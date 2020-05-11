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Почему в российских магазинах египетская картошка и китайский чеснок, а не наши овощи?

09:23. 11 мая 2020 163 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
На самом деле вопрос о большем вовлечении отечественной продукции в торговые сети решается довольно просто – было бы на это желание правительства.

Вообще все торговые розничные сети по их структуре можно поделить на две большие группы: с жёстко централизованным управлением (напр., „Ашан”) и с франчайзингом (напр., „Пятёрочка”).

В первом случае ассортимент, цены, поставщики, оформление и прочее задаётся единым для всех торговых точек. Во втором же допускается тот или иной уровень свободы.

На Западе для франчайзинговых магазинов уже давно внедрена более-менее общая норма: определённый процент продукции должен быть местного или регионального производства. Кстати, магазины этот факт активно используют в рекламе, взывая к патриотизму покупателей.

А с магазинами первого, жёстко-иерархического типа надо, конечно, договариваться отдельно.

Но в обоих случаях правительство имеет вполне реальные рычаги, чтобы обязать все торговые сети продавать как минимум 20% продовольствия местного производства. Например, установив некоторые налоговые скидки на проданные местные товары. Потерю дохода правительство с лихвой возмещает стабильным производством продукции местными фермерами и кооперативами, что является одним из важных элементов развития регионов.

В общем, проблему, освещённую в предлагаемой публикации, вполне несложно решить – была бы на то добрая воля правительства РФ.

*

Почему в российских магазинах египетская картошка и китайский чеснок, а не наши овощи?
Разбираемся, кто стоит между нашими фермерами и потребителями

Свои томаты девать некуда

Глядишь на полки торговых сетей и диву даешься: вроде импортозамещение у нас и овощей страна стала производить больше, а тут по-прежнему – перец и помидоры турецкие, баклажаны израильские, чеснок китайский. И ладно там овеянный легендами имбирь, но неужели даже картошку вырастить не можем, отчего и таскаем ее аж из Египта?

Да нет, вроде все нормально – известный ресурс, где аграрии предлагают свою продукцию, забит предложениями. Отличный брянский картофель по 6,50 за кило, мордовский по 6, подольский всего по 5 рублей. Партии – от 20 тонн.

Есть и огурцы, и кабачки с перцами, и та же редиска. С помидорами в кризис вообще переизбыток образовался. Казалось бы: торговым сетям стоит только свистнуть, как тысячи родных фермеров завалят их магазины качественными овощами. И дешевле, и везти недалеко. Но вот же – Турция, Израиль, Египет, Китай.

Что происходит?

Неужели даже картошку вырастить не можем, отчего и таскаем ее аж из Египта? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неужели даже картошку вырастить не можем, отчего и таскаем ее аж из Египта? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С иностранцами работать выгоднее?

Представители торговых сетей часто объясняют – мол, рады бы брать картошку-моркошку у наших фермеров, но многие из них выдают небольшие партии. Гигантам же магазинного бизнеса нужны большие объемы и гарантии, что товар будет поставляться стабильно на протяжении долгого времени.

– Был я как-то на совещании с губернатором Волгоградской области, встал фермер: у меня столько-то тонн картошки в поле, берите! – приводит пример исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Я тут же с сетями списываюсь – возьмете, сколько надо? Выясняется, что весь объем картошки этого фермера – однодневный оборот «Пятерочки» региона. То есть, нужно 365 таких фермеров, чтобы удовлетворить спрос!

Кроме того, фермер, как правило, может предложить ту или иную продукцию у себя на поле – приезжайте и забирайте. Но для того, чтобы она попала в магазин, ее нужно собрать, обработать, упаковать, заключить договора, получить все необходимые сопровождающие документы и тому подобное. У фермера часто этого нет…

Вот и получается, что порой сети выгодно заключить один договор с одним оператором, который этот объем весь год будет поставлять, чем 365 договоров с местными фермерами – представляете, сколько сотрудников надо, чтобы эти договора обслуживать?..

В Россию морковь попадает из Белоруссии, Китая и Израиля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Россию морковь попадает из Белоруссии, Китая и Израиля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS


Израильские фермеры работают под заказ

Очень часто путь иностранного овоща к российскому прилавку выглядит так. Многие зарубежные фермеры, поняв, что пропадут по одиночке, давно сбились в кооперативы, когда 10-15 хозяйств сообща работают над формированием большой партии того или иного овоща. При этом у них четкие инструкции – какой именно сорт сажать, какого должен быть размера и чем опрыскивать. В этом же забугорном «колхозе» он моется, упаковывается и отгружается.

Причем, фермеры заранее знают, кто его купит и в каком количестве – кооператив получил соответствующий заказ от дистрибьютера. Который, в свою очередь, уже договорился поставлять его в сети по графику. С оговоренными качеством и объемами. Партия обеспечивается хорошим юридическим сопровождением, в случае срыва – большие штрафы.

– У России есть еще одна проблема, – говорит директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. - Мы можем произвести, сколько угодно, но мы не можем это все сохранить – нет хранилищ хороших. Урожай получаем осенью, до февраля он кое-как лежит, а потом собственные запасы начинают заканчиваться, и начинаем активно импортировать.

Выращивание помидоров в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выращивание помидоров в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS


Попасть в сети невозможно?

Да и к магазинам к фермеров свои претензии.

– В торговых сетях, как правило, присутствуют агрохолдинги, – убежден глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области Бабкен Испирян. – У сетей очень много условий: от фиксированных объемов до скидок на акционные продукты. Не очень большому производителю со всем этим справиться просто невозможно.

– Там все непросто, – прокомментировал «Комсомолке» один из бывших менеджеров известной сети. – Те же зарубежные поставщики могут кровно заинтересовать конкретного представителя российской торговой сети, чтобы именно их товар попал в продажу. Например, хорошей суммой на его счет – скандалов много на эту тему было.

Сбор урожая перцев в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбор урожая перцев в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS


У фермеров нет денег на кооперативы

Тем не менее, все сходятся в одном – забить магазины только лишь российскими овощами не получится, пока наши фермеры по примеру иностранных коллег не станут объединяться в кооперативы. Причем, с мощной государственной поддержкой, как в тех же зарубежных странах. Однако таких примеров пока мало.

– Российские фермеры способны объединяться, но нет должной поддержки тех, кто может играть роль посредника между производителем и торговыми сетями, – констатирует Бабкен Испирян.
– Да, все предлагают нам сплотиться и создать кооперативы, но на это нужны хорошие деньги. Допустим, мы соберем 50 фермеров. Чтобы создать кооператив и распределительный центр при нем, нужно вложить около 1 миллиарда, а, значит, нужно будет скинуться по 20 миллионов. Но если фермер продает продукции на 10 миллионов в год, ему неоткуда взять эти 20 миллионов, чтобы скинуться. В это все и упирается.

В минсельхозе есть программы поддержки таких кооперативов. А теперь сравним: в прошлом году на поддержку таких объединений у нас в области было выделено 20 миллионов рублей, а только одному из агрохолдингов в нашей области досталось 300 миллионов…

НАГЛЯДНО

Откуда едут овощи в Россию.

Откуда едут овощи в Россию.



А. Овчинников


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5014744.html

Метки: правительство, рубль, рынок, экономика

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7870 7139
    strelez 11 мая 2020 в 11:08

    “…А с магазинами первого, жёстко-иерархического типа надо, конечно, договариваться отдельно…”?
    Почему это государство должно идти на поводу у торговцев?
    Изначально должны быть поставлены условия, выгодные для собственного производителя, тем более, что практически все сети не российские.

    “…Многие зарубежные фермеры, поняв, что пропадут по одиночке, давно сбились в кооперативы, когда 10-15 хозяйств сообща работают над формированием большой партии того или иного овоща…”.
    Бумеранг, разрушивший колхозы запущенный Ельциным и его кликой, вернулся.

    Пока наше правительство будет уповать на картошку из пустыни Негев, с/х земли окончательно зарастут бурьяном и лесами.
    Не пора ли на руководство ставить профильных специалистов, а не менагеров, способных только к вычитанию и делению?

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    • 2066 1918
      KTstrelez 11 мая 2020 в 11:25

      Считаете что чиновникам выгоднее иметь дела с отечественным производителем?Им это не выгодно так как нет взяток и откатов,да и деньги за рубеж выводятся легально.Потому выгодные условия для собственного производителя они не сделают никогда.

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    • 14189 10737
      Sergeevstrelez 11 мая 2020 в 11:35

      А почему торговцы должны идти на поводу у покупателей? Ответив на этот вопрос ответите и на свой.

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