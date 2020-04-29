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США открывают новый фронт борьбы против России

16:46. 29 апреля 2020 195 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В то время как нефть переполняет мировые нефтехранилища и теряет в цене, рекордно дорожает уран. В США признали, что законодателями мод в сфере атомных технологий стала Россия и подготовили срочный план по вытеснению конкурентов с мировых рынков. Однако выполнить его будет не так-то просто, Россия заблаговременно расставила много ловушек и подготовила свой ответ.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mRCQQVy2hwA

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