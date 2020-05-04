Новости Украины и Новороссии 04 мая 2020

Несмотря на то, что в полиции рапортуют о понижении уровня преступности во время карантина почти на треть Украину скоро может ожидать взрыв криминала из-за повальной безработицы и безденежья.

По оценке президента торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, из-за карантина в Украине остались без работы почти четыре миллиона человек.

Об угрозе вспышки криминала свидетельствуют некоторые статистические данные. Например, в Одесской области за время карантина на 8,6% повысилось количество квартирных краж, а количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выросло на 17,9%. Судя по мартовским отчетам Офиса генерального прокурора за прошлый и нынешний год, уровень мошенничеств и случаев вымогательств в целом по Украине тоже пошел в рост по сравнению с прошлым годом, причем речь идет о цифрах за февраль — март. За апрель данных еще нет.

По мнению источников издания «Страна» в полиции, если карантин продлится еще на месяц, на Украине произойдет скачок имущественных преступлений. Причем многие из преступлений могут не попасть в статистику зарегистрированных уголовных производств.

«Люди, оставшиеся без денег на еду, уже начинают красть продукты в магазинах. Мелкие кражи в большинстве подпадают под административные правонарушения, поэтому начальство будет делать вид, что ничего не происходит. Но все идёт к тому, что будет огромное количество краж.

Просто люди пока тратят свои деньги. По статистике сейчас все довольно гладко, и нет оснований бить тревогу. Тем более, что уличная преступность действительно пошла на спад: карманных краж стало меньше, грабежей. Но мошенничества уже пошли в полный рост. Особенно страдают пенсионеры. Также чистят квартиры, заходя в них под видом коммунальных или соцработников. Много начали красть велосипедов, мопедов — это сейчас очень востребованный товар.

Что касается крупной преступности, то уже пошло увеличение разбоев против предпринимателей организованными преступными группировками. Бандиты бомбят коммерсантов, многие из которых, опасаясь банковского краха, сняли деньги со счетов и хранят их дома наличными, в кэше. В Украине уже десятки эпизодов вооруженных налетов, большинство из них нераскрыты», — подтверждает киевский оперативник уголовного розыска Юрий В.

Больше всего страдают от безработицы молодежь и пожилые люди. Не секрет, что и до эпидемии коронавируса большинству украинцев после пятидесяти лет фактически негде было работать — немного вакансий для возрастных украинцев предлагалось лишь в охране и торговле: реализаторами на рынках и в супермаркетах. К слову, даже тем из них, у кого сейчас есть работа, карантин добавил проблем.

Например, 57–летний охранник склада мебели в Одессе Алексей Зиненко из-за эпидемии и отмены электричек не может уже месяц попасть домой за город.

«Я попал в осадное положение — живу в поселке за Кулиндорово (северная окраина Одессы — Ред.). Электрички отменили, теперь добраться домой можно либо на такси, либо на перекладных, с десятком пересадок с маршрутки на автобус. В итоге путь домой займет четыре–пять часов. Обратно как выбраться, в Одессу, даже не представляю.

Раньше я работал в охране сутки через двое. Сейчас круглосуточно. Таких, как я, у нас в охране еще двое, из сел вокруг Одессы. Спим по очереди — койка в дежурке одна на всех. В туалет — тоже по очереди. Хорошо, хоть умывальник есть. А то вообще бы грязью заросли. Я одинокий, а те, кто живет с семьями из сельских районов, уже не могут добираться на работу, сидят в своих селах, последние закрутки подъедают», — рассказал Алексей.

Начальство склада, по его словам, закрывает глаза на то, что вместо девяти охранников теперь территорию охраняют лишь три человека. Без отдыха и с ежесуточным графиком работы.

Уволиться и найти более приемлемую работу Алексей Зиненко не может: вакансий нет.

Заросший густой щетиной напарник Алексея Зиненко, 52-летний житель Коминтерновского района Юрий, невесело шутит, мол, из-за «короны» они стали охранниками «в кубе».

«Работаем теперь за троих каждый. Семьи своей не вижу уже месяц, только по телефону общаемся. Иногда удается переслать денег — и то хорошо. А то в моем селе уже ни у кого денег не осталось — все наши работали в Одессе, у нас работы нет и не было. Теперь мужики по домам сидят. Большинство бухают, но уже не водку, а самогон. На водку денег нет.

А из-за водки по вечерам драки. Кто жену свою лупит, кто соседа лопатой из-за старых ссор. Жены воют, когда же карантин закончится, детей кормить уже нечем. Деньги остались только у заробитчан — поначалу одалживали у них, а теперь и они в долг не дают, у самих заканчиваются уже…», — описал ситуацию Юрий.

«У нас в супермаркете до карантина были вакансии и продавцов, и охранников. Это такая сфера — всегда есть текучка кадров, слишком небольшие зарплаты. Но с началом карантина ни один продавец и ни один охранник не уволился, даже притом, что у нас в магазине стали больше вычитать из зарплат. Причина вычетов — кражи. Если не в курсе, все недостачи во всех продуктовых сетях списывают на персонал, начальство высчитывает из зарплат. А воровать начали больше, каждый день ловим воришек.

Раньше воровали крутое бухло — виски, коньяки, а теперь чаще всего воруют колбасу, макароны, крупы и даже хлеб. Тащат те, которые раньше не воровали: молодые мамочки, которые без мужей и работы сидят. Пенсионеры, которым дети перестали помогать — у молодых тоже деньги заканчиваются.

Ну и к нам теперь в магазин каждый день много народу пытается устроиться на работу. Администратор недавно заявил, мол, кому из нас, персонала, не нравятся наши зарплаты и вычеты по недостачам — пусть уматывает на кислород, желающих на наши места — куча», — признался охранник крупного одесского супермаркета Константин Корниенко.

Но тяжело и молодежи, которая ранее работала в сфере услуг.

«До кризиса я работал барменом. Начинал с нуля, помощником бармена. Специально отучился на курсах, потом проработал в ресторане в Одессе два года. Потом перешел работать в ночной клуб, там зарплата в разы больше. Дальше вообще поперло: пригласили работать в Киев, в очень крутой ночной клуб. Но с началом карантина все навернулось медным тазиком — клуб закрылся, пришлось возвращаться в Одессу.

Клубы и рестораны закрыты, работы нет от слова вообще. Поэтому пошел работать курьером в доставку еды» — рассказал 21-летний бармен Дмитрий.

23-летний переводчик Тимофей второй месяц не может устроиться на работу, несмотря на то, что за день рассылает десятки резюме.

«До карантина пытался устроиться в отель на ресепшн, требовались портье со знанием английского. Были вакансии, сейчас их нет. После карантина почти все вакансии закрылись. В общем даже пытался устроиться в Glovo — отказали, сказав, что своих доставщиков хватает», — признается Тимофей.

В отличие от Тимофея, его товарищ Григорий М. все-таки остался при работе. Хоть и неофициальной. Георгий работает в «брачке» — так неофициально называются брачные интернет-сайты.

«Большинство брачных сайтов — это лохотроны, которые зарабатывают деньги на выманивании денег у американцев и европейцев. Схема такая: в интернете, якобы онлайн, сидит девушка, общается с потенциальными женихами. На самом деле это длинный закольцованный видеоролик, где снимаются за плату самые разные женщины.

На видео модель ведет обычную жизнь, пьет кофе, лежит за компом на диване, гладит кота, время от времени отходит от экрана. А за нее пишут сообщения другие — как правило, либо студенты-переводчики, либо просто ребята со знанием английского или другого иностранного. Время общения платное, стоит какие-то небольшие деньги, которые клиенты иностранцы переводят на электронные кошельки.

Но карантин ударил и по „брачкам“. Основной контингент „брачек“ — пожилые иностранцы, которые подбирают себе либо реальных жен, либо девушек на время тура — иногда они приезжают.

Но сейчас большинство наших иностранных клиентов больше озабочены не устройством личной жизни, а закупкой еды и подсчетом оставшихся денег — многие из них тоже без работы остались. Но и те, кто при работе, начали экономить — боятся, что карантин продлится», — рассказал сотрудник брачного интернет-агентства Григорий.

По информации источников «Страны» из криминальной среды, профессиональных преступников также всерьез зацепил карантин, заставив их приспосабливаться к реалиям.

«Тем, кто откидывается из зон, тоже нужно кормиться. На работу устроиться со справкой об освобождении и сроком за плечами и раньше было невозможно. Поэтому почти всем бывшим зэка приходилось снова бомбить народ (красть и грабить — Ред.). Сейчас особо не побомбишь — все карманячие (карманники — Ред.), бомбилы на рывке (грабители, срывавшие цепочки и сумки на бегу — Ред.), обжималы (карманники, обнимавшие жертв якобы случайно обознавшись — Ред.) не при делах.

Людей на улицах нет, в автобусах и трамваях давки нет. Все на виду. Поэтому пацаны другие профессии начали осваивать. Бомбят машины (крадут колеса, электронику и барсетки из автомобилей — Ред.), велики, мопеды тащат — их тут же раскупают барыги. А те, кто помоложе — кучкуются в банды, трясут коммерсов (совершают вооруженные налеты и разбои на предпринимателей — Ред.). Воры как могут поддерживают людей из общаков. Особенно стремляг из молодежи (уголовников мелкого уровня — Ред.).

Но общее — тоже не бездонный рог изобилия. Если все зарабатывают нормально, то и у наших пацанов работа есть. Если все государство в жопе, то и наши сидят без воздуха (денег — Ред.). Многие из пацанов за границу собрались уезжать — работать, говорят, там карантин быстрее снимут. Если карантин продолжится, то на зонах много левых людей появится, первоходов (новичков, впервые осужденных за преступление — Ред.).

Людям ничего не останется, как украсть. Просто для того, что бы было что пожрать. А менты на этих первоходах тут же „палок“ себе наставят — статистику повысят по раскрываемост», — рассказал о ситуации в криминальном мире одессит с четырьмя ходками на зону Владимир.

Читайте также: Украинский клип о карантине взрывает Сеть (ВИДЕО)