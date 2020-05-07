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Как Сталин боролся бы с коронавирусом. Владимир Мамонтов

20:11. 7 мая 2020 135 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Журналист, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов комментирует важнейшие события недавнего времени и отвечает на вопросы зрителей канала День.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jDxkRiK-DlI

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