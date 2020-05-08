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Прочитай и передай другому!

18:17. 8 мая 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Как только покончат с башнями 5G, пора браться за эти тоталитарные пережитки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851815.html

Метки: юмор

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