Сохранить прежний уровень жизни не удастся никому. Владимир Боглаев
Кто нужен и кто больше не нужен экономике РФ. Почему у правительства есть макимум 3 месяца чтобы наладить ситуацию. Что говорит о том, что нас ждёт эпоха протекционизма по всему миру. Об этом и многом другом рассказывает генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.
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