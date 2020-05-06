Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Залив поросят

20:51. 6 мая 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Один из задержанных в Венесуэле американских террористов, сотрудник ЧВК Silvercorp Люк Денман дал публичные признательные показания https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1258087593687887872, в которых подтвердил, что у Гуайдо был заключен контракт с главой ЧВК Sillvercorp Джорданом Гудро. По его словам, помимо прочего, ставилась задача организовать похищение президента Венесуэлы Мадуро и его вывоз на территорию США, где его должны были судить как генерала Норьегу. В ходе операции, планировалось захватить аэропорт в Каракасе, чтобы обеспечить прибытие самолетов с подкреплением и возможность вывоза Мадуро из Венесуэлы на частном самолете.

Также Денман заявил, что Трамп был в курсе этой операции и контракт на 212 млн. долларов с Гуайдо на проведение переворота был подписан по его распоряжению, а оружие и амуницию для операции предоставил глава ЧВК Sillvercorp Джордан Гудро.
Свою работу Денман назвал работой наемника по контракту в ЧВК Silvercorp. До поимки, Денман успел обучить три группы боевиков на территории Колумбии.

За свою работу, Люк Денман и его напарник Аарон Берри должны были получить от 50 000 до 100 000 долларов США в зависимости от успешности операции. Операция планировалась еще в декабре 2019 года, когда с Денманом по поводу "венесуэльского проекта" связался Джордан Гудро и предложил "поработать", не сообщив дополнительных подробностей, о которых Денману стало известно позднее.
На вопрос – как бы он отнесся к ситуации, если бы иностранная военнизированная группировка высадилась в США и захватила/убила президента США. Денман заявил, что ему бы это не понравилось и это был бы акт войны.

 В общем, сдал всех.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5846515.html

Метки: silvercorp, венесуэла, Видео, гуайдо, гудро, империализм, мадуро, спецслужбы, США, Трамп, ЧВК, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О селянах, сельчанах и других проблемах общества
..., выходя к трибуне в большом зале во время партхозактива, первым делом... было слышно не только в зале, но и на улице. На... возражения, что в зале при определённой акустике такое возможно... для молока, бычков на мясо, поросят держать надо и т.д...
Козырь на камбузе: как флотские повара помогли открыть Антарктиду
... для долгого хранения и употребляли, залив горячей водой. Ф. Беллинсгаузен: «Заготовленный..., сорок больших свиней и двадцать поросят, несколько уток и кур, ром... пополам) положить в кастрюлю и залить водой. При варке добавить укроп...
Виктор Шаубергер: разгадавший тайну воды
..., и безошибочно, в нужный момент, залил лес водой. За одну ночь... там, где родился: грунт их порос мхом, даже при сильнейших осадках...
И Бог нам был в помощь
... палачам нашего народа, истерзавшим и залившим кровью часть нашей священной Родины... засыпанный землей. Он травой не порос. Здесь немецкие звери расстреливали и...
«Я бы запретил 40-летним встречать Новый год»
... градусы высокие. От шести различных поросят отведал, половину заливных да половину... жизнь. Елка стояла наряженная. В зале было натоплено, но дети были...
Тайны подземных городов Гитлера
... один из свидетелей: "Плавающий остров порос елями и ивняком. Площадь его...") в районе Винницы; "Беренхалле" ("Медвежий зал") в трех километрах от Смоленска...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)