Новости Украины и Новороссии 05 мая 2020

В минувший четверг в Раде состоялось внеочередное заседание, на котором главной интригой мог стать законопроект, позволяющий уволить Артёма Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Но в итоге вопрос Сытника из повестки дня парламента вообще пропал. Вмешались покровители. Зачем МВФ спасает коррупционера Сытника от увольнения? Зачем он так нужен Западу, если провалы в его работе так очевидны? Об этом рассказала Армина, журналистка канала Klymenko Time.

Так, ранее в Офис президента поступило письмо от главы МВФ. Как рассказала Армина, в нём прямым текстом рекомендовали сообщить Разумкову об обеспокоенности МВФ пересмотром закона о НАБУ, увольнением Сытника и о последствиях этих действий парламента.

«Рон ван Роден отметил, что изменения закона о НАБУ в части увольнения директора нарушают ранее достигнутые договорённости о сотрудничестве и требует «корректировки любой новой программы» — рассказала Армина.

Что же касается увольнения, то она отметила, что «это уже третья попытка Зеленского сменить главу НАБУ», который «на этой должности греется». Но тут вступает в дело МВФ, который отвергает любые изменения в части увольнения директора НАБУ. И настаивает, что это возможно только на основании негативного вывода независимого аудита. Как и прописано в действующем законе.

«Но дело в том, что назначенные аудиторы НАБУ по одному от парламента, правительства и президента уже оказались под давлением Запада, — пояснила Армина.

— Уже почти год Сытника не могут уволить и причин масса. Но основные — это всё же покровительство его кураторов из Демократической партии США, Госдепа и активности «соросят».

С 2015 года Сытник возглавляет Национальное антикоррупционное бюро, хотя так и не привлёк к ответственности за коррупционные деяния ни одну крупную рыбу. При потраченных на его ведомство за это время более 4 млрд гривен из бюджета — вернуть в бюджет по решению суда за пять лет удалось не более 600 млн.

«На посту главы НАБУ Сытник очень часто закрывал глаза на громкие коррупционные скандалы, связанные именно с Порошенко и его окружением», — обратила внимание Армина.

Кроме того, его обвинили в нарушении ограничений для госслужащих при получении подарков по статье 172/5 Кодекса об административных правонарушениях и внесли в официальный реестр коррупционеров.

«Так зачем нужен Западу такой Сытник в НАБУ? Он неэффективен, он не влиятелен, он — „хромая утка“. Зачем он нужен? Возможно, в качестве источника слива информации и как носитель папок компромата», — добавила блогер.

Она заметила, что «законопроект о том, чтобы быстренько уволить Сытника, поддерживают нардепы из разных фракций, буквально все, кроме «Голоса». И НАБУ открыло расследования в отношении многих, но особенно интересуется «Евросолидарностью», где под расследованием оказался партнёр Порошенко — Олег Бахматюк и сам экс-президент, который фигурирует в деле «Роттердам+».

«По Ахметову это дело может ударить не меньше. И с ОПЗЖ („Оппозиционная платформа — За жизнь“ — прим. РВ) НАБУ изучает старое дело „вышек Бойко“. И ещё много-много дел: по беглому нардепу Онищенко, по „оранжевому олигарху“ Николаю Мартыненко, Насирову и прочим шумным, скандальным и распиаренным делам. Но ни одно из них так и не было доведено до обвинительного приговора суда», — сказала журналистка.

Антикоррупционный суд на Украине работает уже два года, а от НАБУ — ничего. Тишина. И единственное громкое решение антикоррупционного суда — об обязательстве НАБУ зарегистрировать расследование в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой за то, что та, как напомнила блогер, «не задекларировала часы за 10 тысяч долларов».

«Все папки с расследованием в отношении топ-чиновников и бизнесменов, очевидно, полезны западным партнёрам для работы по Украине после увольнения Рябошапки и его замов, одобренных на Западе. Гарантом сохранности этого компромата высшего уровня остаётся тот самый Сытник, поэтому кредиторы Украины будут защищать его изо всех сил. А рычаг давления на Зеленского у них наилучший — деньги. Которых сейчас так катастрофически не хватает…» — подытожила Армина.

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