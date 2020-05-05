Новости Украины и Новороссии 05 мая 2020
- 10:06 Иначе будет 100 тыс. умерших, — Минздрав Украины о продлении карантина.
- 04:00 Неприкасаемый: МВФ прогнул Киев и защитил серого кардинала Украины (ВИДЕО).
- 02:00 «Никогда, но…» — у Зеленского рассказали, будет ли Украина вести переговоры с ДНР и ЛНР.
- 01:00 На Украине разгорается скандал: онкобольных детей заставляют покупать тесты на коронавирус.
- 00:00 Саакашвили сравнил Украину с ребёнком в песочнице.
- Вчера 22:28 Как мы сделали Голос, Ляшко, Смешко и прочих.
- Вчера 22:11 Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича.
Иначе будет 100 тыс. умерших, — Минздрав Украины о продлении карантина
Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, почему правительство страны приняло решение продлить карантин до 22 мая.
По его словам, если бы карантин отменили с 11 мая, число жертв COVID-19 на Украине могло бы достичь 100 тыс. человек.
«Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью из карантина, поскольку имеем несколько прогнозов.
Согласно одному из них, если отменить все ограничения 11 мая, то можно получить до 100 тысяч летальных случаев», — заявил Ляшко.
Он пояснил, что в связи с такими неутешительными прогнозами в Минздраве решили балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами.
«Потери экономики от двух-трех месяцев пребывания страны на карантине нельзя сравнить с потерями человеческих жизней, которые могут быть в стране в случае, если правительство не будет реагировать», — добавил санврач.
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Неприкасаемый: МВФ прогнул Киев и защитил серого кардинала Украины (ВИДЕО)
В минувший четверг в Раде состоялось внеочередное заседание, на котором главной интригой мог стать законопроект, позволяющий уволить Артёма Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Но в итоге вопрос Сытника из повестки дня парламента вообще пропал. Вмешались покровители. Зачем МВФ спасает коррупционера Сытника от увольнения? Зачем он так нужен Западу, если провалы в его работе так очевидны? Об этом рассказала Армина, журналистка канала Klymenko Time.
Так, ранее в Офис президента поступило письмо от главы МВФ. Как рассказала Армина, в нём прямым текстом рекомендовали сообщить Разумкову об обеспокоенности МВФ пересмотром закона о НАБУ, увольнением Сытника и о последствиях этих действий парламента.
«Рон ван Роден отметил, что изменения закона о НАБУ в части увольнения директора нарушают ранее достигнутые договорённости о сотрудничестве и требует «корректировки любой новой программы» — рассказала Армина.
Что же касается увольнения, то она отметила, что «это уже третья попытка Зеленского сменить главу НАБУ», который «на этой должности греется». Но тут вступает в дело МВФ, который отвергает любые изменения в части увольнения директора НАБУ. И настаивает, что это возможно только на основании негативного вывода независимого аудита. Как и прописано в действующем законе.
«Но дело в том, что назначенные аудиторы НАБУ по одному от парламента, правительства и президента уже оказались под давлением Запада, — пояснила Армина.
— Уже почти год Сытника не могут уволить и причин масса. Но основные — это всё же покровительство его кураторов из Демократической партии США, Госдепа и активности «соросят».
С 2015 года Сытник возглавляет Национальное антикоррупционное бюро, хотя так и не привлёк к ответственности за коррупционные деяния ни одну крупную рыбу. При потраченных на его ведомство за это время более 4 млрд гривен из бюджета — вернуть в бюджет по решению суда за пять лет удалось не более 600 млн.
«На посту главы НАБУ Сытник очень часто закрывал глаза на громкие коррупционные скандалы, связанные именно с Порошенко и его окружением», — обратила внимание Армина.
Кроме того, его обвинили в нарушении ограничений для госслужащих при получении подарков по статье 172/5 Кодекса об административных правонарушениях и внесли в официальный реестр коррупционеров.
«Так зачем нужен Западу такой Сытник в НАБУ? Он неэффективен, он не влиятелен, он — „хромая утка“. Зачем он нужен? Возможно, в качестве источника слива информации и как носитель папок компромата», — добавила блогер.
Она заметила, что «законопроект о том, чтобы быстренько уволить Сытника, поддерживают нардепы из разных фракций, буквально все, кроме «Голоса». И НАБУ открыло расследования в отношении многих, но особенно интересуется «Евросолидарностью», где под расследованием оказался партнёр Порошенко — Олег Бахматюк и сам экс-президент, который фигурирует в деле «Роттердам+».
«По Ахметову это дело может ударить не меньше. И с ОПЗЖ („Оппозиционная платформа — За жизнь“ — прим. РВ) НАБУ изучает старое дело „вышек Бойко“. И ещё много-много дел: по беглому нардепу Онищенко, по „оранжевому олигарху“ Николаю Мартыненко, Насирову и прочим шумным, скандальным и распиаренным делам. Но ни одно из них так и не было доведено до обвинительного приговора суда», — сказала журналистка.
Антикоррупционный суд на Украине работает уже два года, а от НАБУ — ничего. Тишина. И единственное громкое решение антикоррупционного суда — об обязательстве НАБУ зарегистрировать расследование в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой за то, что та, как напомнила блогер, «не задекларировала часы за 10 тысяч долларов».
«Все папки с расследованием в отношении топ-чиновников и бизнесменов, очевидно, полезны западным партнёрам для работы по Украине после увольнения Рябошапки и его замов, одобренных на Западе. Гарантом сохранности этого компромата высшего уровня остаётся тот самый Сытник, поэтому кредиторы Украины будут защищать его изо всех сил. А рычаг давления на Зеленского у них наилучший — деньги. Которых сейчас так катастрофически не хватает…» — подытожила Армина.
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«Никогда, но…» — у Зеленского рассказали, будет ли Украина вести переговоры с ДНР и ЛНР
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак снова заявил, что Украина не будет вести переговоры с Республиками Донбасса.
Об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
«Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми ЛНР/ДНР. Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с „представителями территорий“. Украина воспринимает как „представителей территорий“ представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений», — сказал он.
Кроме того, Ермак снова отметил, что в Минском процессе «есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ».
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На Украине разгорается скандал: онкобольных детей заставляют покупать тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус для онкобольных детей в клинике «Охматдет» сделали платными. Об этом сообщает благотворительный фонд «Таблеточки», к которому обратились родители больных детей с просьбой оплатить ПЦР-тесты.
Дело в том, что онкобольных детей не принимают в больницу, пока они не пройдут тест на COVID-19. А им необходимо делать химиотерапию, лучевую терапию, хирургической операции, МРТ.
При этом стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,5 тысячи гривен на одного человека.
Одна мать онкобольного ребенка заявила, что она согласна, что больница приняла решения проверять всех на коронавирус, кто ложиться к ним. Но ее сыну необходимо ложиться на капельницы каждые 14 дней. И в таком случае в месяц только на ПЦР-тесты для себя и сына ей необходимо потратить 10 тысяч гривен.
В руководстве «Охматдет» не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.
Директор фонда по работе с подопечными и семьями Юлия Ноговицына заявила, что таких приказов нет, и данное требование просто сообщается родителям в устной форме. По ее словам, в Минздраве также подтвердили, что такого требования на национальном уровне не существует.
Специалисты фонда отметили, что из-за карантина семьи и так стали реже обращаться к врачам, поскольку испытывают страх заражения коронавирусом в больнице. Кроме того, у некоторых семей уменьшились доходы.
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Саакашвили сравнил Украину с ребёнком в песочнице
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, комментируя экономическую ситуацию на Украине, сравнил страну с ребенком, играющим в песочнице, пока вокруг бушует пламя.
«Мне Украина напоминает ребенка, играющего в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут. Нет мамы и папы, нам надо повзрослеть», — сказал Саакашвили в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24».
При этом он отметил, что Украина оказалась в сложной экономической ситуации, в том числе, из-за коронавируса. Он отметил, что в будущем негативно скажется на ситуации и низкий урожай, который ожидается на Украине. Политик сравнил ситуацию с цунами после землетрясения.
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Как мы сделали Голос, Ляшко, Смешко и прочих
Ой, что же это делается! Зрада-то какая, епрст
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Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича
Печерский районный суд города Киева заочно избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в рамках рассмотрения дела по узурпации власти в виде содержания под стражей.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
«Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу – ред.) в виде содержания под стражей», – сказал Сердюк.
По его словам, защитники экс-президента будут подавать апелляцию на это решение суда, – после получения полного текста решения, на что адвокаты Януковича ожидают 8 мая.
Как сообщалось, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.
Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.
Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.
Защита Януковича подала апелляции на приговор экс-президенту по делу о госизмене. Судебное заседание по рассмотрению апелляций перенесли на 18 мая.
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