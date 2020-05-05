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В шаге от войны: как Ржев восстал из руин

19:35. 5 мая 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Третьего марта 1943 года советские войска освободили Ржев. Первыми в город ворвались красноармейцы 215-й стрелковой дивизии. На крыше здания №12 на улице Большая Спасская, а тогда улица Коммуны, установили знамя Победы. За освобождение Ржева советские воины бились долгие 14 месяцев. Фашистов яростно выбивали буквально из каждого угла и подвала. Город почти сровняли с землей.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZKgeDklfIHI

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