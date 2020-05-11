Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Сохранить прежний уровень жизни не удастся никому. Владимир Боглаев

23:16. 11 мая 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Кто нужен и кто больше не нужен экономике РФ. Почему у правительства есть макимум 3 месяца чтобы наладить ситуацию. Что говорит о том, что нас ждёт эпоха протекционизма по всему миру. Об этом и многом другом рассказывает генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #экономика #производство #бизнес #протекционизм #уровеньжизни #правительство #Боглаев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wIOXGaGLrKg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях...: если кому-то удастся установить монополию в сфере...ранее фактически процветавшая страна, уровень жизни в этой стране уже... у них историческая память сохранилась по поводу несправедливых решений...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...знает, сохраняется ли у нее после экстрипации прежний интерес к...и такой процесс, наверное, удастся организовать значительно проще, чем...того чтобы представить нынешний уровень развития компьютеров и написанных... на них жизни. Но если жизнь каким-то ...
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
... проблемного вопроса о существовании прежней «разумной жизни на Земле», не может... реактивном снаряде на уровень верхних слоёв атмосферы, сохраняя мечтательную наивность о... фазе развития коммунизма, им удастся избежать классового неравенства и, ...
Бэкграунд, выпуск-322 за 19 октября 2013
...сравнению с нашим европейский уровень жизни, денежных доходов и ... привела к невиданному сплочению прежних антиподов – коммунистов и ...ПМР: «Надежда наша сохраняется, мы постоянно находимся постоянном...и Молдовы, Приднестровью удастся найти формулу болем тесного...
Глава 8. УРОВЕНЬ ПЛАНЕТАРНОЙ СЕКРЕТНОСТИ, ИЛИ «ОПЕРАЦИЯ РАСКРЫТИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...было НЕМЫСЛИМО (это был уровень планетарной СЕКРЕТНОСТИ). Земля ... Жизнь направляя… Подпитывал Расу заветный Источник, Что сохранялся ... проб и ошибок удастся эту проблему разрешить,...журнале «Science». Большинство прежних теоретических моделей, объясняющих ...
Ганс Гюнтер: Расология Еврейского Народа
...Но в последнем издании Аммиана сохранено прежнее значение «вонь». (Фишберг ...пота, и, вероятно, удастся открыть распределение разных жирных... алкоголя увеличивает срок жизни и уменьшает заболеваемости....2) более высокий уровень образования евреев уменьшает число...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)