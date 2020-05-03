Махабхарата. Бхагавад Гита (2). Стихотворный перевод С. Липкина. Часть 36
17:56. 3 мая 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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В норме наслаждение никогда не является целью человеческих стремлений. Оно является и должно оставаться результатом, точнее, побочным эффектом достижения цели. Достижение цели создаёт причину для счастья. Другими словами, если есть причина для счастья, счастье вытекает из неё автоматически и спонтанно.
Надо быть над событиями, а не внутри их…
Где чувства господствуют – там вожделенье,
А где вожделенье – там гнев, ослепленье,
А где ослепленье – ума угасанье,
Где ум угасает – там гибнет познанье,
Где гибнет познанье, да ведает всякий –
Там гибнет дитя человечье во мраке!
А тот, кто добился над чувствами власти,
Попрал отвращенье, не знает пристрастий,
Кто их навсегда подчинил своей воле –
Достиг просветленья, избавясь от боли,
И сердце с тех пор у него беспорочно,
И разум его утверждается прочно.
Вне йоги к разумным себя не причисли:
Вне ясности нет созидающей мысли;
Вне творческой мысли нет мира, покоя,
А где вне покоя и счастье людское ?
ТАМ – РАЗУМ И МУДРОСТЬ,
ГДЕ ЧУВСТВА – В НЕВОЛЕ (Бхагавад-гита,2.62-66).