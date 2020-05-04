Такой Большую Морскую вы ещё не видели! Карлсон пролетел на бреющем
10:30. 4 мая 2020 219 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вчера мой друг Карлсон, живущий на крышах Севастополя, полетал над вечерней Большой Морской. Летал он не очень высоко, на бреющем – варенья почти не было. И если бы не подъёмник ГБУ "Горсвет", то вряд ли бы и вообще смог взлететь. А так у вас есть уникальная возможность посмотреть на обновлённую главную улицу Севастополя с высоты новых фонарей, – пишет yuhanson.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10113316.html
Эх, жаль, что прогуляться нельзя из-за карантина…
мой племянник говорит ,что у моря в теплые майские дни тьма машин из регионов отдыхала.Иди и гуляй .
Врёт поди.
В Сочи все пляжи закрыты и росгвардия патрулирует.
Если по городу ходи никто не спрашивает то с берега всех выгнали.
а какой смысл ему,вот как проехали -один мост и блок посты же.Развозжаев уже обьявил,что сезон не откроют до конца лета,хотя смертей ни одной в городе не обьявлено.Сезон отменить -это круто .
Врядли отменят. Это КРАНТЫ всему побережью )) Мне тоже ))
Красота.
Еще бы обычные автомобили заменить на электромобили,
а все провода и кабели в Крыму спрятать под землю.
Красиво. Но почти безлюдные улицы навевают грусть. И еще надпись “Украина” в российском городе как-то диссонирует…