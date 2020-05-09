«Храните нашу Родину!» — пронзительные обращения Героев (ВИДЕО)

Общественная организация ветеранов боевых действий «Боевое братство» и Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» подготовили проект «Хранители Победы».

Серия коротких видеороликов познакомит российских школьников с очевидцами событий 1941–1945 гг. В каждом ролике ветераны Великой Отечественной войны отвечают на пять вопросов, создавая в своем монологе полотно событий, которые привели советский народ к Победе над фашистскими захватчиками.

«В режиме онлайн-образования школьники могут получать не только знания по обязательным предметам, но и увидеть и услышать ветеранов, которые рассказывают о событиях войны», —

заявляют авторы проекта, отмечая, что «эти ролики в какой-то мере заменяют личное общение, которое в условиях пандемии стало доступно только онлайн, так что, можно сказать, что это преемственность поколений посредством современных мультимедиа».

Проект «Хранители Победы» инициировал первый зампредседателя «Боевого братства», депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин. В планах организации создать как можно больше подобных роликов, чтобы каждый ветеран имел возможность записать видео-напутствие молодому поколению.

«Поколение героев передает свою память, знания и мудрость новому поколению. В этом ценность личного общения с ветеранами ВОВ, ведь они — живые свидетели событий, которые сейчас стараются переписать, переиначить.

Никто не может быть сильнее, убедительнее и честнее людей, которые рисковали собой во имя Родины», — говорит автор проекта Дана Циноева.

«Сегодня, в эту минуту, мир стремительно меняется. Мы становимся технологичными. Даже общение с друзьями, педагогами, сверстниками становится виртуальным. Но есть вещи, которые должны оставаться вечными — это долг и память. Мы должны помнить героев, благодаря которым наша страна победила в страшной войне и осталась несломленной», — отметил председатель Всероссийской общественной организации «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев.

Каждый ветеран оставил в видеохронике проекта «Хранители Победы» личное послание для молодежи. Люди, в боях отстоявшие Родину, обратились к молодежи с просьбами и напутствиями.

Альберт Зелигер: «Помните»

Мы, народ наш, гордимся этой Победой. Гордость эта помогает в воспитании чувства патриотизма, любви и уважения к своей Родине у молодого поколения. Если не будет памяти об этой войне, о тех, кто эту Победу принес, о героях той войны, то патриотизма не будет.

Вера Банюк: «Занимайтесь спортом»

Всем желаю — обязательно занимайтесь спортом. Это укрепляет здоровье. Еще со школьных лет я занималась спортом, у меня было даже удостоверение спортсменки. Возможно, только благодаря крепкому здоровью, я выжила на войне.

Иосиф Абугов: «Стройте, развивайте нашу страну»

Это важно, чтобы поколения помнили о той жестокой войне, о тех громадных потерях. 27 миллионов лучших людей нашей страны, молодых, красивых, сильных, которые могли бы жить и строить, погибли. Были сожжены десятки тысяч домов, предприятий. И это ощущается до сих пор, спустя 79 лет.

Поэтому не только память нужно хранить, но и нужно страну нашу укрепить, нужно ее строить и развивать, чтобы она была одной из самых передовых стран в мире.

Александр Копылов: «Храните нашу Родину»

Нынешнему поколению я дам наказ — любите свою Родину, берегите ее, охраняйте ее.

Александр Тюрюмин: «Учитесь»

Главное — нужно учиться, учиться и учиться, потому что знание — это основа всего. Человек и познает много во время учения. Развивайте себя и как людей тоже, без этого нельзя.

Андрей Сиваев: «Помните уроки войны»

Надо людям рассказывать, особенно молодым, о том, почему война больше не должна повториться. Нужно ввести в школу уроки войны. Какие жертвы были, какие потери — человеческие и материальные. Война приносит только муки, страдания и лишения. Молодое поколение все это должно знать и больше никогда не допустить.

Михаил Бугаков: «Любите»

Я как учитель всю жизнь послевоенную рассказывал детям, почему нужно хранить память о Победе. Сейчас очень много фальсификаций. Надо приучить юношей любить свою Родину. Любовь — это самое главное.

Проект «Хранители Победы» стартовал 8 мая.

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