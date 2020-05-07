Как Сталин боролся бы с коронавирусом. Владимир Мамонтов
Журналист, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов комментирует важнейшие события недавнего времени и отвечает на вопросы зрителей канала День.
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Владимир Мамонтов с киркой на Колыме. Не убили чтоб мучался а то не интересно Семью раздавили трактором чтоб патроны не тратить.
Слава КПСС героям Слава
Об твою голову кирка только гнётся…
В России, по словам Собянина, бушует вирус, штрафы на всех накладывают, пальчиком грозят ото всюду… А он взял и разрешил раскупорить замороженные стройки – для азиатов… Выходит – или вирус – просто фейк, или азиатов провакцинировали чем-то секретным, для остальных не полагающимся…
https://zen.yandex.ru/media/id/5d336498ce44a000b9d36354/ah-vot-ono-chto-okazyvaetsia-stroiki-resheno-zapustit-chtoby-dat-migrantam-zarabotat-5eb32a3c25479d02b8e1b527?&utm_campaign=dbr
Азиатов если кормить Вячеславами то это ДВОЙНАЯ польза.
Ты своим пустословием уже всех тут накормил… График показывает отторжение тебя, как инородное тело…