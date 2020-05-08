Прочитай и передай другому!

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18:17. 8 мая 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как только покончат с башнями 5G, пора браться за эти тоталитарные пережитки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851815.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851815.html
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Правилами жизненной игры не предусматривается победа любой ценой, однако эти правила требуют от нас неустанной борьбы.