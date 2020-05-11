Почему в российских магазинах египетская картошка и китайский чеснок, а не наши овощи?

Неужели даже картошку вырастить не можем, отчего и таскаем ее аж из Египта? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С иностранцами работать выгоднее?

Представители торговых сетей часто объясняют – мол, рады бы брать картошку-моркошку у наших фермеров, но многие из них выдают небольшие партии. Гигантам же магазинного бизнеса нужны большие объемы и гарантии, что товар будет поставляться стабильно на протяжении долгого времени.

– Был я как-то на совещании с губернатором Волгоградской области, встал фермер: у меня столько-то тонн картошки в поле, берите! – приводит пример исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Я тут же с сетями списываюсь – возьмете, сколько надо? Выясняется, что весь объем картошки этого фермера – однодневный оборот «Пятерочки» региона. То есть, нужно 365 таких фермеров, чтобы удовлетворить спрос!



Кроме того, фермер, как правило, может предложить ту или иную продукцию у себя на поле – приезжайте и забирайте. Но для того, чтобы она попала в магазин, ее нужно собрать, обработать, упаковать, заключить договора, получить все необходимые сопровождающие документы и тому подобное. У фермера часто этого нет…

Вот и получается, что порой сети выгодно заключить один договор с одним оператором, который этот объем весь год будет поставлять, чем 365 договоров с местными фермерами – представляете, сколько сотрудников надо, чтобы эти договора обслуживать?..

В Россию морковь попадает из Белоруссии, Китая и Израиля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS



Израильские фермеры работают под заказ

Очень часто путь иностранного овоща к российскому прилавку выглядит так. Многие зарубежные фермеры, поняв, что пропадут по одиночке, давно сбились в кооперативы, когда 10-15 хозяйств сообща работают над формированием большой партии того или иного овоща. При этом у них четкие инструкции – какой именно сорт сажать, какого должен быть размера и чем опрыскивать. В этом же забугорном «колхозе» он моется, упаковывается и отгружается.

Причем, фермеры заранее знают, кто его купит и в каком количестве – кооператив получил соответствующий заказ от дистрибьютера. Который, в свою очередь, уже договорился поставлять его в сети по графику. С оговоренными качеством и объемами. Партия обеспечивается хорошим юридическим сопровождением, в случае срыва – большие штрафы.

– У России есть еще одна проблема, – говорит директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. - Мы можем произвести, сколько угодно, но мы не можем это все сохранить – нет хранилищ хороших. Урожай получаем осенью, до февраля он кое-как лежит, а потом собственные запасы начинают заканчиваться, и начинаем активно импортировать.

Выращивание помидоров в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS



Попасть в сети невозможно?

Да и к магазинам к фермеров свои претензии.

– В торговых сетях, как правило, присутствуют агрохолдинги, – убежден глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области Бабкен Испирян. – У сетей очень много условий: от фиксированных объемов до скидок на акционные продукты. Не очень большому производителю со всем этим справиться просто невозможно.

– Там все непросто, – прокомментировал «Комсомолке» один из бывших менеджеров известной сети. – Те же зарубежные поставщики могут кровно заинтересовать конкретного представителя российской торговой сети, чтобы именно их товар попал в продажу. Например, хорошей суммой на его счет – скандалов много на эту тему было.

Сбор урожая перцев в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS



У фермеров нет денег на кооперативы

Тем не менее, все сходятся в одном – забить магазины только лишь российскими овощами не получится, пока наши фермеры по примеру иностранных коллег не станут объединяться в кооперативы. Причем, с мощной государственной поддержкой, как в тех же зарубежных странах. Однако таких примеров пока мало.

– Российские фермеры способны объединяться, но нет должной поддержки тех, кто может играть роль посредника между производителем и торговыми сетями, – констатирует Бабкен Испирян.

– Да, все предлагают нам сплотиться и создать кооперативы, но на это нужны хорошие деньги. Допустим, мы соберем 50 фермеров. Чтобы создать кооператив и распределительный центр при нем, нужно вложить около 1 миллиарда, а, значит, нужно будет скинуться по 20 миллионов. Но если фермер продает продукции на 10 миллионов в год, ему неоткуда взять эти 20 миллионов, чтобы скинуться. В это все и упирается.



В минсельхозе есть программы поддержки таких кооперативов. А теперь сравним: в прошлом году на поддержку таких объединений у нас в области было выделено 20 миллионов рублей, а только одному из агрохолдингов в нашей области досталось 300 миллионов…

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