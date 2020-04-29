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Пентагон официально опубликовал видео с НЛО.

10:30. 29 апреля 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/eUOJsHeXILk

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