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Фейковая операция Ким Чен Ына

14:15. 6 мая 2020 166 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Разведка Южной Кореи со ссылкой на свои источники заявила, что никакой операции на сердце у Ким Чен Ына не было и он работает в обычном режима.
Резонно возникает вопрос, как назвать то, что обсуждали мейнстримовые медиа большую часть апреля. Ну там, где "Ким Чен Ын не перенес операцию на сердце", "Ким Чен Ын впал в кому", "Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после операции", "после смерти Ким Чен Ына на операционном столе КНДР возглавит его сестра", "Ким Чен Ын умер, потому что у оперировавшего его врача дрожали руки" и т.д. и т.п.
А еще говорят, что это "Панорама" источник фейковых новостей. На деле, "Панораме" еще есть куда стремиться.

PS. Касательно медали, стоит отметить, что дед Ким Чен Ына во время Великой Отечественной Войны был офицером Красной Армии, ну а памятники и могилы советских солдат и офицеров на территории КНДР защищены государством и находятся в хорошем состоянии. Корейцы помнят, кто освободил их от японской оккупации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5845408.html

Метки: великая отечественная война, ким чен ын, кндр, награды, Россия, северная корея, фальсификации

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4894 4006
    Женечка 6 мая 2020 в 17:48

    Посол России? Это сокращение от чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР? Похоже запороли докУмент.

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