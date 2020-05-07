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Беседа у камина. Почему «мировая закулиса» не боится воздаяния, проводя античеловечную политику?

17:39. 7 мая 2020 152 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4LDJXvb1zo

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11302 10440
    жора шапов 7 мая 2020 в 18:57

    Улыбнуло.

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    • 6622 5132
      Мирославажора шапов 7 мая 2020 в 19:33

      Вы посмеялись на счет фильтров или общего повествования ведущих..Какие фильтры..В Сталинграде Все Заводы уничтожены.Когда я на Химпроме работала я сама видела эти отстойники,бассейны,сточные сооружения.Кому сейчас сливать? Дяденькам-лавочникам? Непонятно откуда берутся стоки..
      Детки в песочнице играются..фразы бросают.

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