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Как отмечали Первое мая сорок лет назад

11:21. 1 мая 2020 153 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
Репортаж о праздновании 1 Мая в 1980 году



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4999863.html

Метки: власть, история, народ, советский

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10089 8799
    Руса 1 мая 2020 в 12:33

    Исторические кадры. День международной солидарности трудящихся.
    19 июля в этотом году началась летняя Олимпиада в Москве.

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    1
    • 3795 3051
      АнтонРуса 1 мая 2020 в 12:56

      Тогда праздник назывался День международной солидарности трудящихся. Но после победы у нас буржуев в 90-е годы солидарность трудящихся отменили. Опасна она для денежных воротил.

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      1
  • 13755 10415
    Sergeev 1 мая 2020 в 14:05

    В то время 1 мая и 7 ноября было чувство праздника, сейчас этого уже нет ни в одну из современных праздничных дат.

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    1

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