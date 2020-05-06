Благодарные венгры уже 76 лет ищут советского офицера, спасшего всю деревню в войну

В 2009 году жители венгерской деревни Надьбарачки решили отметить 65-летие одного важного для них события. И заодно – досрочно присоединиться к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Они собрали деньги и установили у сельской церкви памятник неизвестному русскому офицеру, шокировав и свою страну, и некоторые европейские страны.

Памятник неизвестному советскому офицеру

Венгрия – очень противоречивая горячая точка на карте Второй мировой: война разделила население надвое. Большая часть присоединилась к нацистским войскам (и это была официальная позиция страны), остальные примкнули к Красной армии.

В ноябре 1944-го здесь, в Надьбарачке, остановились красные югославские партизаны. И вдруг с обстрелом налетели немецкие самолёты... Югославы кинулись на местных венгров: вы нас выдали, предатели, и вы ответите за это! Бросились по домам, выволокли всех до одного, и стариков, и детей, построили в ряд. Начали грозить расстрелом…

Тут в деревню въехала машина советских офицеров. Один бросился вперёд и буквально заслонил собой рыдающих людей: «Да, Венгрия воюет за Гитлера. Но в мирное население мы не стреляем, тем более в детей! Освободить немедленно!» И партизаны освободили. Несмотря на то, что их было в селе 4 000 человек. А офицеров в машине – всего несколько.

Этот день в Надьбарачке стал вторым днём рождения для каждого, а событие с годами обросло в пересказе волшебными деталями. Например, свидетели, которые были тогда детьми, утверждают, что от офицера исходило сияние, как от святого.

Иштвану Матацу было в то время 17 лет. Его ранили в ногу, когда он подвозил югославских военных на подводе, и внезапно начался обстрел

94-летний Иштван Матац рассудительно добавляет: «Просто он был яркий блондин и большого роста, богатырь, а нам глаза застилали слёзы – отсюда и чудесное его восприятие. Возраст сказать затрудняюсь: в детстве и 40-летние кажутся стариками. Тогда думал – русскому лет 60… Но в реальности, думаю, ему едва за 40 перевалило. Он действовал решительно и властно, встал, заслоняя жителей собой. Вот вы посмеётесь, а я вам скажу: это правда был посланец Господа. Просто тогда он был в мундире с погонами…»

Памятник поставили прямо на том месте, где югославы хотели расстрелять местных. Над гранитной стелой парит офицерская фуражка – голуби поддерживают её крыльями. Имя офицера здесь никто не знает, но жители деревни всё еще надеются, что когда-нибудь прикрепят табличку с дорогим именем к стеле.



Это сельский глава, его тоже зовут Иштван. Несколько лет он искал военные документы, пытаясь отследить передвижение советских войск в районе деревни. Нашёл информацию обо всех находившихся в тот момент неподалёку советских частях. Но личность офицера пока установить не удаётся.

Эта история скоро появится на Карте героев: в преддверии юбилея Победы проект «Подвиги» просит всех вспомнить истории своих предков, воевавших и трудившихся в тылу, отдавших жизнь и здоровье за мир. Добавить историю своего солдата можете и вы, если тоже считаете, что подвиги нельзя забывать.