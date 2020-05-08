Кибермир или кибервойна?



Сейчас такие атаки готовятся снова. На сухом языке Государственного департамента США это называетс «действиями по нарушению или ухудшению способностей злонамеренных киберсубъектов национального государства вмешиваться в выборы в США».

Глава АНБ и Киберкомандования США генерал Пол Накасоне отметил, что в качестве целей будут выбраны « высшее руководство и российская элита, но, наверное, не сам президент Владимир Путин, потому что это бы выглядело слишком провокационно» . По сообщению «Вашингтон пост», целью станут критические личные данные, представляющие определённую ценность. Вероятно, не только личные данные…

Возможности Киберкомандования США, ЦРУ, АНБ и других структур, которые занимаются разработкой и применением киберинструментов, постоянно совершенствуются. Бюджет увеличивается, создаются новые подразделения и центры, проводятся специализированные мероприятия, на которых вербуются хакеры.

Ведущие технологические компании США выступают в одной связке с Белым домом и Госдепартаментом, полностью выполняя все политические предписания. Блокировка страниц в социальных сетях, создание режима невидимости для записей, которые не соответствуют идеологическим установкам американского руководства, да и банальное удаление аккаунтов – всё это уже стало жёсткой нормой.

В мире есть разные подходы к «свободному миру Интернета». От Китая с его «Золотым щитом» до Кубы, где персональных компьютеров минимум, посему нет и проблемы. Веерные отключения по политическим мотивам происходят периодически. В пример можно привести Грузию, где недавно были удалены сотни страниц на Facebook, связанные с правительством этой страны.



Только 20 декабря, согласно заявлению главы отдела безопасности Facebook Натаниэль Глетчер, было уничтожено 39 аккаунтов, 344 страницы, 13 групп в Facebook и 22 аккаунта в Instagram. Все они были зарегистрированы в Грузии. Администраторам Facebook не понравилась информация о местных политических событиях, распространявшаяся через эти страницы.

Известно также об удалении 610 аккаунтов, 89 страниц и 156 групп во Вьетнаме и США.

Агентство США по глобальным медиа систематически финансирует и обучает свою агентуру за рубежом.

Обучают тому, как вести пропаганду и проводить внешнюю политику США через региональные интернет-издания. В Интернете есть карта представительств этой структуры по всему миру, демонстрирующая охват по странам.

Недоумение пользователей Facebook по поводу странного поведения алгоритмов – только обкатка новых, непривычных ещё методов манипулирования сознанием. Здесь – передний край манипулирования, пока мало освоенный. Мир только начал вступать в киберэпоху, которая меняет лицо планеты.



Перемены произойдут не сразу, «игроки» к ним только пристреливаются. Конфликты здесь неизбежны. Не нужно думать, что они могут быть улажены на площадке ООН по интернет-регулированию. США смотрят на Интернет как на новый фронтир, где действует принцип «кто смел, тот и съел».



Пионеры киберфронтира в лице Киберкомандования США и наёмных хакеров будут пытаться поставить под свой контроль этот новый, обещающий невиданные возможности мир – как законными средствами, так и через проведение тайных операций по внедрению шпионских программ.

Поэтому тестирование суверенного Интернета – дело принципиальной важности, где сочетаются проблемы национальной безопасности, работы критической инфраструктуры, информационного противодействия и адекватной работы собственного информационного поля. Несмотря на несопоставимость экономик – американской и российской, русский язык по распространённости в сети Интернет занимает второе место после «международного английского» (по количеству носителей языка русские и русскоязычные – на 9-м месте в мире).



А если учесть хорошую школу отечественных программистов и относительную дешевизну компьютерных решений в России, у её интернет-сообщества – хорошие перспективы.