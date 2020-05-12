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“Блокатор вирусов” не помог

16:15. 12 мая 2020 236 просмотров 22 коммент. Опубликовал:


09.04.2020

Песков рассказал о ношении бейджа, блокатора от вирусов
Он пояснил, что сейчас каждый носит все, что можно, из превентивных средств.
При этом Песков затруднился ответить на вопрос об эффективности данного средства защиты.
«Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет», — произнес он.
Представитель Кремля добавил, что читал о побочных эффектах данного средства, к которым относятся спутанность сознания и свистящее дыхание. Однако у себя он пока их не заметил.
«Спасибо за заботу», — заключил он.
До этого Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов.


12.05.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
"Да, заболел. Лечусь", – сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.
Он уточнил, что находится в клинике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5862281.html

Метки: коронавирус, песков, юмор

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 11456 10590
    жора шапов 12 мая 2020 в 17:19

    Кака-то странная муйня происходит. Создают иммунный барьер около , или знают что-то ? Прынц Чарльз, князь Альбер, Боря Джонсон – типа переболели, и живы-здоровы. Мишустин, Песков . Кто там около следующий ?

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    1
  • 8804 7150
    марина 12 мая 2020 в 17:31

    Танька с Майами привезла ему подарок,гражданка США или доча с Франции ,все не граждане РФ ,а еще сынок англичанин.

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    2
    • 17328 1198
      Русофилмарина 12 мая 2020 в 17:50

      Все они граждане РФ.
      Впрочем на этом уровне гражданство не имеет значения.
      Клеймо оно для БАРАНОВ.
      А те кто лампочки развешивают живут по другим законам в другом мире.
      https://aftershock.news/?q=node/701916&full
      Потому БАРАНОВИРУС им не страшен ))
      А на милую добрую овечку навешали лампочек и она скачет ничего не понимая.
      Думая что патриотка и ” За Сталина ” !!!
      А потм упс.
      И скушали

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      • 1528 944
        xazzar berlazzarРусофил 12 мая 2020 в 18:33

        ну что ж, сильно сказано: граждане- это бараны. в мемориз. если что, то потом носиком ткну в твои же словечки

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        1
        • 17328 1198
          Русофилxazzar berlazzar 12 мая 2020 в 18:35

          Какая самоуверенность.))
          - Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

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          • 1528 944
            xazzar berlazzarРусофил 12 мая 2020 в 18:39

            созрел вопрос. подозреваю что на яп подавляющее большинство считает себя гражданами какой либо страны. то бишь, согласно твоим словам, баранами. вот ответь мне, в чём прикол? на кой ляд тебе якшаться в тусовке баранов?
            или может тебя самого ещё в илитку не пустили? скок надо постов на яп наколотить, чтобы хозяин позволил, не то что за одним столом посидеть, но хотя бы ботинки облизать?

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          • 17328 1198
            Русофилxazzar berlazzar 12 мая 2020 в 18:44

            Да всё просто.
            наслаждаюсь ШОУ ))
            Петросян мне не смешно…..
            А с Вас я угораю.
            Круче чем Камеди,натуральнее ,естесственне. ))
            Как Чарли Чаплин

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          • 1528 944
            xazzar berlazzarРусофил 12 мая 2020 в 18:47

            аа, типа тролль)) ну знаешь ,всё равно как-то грубовато работаешь. ваша братия уже поднаторела и продвинулась довольно-таки далеко в деле накидывания овна на вентилятор, а у тебя всё топорно, видать остановился в развитии, не можешь взять новую интеллектуальную высоту и расширить свои горизонты

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            1
          • 17328 1198
            Русофилxazzar berlazzar 12 мая 2020 в 18:49

            аа типа НЕТ ))
            И Бена застопорило ))
            Бедная извилина какие нагрузки ))
            оборжаЦца

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  • 8804 7150
    марина 12 мая 2020 в 18:01

    а ты погонщик?

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  • 8223 7529
    Stelm 12 мая 2020 в 18:41

    Воо… поперло… Можно с таким же успехом на груди носить болт с закрученной гайкой. На вопрос:А почему гайка там? Логичный ответ: Помогает от вируса…гайка обязательна. Дожились,бля….

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    • 17328 1198
      РусофилStelm 12 мая 2020 в 18:47

      Ну так Вы лечились у Кашпировского ))
      Потому если ТЫ в доле от выпуска таких болтов то ненавязчиво их ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ и миллиардер ))
      Всё просто .
      Узнай сколько усатому заплатили за рекламу ))

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      1
      • 8223 7529
        StelmРусофил 12 мая 2020 в 18:54

        Я лечился? Ничего не попутал?
        Так мне усатый и скажет, сколько бабла отвалил за это фуфло…))

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        • 17328 1198
          РусофилStelm 12 мая 2020 в 18:57

          Я, ты, он, она! Вместе – целая страна, Вместе – дружная семья! В слове “мы” – сто тысяч “я”
          )))
          Представь как “дружная семья” кинется покупать такие глупые карточки ))
          Как в советские времена к Кашпировскому ))
          Слава КПСС
          Героям Слава.

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    • 11456 10590
      жора шаповStelm 12 мая 2020 в 19:01

      Некоторые носят до сих пор на башке кубики ( тфилим) , и не парятся. Подумаешь, болтик, с гаечкой . Металлистов не удивить..

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      • 8223 7529
        Stelmжора шапов 12 мая 2020 в 19:21

        Жора,человеческая глупость она знаете ли, не видит границ. И предела этому нет. Нормальная реакция нормального человека-посмеяться. А многие побегут в магазины в поисках этого бейджера,или как его там… Очередное фуфло-реклама и многие купятся,вот что обидно. Народ тупеет. Обидно за современных человеков,при моей жизни из в общем-то нормальных соображающих людей сделали тупое стадо. Вот что обидно,Жора.

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        • 11456 10590
          жора шаповStelm 12 мая 2020 в 19:41

          Это с какой стороны подглядеть.) А люди всегда “обували” друг друга. У богов научились. Вы ведь помните , кто первый кого обманул ? ( по библии)

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  • 1043 819
    Андрей Попов 12 мая 2020 в 19:12

    А чё за блокатор? Сам Песков носит, хорошая реклама, надо купить

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