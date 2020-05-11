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Путин поручил подготовить план отмены ограничений и восстановления экономики

11:25. 11 мая 2020 203 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
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Путин поручил подготовить план отмены ограничений и восстановления экономики | Русская весна

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики страны.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Задача должна быть выполнена к 1 июня.

При этом уже к 12 мая Кабинет министров и рабочая группа Госсовета должны подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений в регионах, введённых на фоне эпидемии коронавируса.

Минздрав и Роспотребнадзор после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране должны скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589185511

Метки: Новости

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