“Блокатор вирусов” не помог
16:15. 12 мая 2020 236 просмотров 22 коммент. Опубликовал: feedmatic
09.04.2020
Песков рассказал о ношении бейджа, блокатора от вирусов
Он пояснил, что сейчас каждый носит все, что можно, из превентивных средств.
При этом Песков затруднился ответить на вопрос об эффективности данного средства защиты.
«Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет», — произнес он.
Представитель Кремля добавил, что читал о побочных эффектах данного средства, к которым относятся спутанность сознания и свистящее дыхание. Однако у себя он пока их не заметил.
«Спасибо за заботу», — заключил он.
До этого Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов.
12.05.2020
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
"Да, заболел. Лечусь", – сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.
Он уточнил, что находится в клинике.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5862281.html
Кака-то странная муйня происходит. Создают иммунный барьер около , или знают что-то ? Прынц Чарльз, князь Альбер, Боря Джонсон – типа переболели, и живы-здоровы. Мишустин, Песков . Кто там около следующий ?
опять Китай ,ты что ?-пропустил, в Ухани опять больной тяжелый и всех колонной на обследование повторно.Лучше не бравировать.
Танька с Майами привезла ему подарок,гражданка США или доча с Франции ,все не граждане РФ ,а еще сынок англичанин.
Все они граждане РФ.
Впрочем на этом уровне гражданство не имеет значения.
Клеймо оно для БАРАНОВ.
А те кто лампочки развешивают живут по другим законам в другом мире.
https://aftershock.news/?q=node/701916&full
Потому БАРАНОВИРУС им не страшен ))
А на милую добрую овечку навешали лампочек и она скачет ничего не понимая.
Думая что патриотка и ” За Сталина ” !!!
А потм упс.
И скушали
ну что ж, сильно сказано: граждане- это бараны. в мемориз. если что, то потом носиком ткну в твои же словечки
Какая самоуверенность.))
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
созрел вопрос. подозреваю что на яп подавляющее большинство считает себя гражданами какой либо страны. то бишь, согласно твоим словам, баранами. вот ответь мне, в чём прикол? на кой ляд тебе якшаться в тусовке баранов?
или может тебя самого ещё в илитку не пустили? скок надо постов на яп наколотить, чтобы хозяин позволил, не то что за одним столом посидеть, но хотя бы ботинки облизать?
Да всё просто.
наслаждаюсь ШОУ ))
Петросян мне не смешно…..
А с Вас я угораю.
Круче чем Камеди,натуральнее ,естесственне. ))
Как Чарли Чаплин
аа, типа тролль)) ну знаешь ,всё равно как-то грубовато работаешь. ваша братия уже поднаторела и продвинулась довольно-таки далеко в деле накидывания овна на вентилятор, а у тебя всё топорно, видать остановился в развитии, не можешь взять новую интеллектуальную высоту и расширить свои горизонты
аа типа НЕТ ))
И Бена застопорило ))
Бедная извилина какие нагрузки ))
оборжаЦца
а ты погонщик?
нет, он не погонщик. и не баран, кстати. он олень
Воо… поперло… Можно с таким же успехом на груди носить болт с закрученной гайкой. На вопрос:А почему гайка там? Логичный ответ: Помогает от вируса…гайка обязательна. Дожились,бля….
Ну так Вы лечились у Кашпировского ))
Потому если ТЫ в доле от выпуска таких болтов то ненавязчиво их ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ и миллиардер ))
Всё просто .
Узнай сколько усатому заплатили за рекламу ))
Я лечился? Ничего не попутал?
Так мне усатый и скажет, сколько бабла отвалил за это фуфло…))
Я, ты, он, она! Вместе – целая страна, Вместе – дружная семья! В слове “мы” – сто тысяч “я”
)))
Представь как “дружная семья” кинется покупать такие глупые карточки ))
Как в советские времена к Кашпировскому ))
Слава КПСС
Героям Слава.
Некоторые носят до сих пор на башке кубики ( тфилим) , и не парятся. Подумаешь, болтик, с гаечкой . Металлистов не удивить..
Жора,человеческая глупость она знаете ли, не видит границ. И предела этому нет. Нормальная реакция нормального человека-посмеяться. А многие побегут в магазины в поисках этого бейджера,или как его там… Очередное фуфло-реклама и многие купятся,вот что обидно. Народ тупеет. Обидно за современных человеков,при моей жизни из в общем-то нормальных соображающих людей сделали тупое стадо. Вот что обидно,Жора.
Это с какой стороны подглядеть.) А люди всегда “обували” друг друга. У богов научились. Вы ведь помните , кто первый кого обманул ? ( по библии)
А чё за блокатор? Сам Песков носит, хорошая реклама, надо купить
Вероятно, ручной работы. Эксклюзив для определённого лица (морды лица), тык сказать. Дорого стоит.. НТП на дворе.
Дорогой ошейник от блох))