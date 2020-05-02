ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ: легендарная «полуторка»

Выпуск ГАЗ-АА начался в 1932 году в Нижегородском автозаводе. В качестве базовой модели была использован грузовик Ford Model AA образца 1930 года. Но впоследствии автомобиль был переработан под отечественные реалии. Выпуск велся до 1938 года, после чего началось производство ГАЗ-ММ.



ГАЗ-ММ – модернизированный вариант ГАЗ-АА с более мощным 50-сильным двигателем ГАЗ-М, усиленной подвеской, новым рулевым управлением и карданным валом.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x3OQwXPna-o