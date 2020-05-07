Деды убивали: как власти США «помогли» индейцам в борьбе с COVID-19 (ФОТО)

В середине марта после вспышки коронавируса в Сиэтле и пригородах индейцы из «Центра здоровья коренных американцев» направили запрос в федеральные органы здравоохранения, а также обратились к властям штата и округа. Они просили помощи в борьбе с коронавирусом.

Спустя месяц помощь пришла. Это была коробка, наполненная мешками для тел.

«Мои сотрудники просто побелели», — рассказывает журналистам Эстер Люсеро, глава Совета здравоохранения коренного населения Сиэтла. «Мы просили тестов, масок, а они прислали нам мешки для трупов».

Совет ежегодно обеспечивает медицинской помощью около 6 тысяч человек из числа коренного населения Америки.

И тут прослеживается чёрная ирония: предки тех, кто выслал мешки для тел, в своё время высылали предкам тех, кто просил тесты, тёплые одеяла, заражённые оспой. Индейцы умирали в муках, гибли целые племена. Так начиналась «славная» история «империи добра».

А вот в Ирландии наоборот собрали более 2,6 миллионов долларов, чтобы поддержать индейцев хопи и навахо в борьбе против COVID-19. Помощь отправили как в виде денежных средств, так и в виде продуктов и прочих товаров первой необходимости.

Речь идёт не о Северной Ирландии, которая находится под властью Лондона, а о Республике Ирландия. В 1847 индейцы племени чокто выслали ирландцам 170 долларов (по сегодняшнему курсу эта сумма эквивалентна нескольким тысячам долларов), чтобы помочь выжить во время Большого голода. Ирландцы, которые собирали средства, сказали, что пришло время отплатить добром за добро.

Справка РВ

An Gorta Mór (англ. Great Famine) известен так же, как Ирландский картофельный голод, который произошёл в Ирландии в 1845–1849 годы. Голод спровоцирован эпифитотией фитофтороза — массовым заражением картофельных посевов. В результате голода погибло от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Значительно увеличилась эмиграция (с 1846 по 1851 выехали 1,5 млн чел.). В итоге за 1841—1851 гг. население Ирландии сократилось на 30%.

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