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США открывают новый фронт борьбы с Россией

17:15. 11 марта 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что западные санкции против нашей страны введены навсегда. По его словам, санкции – это реакция на усиление РФ, и сняты они будут только в случае, если российское государство снова станет слабым. Однако, по нашему мнению, Рогозин заблуждается в том, что причиной отмены санкционных ограничений может стать лишь наша слабость.

Возьмем, к примеру, Ливию. Санкции в отношении Каддафи были введены в 2011 году. После чего последовала военная интервенция западных стран, которая фактически уничтожила государство. Страна раздроблена, идет война, который не видно ни конца ни края. Казалось бы, главная угроза "американской демократии" устранена и санкции можно снимать. Но не тут то было. Хотя ряд ограничений по линии ООН и был снят, большинство санкционных мер остается в силе и по сей день.

Это лишь подтверждает тот факт, что даже радикальное ослабление страны не гарантирует потепления отношений с Западом.

 

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