветераны. [Злой Цербер]
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Статья – https://www.svoboda.org/a/27711247.html
Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
8-ого мая, лёжа на диване и листая ленту новостей в ВК, я наткнулся на омерзительный пост, который потряс меня до самой глубины души.
Я увидел фото Шукшина. А над ним следующий слова:
- Я мальцом ещё определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые награды не носили, пили молча 8-го и 9-го… А крысы по школам в орденах, и про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где встретишь фронтовика. (с) Шукшин.
После прочтения данных строк ощущение было, будто меня говном облили. Я книг Шукшина я не читал. С его биографией – знаком. Фильмы, которые он снимал, и в которых снимался – смотрел. Не будем забывать и про то, что он был сценаристом. Та же «Калина красная» и «Печки-лавочки» – эти сценарии вышли из-под его руки. И я сам, человек, который пишет сценарии могу сказать, что любой твой сценарий – ЭТО ТЫ! Это твоё зеркало! И когда ознакомишься с зеркалом Шукшина, понимаешь – несмотря на крутой деревенский нрав, таких слов про ветеранов Шукшин априори сказать не мог! Мне так кажется, потому что тебе уже за 30-ть и ты немного, но всё же разбираешься в людях. Но когда кажется, креститься нужно, да? Поэтому этого мало!
Данное видео – https://youtu.be/ZUrTlgMbUL8
#шукшин #ветераны #война
Когда я был мальцом, ни мой отец, ни другие фронтовики не надевали своих боевых наград. Юбилейные медали тем более. Про подвиги свои никто не трезвонил.
А мой дед и его односельчане надевали боевые награды.Про войну между собой возможно и общались,но рассказывать о войне,нам внукам,не хотел.И в школу всегда кто-то из них приходил.
Ну а зачем так далеко.
Вот у Вас есть ветераны АТО а здесь ветераны Донбасса.
Есть ветераны Чечни и Афгана и они СЕГОДНЯ живут среди нас.
Кто-то медальками увешан а кто-то и звезду ГЕРОЯ не носит.
Не мне их судить.
Но увешанные значками выглядят нелепо.
Типа того:
https://yandex.ru/images/search?pos=30&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FkwcoDOpdq-0%2Fmaxresdefault.jpg&text=генералы%20северной%20кореи%2C%20увешанные%20орденами%20фото&lr=194&rpt=simage&source=wiz
ХОХЛЫ корейские.
Родственники Леонида Ильича ))
Откуда там интересно?
Ну у нас -то понятно.
Казачки,лампасы,чубы
Кстати детство прошло и на Украине и на Севере в Мезени.
Северяне цацки не любят.
Украинцы обожают.
Вместе в ВОВ воевали а отношение к этому разное.
Корейские хохлы – это те, от которых рыдали арабские евреи?
Автор мог бы и почитать Шукшина, хотя бы сборник рассказов. Чтоб не позориться, что не читал. А он и позора своего не почуял, вот незадача…
Афтор не читатель.
Он пеЙсатель-сценарист.
Ага, пейсатель-ссы-на-лист.
…Первые награды не носили, пили молча 8-го и 9-го… А крысы по школам в орденах, и про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где встретишь фронтовика. (с) Шукшин.
А что не так здесь Шукшин сказал?? Что вас, уважаемый МОЛОДОЙ человек оскорбило? Что он, якобы, ветеранов обидел?!
А вы в школе учились, арифметике считать умеете? Сколько вам самим лет?
Моего папу взяли в 42-ом на военный завод, когда ему еще и 12-ти не было. Работал по пол-суток за станком, на оборону. С тех пор у него и был начат трудовой стаж, НЕПРЕРЫВНЫЙ!
Никаких льгот, медалей и орденов, никогда -и так всю жизнь. Умер, когда ему было 80. А те, которые в 41-ом ушли на фронт, воевали НА ПЕРЕДОВОЙ (а не сидели в тылу) и выжили, -тех ДАВНО! уже нет в живых. Они во многом числе и до 60-ти не доживали…
Вы сейчас посмотрите на парады 9-го мая, на прошлогодний, например…Сколько там ветеранов, увешанных орденами и медалями? Да прилично еще! Хотя, взаправду их должны быть единицы, если таковые вообще еще остались…
Вот и я сам, уже лет 20, как отношусь к людям, увешанным орденами на 9-го Мая, весьма критически. В общем, нейтрально. Всех не проверишь, но и верить всем не собираюсь.
Здесь я ПОЛНОСТЬЮ согласен с Шукшиным, ровесником моего отца. Не, НЕ ветерана, по-ихнему. А скромному труженику тыла, всего лишь…
Что же касается современных кавалеров наград – будь то за Чечню, Абхазию, Донбасс – каким нужно быть недалеким человеком, чтобы гордиться подвигами и убийствами своих бывших советских сограждан. С которыми вместе кто-то вырос, кто-то служил, кто-то растил детей. Это как в мозгу укладывается? Да ведь этого только и нужно всяким… даже говорить не хочу – сказано-пересказано!..
Как писал С.Гузенко:
“Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.”
Заметьте – ЧУЖУЮ кровь! Этим гордятся, за это награждают.
А сегодня – тебе-медаль, мне-контракт, тебе-грамоту, мне – заводик.