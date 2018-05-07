Инаугурация Президента – начало нового политического сезона

7 мая 2018 года Владимир Владимирович Путин станет в четвертый раз Президентом России. Именно этот день станет официальным стартом нового политического сезона в нашей стране. Далее последует назначение нового, а возможно и не очень нового, по составу, правительства. Но расстановка фигур на властном поле станет лишь декорацией к разворачивающимся будущим событиям.

Давайте попробуем проанализировать эти возможные события и общий политический фон, который сделает их более или менее вероятными. Для правильного прогноза и тем более, правильных действий, нужно соблюдать одно важное правило: быть реалистами.

1.Совершенно очевидно, что четвертый срок Путина пройдет под знаком поиска продолжателя его курса. Вопрос преемственности власти очень болезненный для российской истории в целом. Мало кому удавалось передавать дела последователю так, чтобы он продолжал проложенный маршрут. Чаще это не удавалось, хотя есть в нашей истории и положительные примеры. При этом наиболее положительный пример он — в недавнем прошлом и связан … с Путиным. Властная рокировка 2008 года, когда Медведев стал президентом, а Путин премьером, а в 2012 году все вернулось на исходные рубежи, привела к определенной и серьезной «ряби на поверхности» в виде Болотной, но серьезные потрясения Россию миновали.

Обладание уникальным опытом подобных «рокировок» дает надежду на то, что глава государства не только понимает важность преемственности и формы организации этого вопроса, но и вплотную им занимается.

2. Очередной президентский срок Путина начинается в ситуации, когда политическое поле России находится в очень странном положении. Политические партии делятся на неравные категории: так называемые четыре «большие» парламентские партии и несколько десятков партий малых. Первые получают миллиарды государственных денег на свою деятельность, вторые для участия в выборах в разной степени обязаны проходить процедуру сбора подписей. Именно на этой процедуре в подавляющем большинстве случаев их участие в выборах и заканчивается. Собственно говоря, именно для этого процедура сбора подписей и была придумана «большими партиями», и она никак не меняется. Например – в сторону избирательного залога, что было бы куда логичнее. Сбор подписей все равно стоит определенных средств, так почему бы сразу не вносить залог? Но тогда «срезать» партии и опасных кандидатов «большим партиям» станет невозможно.

В нынешней ситуации нужно сказать прямо: без изменения правил избирательных компаний ни одна малая партия не имеет никаких реальных шансов составить конкуренцию партиям большим в выборах «серьезного уровня». То есть – в Государственную Думу и в подавляющее большинство парламентов субъектов Федерации.

Единственный выход – создание более крупных объединений и движений, и этот процесс уже начался. В ближайшие два-три года будет наблюдаться процесс закрытия малых политических силу, которые в силу вышеназванных причин не смогут соответствовать определенным требованиям законодательства о партиях.

Казалось бы, ситуация подталкивает нас к тому, что мы вновь на 6 лет столкнемся с диктатом «больших парламентских партий». Однако реальность нас ждет несколько иная. Дело в том, что ситуация во всех четырех «больших» партиях крайне грозит в перспективе потерей стабильности и непредсказуемостью

«Единая Россия», которая получила фактическую монополию на власть, исключительно спекулируя на имени Путина, прекрасно это осознает. И иллюзий не питает. Когда Путин пошел на очередные выборы не как кандидат от ЕР, как это было в 2012 году, а как самовыдвиженец, для ЕДРа прозвучал первый неприятный звоночек. Дело в том, что если дистанция между Путиным и ЕР будет сохраняться и даже нарастать, то в перспективе эту политическую силу ждет огромное падение влияния, голосов и мандатов. «Единой России» нужен такой же популярный политики, чтобы все единороссы остались на своих местах и в следующем послевыборном цикле. Но среди них такого политика пока не видно и его появление крайне проблематично. Помимо этой сложности внутри ЕДРа нарастают тенденции на разделение позиций и группирование вокруг различных центров силы. Будучи одной огромной партией ЕР вобрала в себя несколько «партий» и несколько группировок. На фоне проблемы преемника конфронтация внутри «Единой России» между этими группировками и их лидерами будет только нарастать.

Не менее нестабильная ситуация и в остальных «больших» партиях. КПРФ, которая не смогла выставить кандидата на президентский пост из своих рядов, сталкивается с возрастным потолком Геннадия Зюганова. Очевидно, что этой партии нужен новый лидер, но его не пускает товарищ Зюганов, который именно поэтому предпочел выдвижение беспартийного Грудинина, чтобы во время выборов в партии не нарисовался тот, кто его заменит.

ЛДПР точно также стоит перед перспективой окончания карьеры Владимира Вольфовича. Найти ему равную замену невозможно, поискать фигуру отдаленно равную обязательно придется. Однако итог этого «кастинга» сложно предсказуем на фоне постоянного снижения электората Жириновского и ЛДПР, что видно по итогам крайних парламентских и президентских выборов. Будущее ЛДПР в тумане.

«Справедливая Россия» является наиболее уязвимой на сегодня «большой партией». Едва пройдя в Государственную Думу, партия фактически лишилась своего партийного избирателя, сохраняя избирателей, которые голосуют за конкретного симпатичного им политика из СР. При этом глава партии Сергей Миронов симпатий избирателей уже не собирает, поэтому принял разумное решение не выставлять кандидатуры на выборах президента. «Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Путина и сделала правильно, вот только в день подведения итогов выборов ни одному политику этой партии вообще не дали слова в главных телеэфирах. У СР проблемы, как у КПРФ и ЛДПР – перспектива ухода лидера с политической сцены вообще, усиливается общим кризисом этой партии. Ее будущее сложно предсказуемо.

Вишенкой на этом политическом «торте» является отсутствие у всех без исключения «больших» партий внятной идеологии.

3. Третьим фактором очередного президентского срока Путина будет все нарастающее давление Запада, который фактически в открытую призывает элиты России к измене президенту. Санкции, списки, запреты, ограничения, провокации – все свои силы Запад бросил на дело убеждения влиятельных бизнесменов и политиков России, что для них будет правильно изменить национальному лидеру. Весьма показательно, что в списке самых влиятельных политиков планеты фамилия Путина на этот раз не попала. При том, что совершенно очевидно, что влияние российского президента огромно и никак не уменьшается. Во всех списках прошлых лет был и был на первом месте, а тут «потерялся»? Это сигнал мировой политической элите. Ангела Меркель тоже «исчезла» из этого списка, после чего как ошпаренная прилетела в Вашингтон, где её в отличие от Макрона Дональд Трамп за ручку не водил и пыль с нее не сдувал.

4. Запад давит на Россию не только политически, но и экономически. Санкции и запреты работы с нами делают свое черное дело. Все это умножается на общемировой кризис экономической модели потребительского общества, и к этой увеличенной проблемной зоне добавляется деятельность экономического блока правительства Д.А. Медведева. Совокупность этих трех факторов неизбежно приведет к ухудшению экономической ситуации в стране. Давление Запада не ослабеет, мировой кризис и нестабильность будут нарастать. Если новое правительство, сформированное президентом, будет возглавляться теми же персонами, а перестановки будут чисто косметического свойства, снижения жизненного уровня в стране не избежать.

Весь мир и мы в том числе живем по правилам общества потребления. Это значит, что экономика только тогда растет, когда в ней много чего покупают. Когда есть спрос она растет, если спрос схлопывается, то вслед за ним схлопывается и вся система. Именно поэтому на Западе всеми силами стимулируют спрос, понимая, что без него просто никуда.

В России все не так. Доходы населения у нас и так невелики, и крупные доходы в основном сосредоточены в нескольких крупных городах, а сверхдоходы, так вообще в одном. В ситуации кризисных явлений и постоянной девальвации национальной валюты, которая подается как благодеяние и чуть не единственное средство развития нашей экономики, спрос в России снижается. Причем во всех сферах, а это значит, что доходы населения будут падать и далее, и продать людям всем коммерсантам, вместе взятым, удастся куда меньше. Тем же, кто производит, придется столкнуться с ростом проблем со сбытом.

5. Давайте подведем итог. Картина получается невеселая. Но в нашей истории веселой она была очень редко, а еще 20 лет назад она была просто катастрофической. Сложности будут нарастать, экономика под ударом врагов нашей страны. При этом те, кто с большой вероятностью, продолжит управлять ей, будут делать вид, что вокруг одни друзья, которые отчего-то просто заблуждаются. При этом опереться ни на какие имеющиеся политические силы президент не может: они либо совсем слабы в силу своего размера, чтобы делать на них ставку, либо ненадежны и испытывают огромные внутренние проблемы.

Что же делать?

Создавать новую платформу для объединения всех здоровых сил общества.

Сегодняшняя конфигурация политической системы неизбежно будет изменяться. Она не гарантирует предсказуемость и, как ни странно это прозвучит, в перспективе не гарантирует и управляемость. Нужен новый баланс политических сил, и он неизбежно будет создан. Пример Армении и Украины весьма нагляден. Когда нет уважаемого всеми политика, когда во главе страны стоит тот, кто не популярен в обществе, его легко «качать». И тут ключевую роль начинает играть правящая партия и политическая система целиком. Если крупная партия (партии) в сложной ситуации давления и угроз изнутри страны и из вне, ломается и сдается, то будущее такого государства начинают определять в столицах других стран. А уж, что они там решат, каковы будут их интересы и расклады сил, тут уж предсказывать сложно.

Для стабильной России нужны: уважаемый всем народом политик во главе её и несколько национально ориентированных политических сил, имеющих свой взгляд (идеологию) конкурирующих друг с другом за симпатии избирателей, но одинаково бережно относящиеся к интересам страны.

Сегодня у нас есть такой политик, и нет ни одной такой партии.

В будущем нам нужен такой политик, продолжатель курса и дела Путина. Это – зона ответственности самого президента.

Наша задача на ближайшие годы – формирование новых крупных политических сил для обновления политической системы России.

И не будем забывать, что Бог любит Россию!

Источник: nstarikov.ru