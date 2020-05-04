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Такой Большую Морскую вы ещё не видели! Карлсон пролетел на бреющем

10:30. 4 мая 2020 219 просмотров 7 коммент. Опубликовал:


Вчера мой друг Карлсон, живущий на крышах Севастополя, полетал над вечерней Большой Морской. Летал он не очень высоко, на бреющем – варенья почти не было. И если бы не подъёмник ГБУ "Горсвет", то вряд ли бы и вообще смог взлететь. А так у вас есть уникальная возможность посмотреть на обновлённую главную улицу Севастополя с высоты новых фонарей, – пишет yuhanson.































































Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10113316.html

Метки: севастополь, фото

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