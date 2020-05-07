Алексей Исаев о штурме Берлина

Источник: ПМ @ АлексейИсаевШтурмБерлина 21 апреля — 2...-то мере со штурмомБерлина сравним штурм Будапешта в январе-...мортиры в последние дни штурмаБерлина били по Потсдамскому вокзалу.... оказались бы намного выше. АлексейИсаев — кандидат исторических наук,......
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...историк, кандидат исторических наук АлексейИсаев. Генеральный штурм Севастополя Две попытки взять ...Как отмечает Исаев, вопреки легендам о больших потерях при штурме Сапун-горы...Антонеску, Бухарест перестал быть союзником Берлина. Одним из толчков к ...
А. Исаев- один из лучших военных историков современной России.
Всегда с удовольствием смотрю видео с его участием и читаю его
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