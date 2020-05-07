Беседа у камина. Почему «мировая закулиса» не боится воздаяния, проводя античеловечную политику?
17:39. 7 мая 2020 152 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.
Улыбнуло.
Вы посмеялись на счет фильтров или общего повествования ведущих..Какие фильтры..В Сталинграде Все Заводы уничтожены.Когда я на Химпроме работала я сама видела эти отстойники,бассейны,сточные сооружения.Кому сейчас сливать? Дяденькам-лавочникам? Непонятно откуда берутся стоки..
Детки в песочнице играются..фразы бросают.