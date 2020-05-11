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Как авиация США «случайно» атаковала Красную армию

15:16. 11 мая 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

8 мая 2020 года на официальном ресурсе Белого Дома появилось поздравление с днем победы над нацистами. Иначе, как издевательством его назвать невозможно.
Вот его текст:

Наши «союзники» вдруг разом забыли, что СССР воевал с Германией. Что 8 мая 1945 года капитуляцию в пригороде Берлина Карлхорсте принимал маршал Г.К. Жуков. Что сам Берлин брала ТОЛЬКО Красная армия, потом «нарезав» союзникам сектора в немецкой столице.
Реакцию России на подобную фальсификацию истории предсказать нетрудно. Значит – хотели именно задеть, а никак не улучшить отношения.
С высоты 2020 года то, что произошло ровно 7 ноября 1944 года, становится куда более понятным. Это не была ошибка. Это были сознательные действия.
7 ноября 1944 года американская авиация начала активно бомбить колонны Красной армии на марше! Это произошло около югославского города Ниш.
День для «ошибки» был выбран явно не случайно – годовщина революции, праздник в СССР.
27 американских самолетов «Лайтнинг» сначала атаковали автоколонну наших войск. Когда же в небо поняли советские истребители с ЯВНО видными опознавательными знаками ВВС РККА, американцы в течение 15 минут продолжали уже атаки советских истребителей, вынужденных обороняться. В результате было сбито три штатовских и три наших истребителя.
Характерно, что после первой волны «ошибшихся» американских самолетов, отогнанных огнем, пришла вторая волна, которая, несмотря на сигналы, опять начала бомбить советские войска. Американцы извинились и объяснили все «навигационными ошибками».
По разным данным в ходе «ошибки» было убито от 12 до 30 наших солдат и офицеров.
Как то произошло, на основе мемуаров очевидца, рассказывает ролик ресурса«Народный Обозреватель», одну из работ которого мы уже размещали.

Скачать аудио

P.S. Подробности атаки у города Ниш описаны в моей книге «Сталин. После войны. Часть первая 1945-1948».

Источник: https://nstarikov.ru/kak-aviacija-ssha-sluchajno-atakovala-krasnuju-armiju-115393

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