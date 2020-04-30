«Ничего нового, говорящие головы». Как прошел онлайн-митинг оппозиции.

28 апреля представители несистемной оппозиции провели так называемый онлайн-митинг. Хотя словом «митинг» охарактеризовать вчерашнее событие довольно сложно. Когда каждый выступающий занимается только тем, что рекламирует своей «проект» или бизнес, иногда разбавляя «спич» громкими антиправительственными высказываниями, но в относительно небольших дозах.

Интересы граждан, которые оппозиция якобы отстаивает, отошли на второй план. Поэтому неудивительно, что вчерашняя акция не смогло собрать и 5 тысяч участников.В пике трансляцию смотрели 4,8 тыс. человек — в масштабах целой страны цифры смешные. Футбольный стадион в Саранске и то вмещает больше людей – 10 000.

И если малочисленность уличных протестных мероприятий оппозиционеры могли объяснить страхом граждан перед полицией, либо замалчиванием властью реальных цифр, то с онлайн-митингом этого сделать не получится.

Этопрямая демонстрация отсутствия реальной поддержки у несистемной оппозиции. Если посмотреть на количество подписчиков в социальных сетях у основных спикеров, их больше. У Азара в Facebook более 27 тыс. человек, на Янкаускаса подписано более 7,5 тыс., у Гудкова-младшего – 86 тысяч, и т.д. При подсчете всех подписчиков наиболее активных участников митинга получится более 700 тысяч. Выходит, что только 0.71% подписчиков оппозиционеров изъявили желание поучаствовать в онлайн-митинге.

Отсутствие поддержки позволяет сделать некоторые выводы. Либо значительная часть участников были ботами и гражданами других стран, либо у сторонников оппозиции не имеется серьезных претензий к власти, поэтому они оставили акцию без внимания. Хотя для того, чтобы принять в ней участие нужнотолько пару раз кликнуть мышью, да и времени в режиме самоизоляции у многих россиян стало больше.

Провалы были не только в содержательности акции, но и в организации. Например, в первую четверть часа оппозиционеры не могли настроить звук. Зрители были вынуждены в тишине смотреть на эту «прекрасную» пантомиму.

Когда звук появился, лучше не стало. Каждый из спикеров начал продвигать собственные интересы. Азар и Пивоваров рекламировали проект своего начальника Ходорковского «Нет!», Гудков-младший и Тимонов требовали масштабной амнистии.

Бывшая вебкам-модель Зарыковская представила собравшимся свой магазин одежды, Воронцов – паблики «Омбудсмен полиции», а Маршенкулова – радикальный феминизм.

Как это все относится к повестке мероприятия?

Иногда оппозиционеры требовали «распечатать кубышку»: начать бездумно тратить средства Фонда национального благосостояния. В целесообразности такого требования тоже можно усомниться.

Чтобы хоть как-то удержать аудиторию, «несистемщики» подготовили развлекательную программу – выступление популярного рэпераNoize MC, который исполнил несколько композиций, одна из которых выглядела как настоящая сатира на онлайн-митинг. «Бла-бла-бла-бла, ничего нового. Бла-бла-бла-бла, говорящие головы», — зачитал музыкант.

Онлайн-митинг получился настолько безыдейным, что за непродолжительное время число участников сократилось до 3,3 тысяч, а под конец на «говорящие головы» смотрели менее 2 тысяч человек.В комментариях, на которые оппозиция почему-то не реагировала, пользователи недоумевали от происходящего на их экранах

Источник: https://niros.ru/obschestvo/nichego-novogo-govoryashhie-golovy-kak-proshel-onlajn-miting-oppoziczii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews