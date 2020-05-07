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Алексей Исаев о штурме Берлина

13:36. 7 мая 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RDdWhmEakUc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10241 8935
    Руса 7 мая 2020 в 13:47

    А. Исаев- один из лучших военных историков современной России.
    Всегда с удовольствием смотрю видео с его участием и читаю его
    публикации, которые подтверждаются архивными документами.

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