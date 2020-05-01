Как отмечали Первое мая сорок лет назад
11:21. 1 мая 2020 153 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Репортаж о праздновании 1 Мая в 1980 году
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
Исторические кадры. День международной солидарности трудящихся.
19 июля в этотом году началась летняя Олимпиада в Москве.
Тогда праздник назывался День международной солидарности трудящихся. Но после победы у нас буржуев в 90-е годы солидарность трудящихся отменили. Опасна она для денежных воротил.
Правильно, сейчас поправлю.
Видео историческое, значит и название должно быть
таким же, каким оно было.
Спасибо.
В то время 1 мая и 7 ноября было чувство праздника, сейчас этого уже нет ни в одну из современных праздничных дат.