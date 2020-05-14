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Шукшин и крысы-ветераны. [Злой Цербер]

09:40. 14 мая 2020 241 просмотр 11 коммент. Опубликовал:

Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Статья – https://www.svoboda.org/a/27711247.html

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
8-ого мая, лёжа на диване и листая ленту новостей в ВК, я наткнулся на омерзительный пост, который потряс меня до самой глубины души.
Я увидел фото Шукшина. А над ним следующий слова:
- Я мальцом ещё определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые награды не носили, пили молча 8-го и 9-го… А крысы по школам в орденах, и про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где встретишь фронтовика. (с) Шукшин.

После прочтения данных строк ощущение было, будто меня говном облили. Я книг Шукшина я не читал. С его биографией – знаком. Фильмы, которые он снимал, и в которых снимался – смотрел. Не будем забывать и про то, что он был сценаристом. Та же «Калина красная» и «Печки-лавочки» – эти сценарии вышли из-под его руки. И я сам, человек, который пишет сценарии могу сказать, что любой твой сценарий – ЭТО ТЫ! Это твоё зеркало! И когда ознакомишься с зеркалом Шукшина, понимаешь – несмотря на крутой деревенский нрав, таких слов про ветеранов Шукшин априори сказать не мог! Мне так кажется, потому что тебе уже за 30-ть и ты немного, но всё же разбираешься в людях. Но когда кажется, креститься нужно, да? Поэтому этого мало!




Данное видео – https://youtu.be/ZUrTlgMbUL8


#шукшин #ветераны #война

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZUrTlgMbUL8

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11 7
    Александр 14 мая 2020 в 11:53

    Когда я был мальцом, ни мой отец, ни другие фронтовики не надевали своих боевых наград. Юбилейные медали тем более. Про подвиги свои никто не трезвонил.

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    3
  • 8320 6616
    Айва 14 мая 2020 в 12:45

    Автор мог бы и почитать Шукшина, хотя бы сборник рассказов. Чтоб не позориться, что не читал. А он и позора своего не почуял, вот незадача…

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    2
  • 35 31
    мыкола 14 мая 2020 в 12:48

    …Первые награды не носили, пили молча 8-го и 9-го… А крысы по школам в орденах, и про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где встретишь фронтовика. (с) Шукшин.

    А что не так здесь Шукшин сказал?? Что вас, уважаемый МОЛОДОЙ человек оскорбило? Что он, якобы, ветеранов обидел?!
    А вы в школе учились, арифметике считать умеете? Сколько вам самим лет?
    Моего папу взяли в 42-ом на военный завод, когда ему еще и 12-ти не было. Работал по пол-суток за станком, на оборону. С тех пор у него и был начат трудовой стаж, НЕПРЕРЫВНЫЙ!
    Никаких льгот, медалей и орденов, никогда -и так всю жизнь. Умер, когда ему было 80. А те, которые в 41-ом ушли на фронт, воевали НА ПЕРЕДОВОЙ (а не сидели в тылу) и выжили, -тех ДАВНО! уже нет в живых. Они во многом числе и до 60-ти не доживали…
    Вы сейчас посмотрите на парады 9-го мая, на прошлогодний, например…Сколько там ветеранов, увешанных орденами и медалями? Да прилично еще! Хотя, взаправду их должны быть единицы, если таковые вообще еще остались…
    Вот и я сам, уже лет 20, как отношусь к людям, увешанным орденами на 9-го Мая, весьма критически. В общем, нейтрально. Всех не проверишь, но и верить всем не собираюсь.
    Здесь я ПОЛНОСТЬЮ согласен с Шукшиным, ровесником моего отца. Не, НЕ ветерана, по-ихнему. А скромному труженику тыла, всего лишь…

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    5
    • 3551 2767
      Sergey64мыкола 14 мая 2020 в 13:21

      Что же касается современных кавалеров наград – будь то за Чечню, Абхазию, Донбасс – каким нужно быть недалеким человеком, чтобы гордиться подвигами и убийствами своих бывших советских сограждан. С которыми вместе кто-то вырос, кто-то служил, кто-то растил детей. Это как в мозгу укладывается? Да ведь этого только и нужно всяким… даже говорить не хочу – сказано-пересказано!..
      Как писал С.Гузенко:
      “Бой был короткий.
      А потом
      глушили водку ледяную,
      и выковыривал ножом
      из-под ногтей
      я кровь чужую.”
      Заметьте – ЧУЖУЮ кровь! Этим гордятся, за это награждают.
      А сегодня – тебе-медаль, мне-контракт, тебе-грамоту, мне – заводик.

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