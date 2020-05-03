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Махабхарата. Бхагавад Гита (2). Стихотворный перевод С. Липкина. Часть 36

17:56. 3 мая 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lswqiu_3_nw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 30542 26560
    Вячеслав 3 мая 2020 в 18:13

    Надо быть над событиями, а не внутри их…

    Где чувства господствуют – там вожделенье,
    А где вожделенье – там гнев, ослепленье,
    А где ослепленье – ума угасанье,
    Где ум угасает – там гибнет познанье,
    Где гибнет познанье, да ведает всякий –
    Там гибнет дитя человечье во мраке!
    А тот, кто добился над чувствами власти,
    Попрал отвращенье, не знает пристрастий,
    Кто их навсегда подчинил своей воле –
    Достиг просветленья, избавясь от боли,
    И сердце с тех пор у него беспорочно,
    И разум его утверждается прочно.
    Вне йоги к разумным себя не причисли:
    Вне ясности нет созидающей мысли;
    Вне творческой мысли нет мира, покоя,
    А где вне покоя и счастье людское ?
    ТАМ – РАЗУМ И МУДРОСТЬ,
    ГДЕ ЧУВСТВА – В НЕВОЛЕ (Бхагавад-гита,2.62-66).

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