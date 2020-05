Как авиация США «случайно» атаковала Красную армию

8 мая 2020 года на официальном ресурсе Белого Дома появилось поздравление с днем победы над нацистами. Иначе, как издевательством его назвать невозможно.

Вот его текст:

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!

"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB

— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020