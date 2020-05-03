В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о тех оборонных предприятиях, которые весной 2020 года встали на борьбу с пандемией. Например, на Красногорском заводе имени Зверева, который всегда славился прицельными комплексами и снайперской оптикой, теперь наладили выпуск тепловизоров. В Перми на заводе, где годами выпускали противогазы, освоили производство защитных респираторов, которыми пользуется даже президент. А помимо парашютов на Ивановском «Полете» теперь шьют защитные костюмы для врачей. И таких примеров – очень много, по всей стране. Причем, многие предприятия устроили такую «перестройку» всего за неделю.



О том, как наш оборонный комплекс меняется под воздействием коронавируса, и как он может помочь в борьбе с самой страшной болезнью последних лет, смотрите в специальном выпуске «Военной приемки» – «Оборонка против коронавируса».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NwtBJUjVhDQ