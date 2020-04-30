Когда ослабеет коронавирус, — профессор РАН (ВИДЕО)

Любой вирус ослабевает, и чем дольше он живёт в теле «хозяина», тем сильнее этот процесс, но на ослабевание коронавируса могут уйти годы. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев.

«Вирус пока не ослабевает, вирус может ослабевать за годы. То есть он может быть слабее в осенний сезон. И не факт, что слабее», — рассказал он в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Генетик Валерий Ильинский, который также участвовал в этом эфире, согласился, заявив, что на осень в этом смысле не стоит сильно надеяться.

Напомним, на сегодняшний день в России выявлено около 99 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше десяти тысяч человек вылечились.

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На видео с 2:15