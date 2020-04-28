В кризисе нужен военный коммунизм

Экономические полумеры в России могут придумывать и вводить, судя по всему, хоть каждую неделю – и тут же эти самые полумеры обрезать, вводить ограничения. Например, чтобы сначала о кредитных каникулах с пафосом рассказал условный Дмитрий Киселев, а на следующий день все узнали бы, что на проценты эти послабления не распространяются. Ну или начисление пени по ЖКХ приостановили, но коммунальщики просто дождутся окончания моратория и сделают перерасчет сразу за весь период. И так – во всем. И кто за это ответственный?

"О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким", – сказал накануне Владимир Путин на совещании с банкирами.

Реальная помощь практически не доходит до обычных граждан, и все это похоже на стратегию 2008 года, когда помогают только крупному бизнесу – ведь не так просто составляли этот перечень так называемых "системообразующих предприятий". Но теперь все ухудшается тем, что федеральный центр перекладывает ответственность на регионы, принимает запоздалые решения и фиктивные меры поддержки, пока весь мир демонстрирует элементы "военного коммунизма".

– Центробанк накануне понизил ключевую ставку до 5,5% – скажется ли это как-то на кризисной ситуации?

– Эти действия я бы оценил как крайне противоречивые. С одной стороны, снижение ключевой ставки должно демонстрировать устойчивость рубля, не снижение – к ключевым иностранным валютам. Но с другой стороны, Центральный банк не сделал две жизненно важные вещи. Первое – он не поддержал рубль на самых первоначальных этапах падения и начал петь все ту же песню, что при снижении цены на нефть автоматически падает рубль. Подчеркиваю – у Центробанка были все возможности не допустить его падения. Но он интервенции начал – только начал – уже тогда, когда рубль существенно упал.

И второе, о чем вполне обоснованно пишет Сергей Глазьев в своем докладе – что жизненно важным в такой ситуации, в ситуации такой волатильности, нестабильности является ограничить финансовые спекуляции путем введения хоть совсем небольшого налога на обмен валюты, если этот обмен не связан с товарными операциями. Этот налог существенно меньше, чем ежедневные колебания, но это признанный в мире инструмент ограничения активности глобальных финансовых спекулянтов. Центробанк очень жестко воспротивился предложению академика Глазьева, который как чиновник в ЕАЭС предложил его для всего союза.

– И Центробанк принял рекомендации в штыки…

– Центробанк мало того, что воспринял это в штыки – в СМИ появилась информация, что ЦБ отправил в Правительство письмо с требованием ограничить активность Глазьева. Это бред и абсурд.

Как минимум одна цель сформулирована у ЦБ ясно и однозначно – конституционное обеспечение устойчивости рубля. Центробанк из раза в раз ее не выполняет, не обеспечивает своевременно, а потом симулирует те или иные действия, которые, вроде как, призваны что-то изменить. В этой ситуации снижением ключевой ставки рубля, к сожалению, с моей точки зрения, обмануть никого невозможно. Уже сейчас идет информация о том, что деньги, доведенные Центробанком до банков, чтобы они кредитовали малый бизнес, до малого бизнеса-то не доходят. Это даже глава государства смог признать. Потому что – обратите внимание – финансово-спекулятивные операции рубль-доллар и рубль-евро значительно выгоднее, чем кредитование по ключевой ставке и по ставкам, привязанным к ней.

Боюсь, что при такой степени безответственности ЦБ, мы недалеки от скатывания вновь в эту ситуацию 90-х годов, когда официальная ставка кредитования вообще ничего не означает, а означает только то, что нужно в чей-то карман класть значительно большие суммы, чем официальная ставка по кредиту.

– ЦБ также снизил и ставку для банков на "зарплатные кредиты" до 3,5% – в таком контексте это еще одна фиктивная мера?

– Это называется скатывание в дефицитную экономику – когда формальная цена неважно чего, даже денег, будет низкая, но не все смогут ее по этой цене получить. Если все понимают, что рубль неустойчив – а Центробанк исчерпывающе продемонстрировал, что он не собирается обеспечивать устойчивость рубля, то пониженная ставка по кредиту – это лицемерие. Это означает, что такая пониженная ставка будет, но только для тех банков, которым Центробанк захочет предоставить эти деньги, а не для всех. Соответственно, на каких-то скрытых от нас условиях.

Чудес не бывает. Иначе надо обеспечить устойчивость рубля, чтобы она была не ниже, чем у ключевых зарубежных валют – в этом случае вы можете действительно существенно снизить ставку по кредиту, потому что вы демонстрируете, что риски того, что национальная валюта обвалится, минимальны.

– Сейчас Банк России продает валюту на миллиарды рублей каждый день – а как он должен был поддержать нацвалюту в самом начале?

– Ответ очень прост. Центробанк обладает колоссальными золотовалютными резервами. У этих денег нет никакого другого назначения, кроме – читаем Конституцию – защиты и обеспечения устойчивости рубля. Это значит, что сколько нужно было вложить денег в первые же дни, когда только возник вопрос о кризисе, когда первые спекулянты только попытались обвалить рубль и заработать на этом – Центробанк должен был жестко дать по рукам. Жестко вернуть рубль к исходному положению, чтобы все спекулянты, которые попытались на этом сыграть, просто разорились. Исчерпывающие возможности у ЦБ для этого были.

Но лишь спустя много дней появилось сообщение, что Центробанк приступает к валютным интервенциям.

Центробанк ничем не отличается от Правительства, Администрации президента и прочих институтов власти. Общий подход – либо вы обеспечиваете, либо вы симулируете. Это одна и та же власть с одной и той же кадровой политикой, с одним и тем же механизмом симулирования того или иного поведения.

– Теперь их специалисты прогнозируют падение ВВП в 2020 году на 4-6% с дальнейшим восстановлением. Возможно ли это?

– Во-первых, в сложившейся ситуации меня мало волнует абстрактный ВВП. Для нас есть принципиальная разница – ВВП за счет производства или ВВП за счет финансово-спекулятивных операций, накруток, мошенничества или даже продажи непереработанного сырья за рубеж. Это разные ВВП по существу. Меня интересует производительная экономика. В этой части никаких прогнозов Центробанк не дает. Накрутить ВВП за счет каких-то финансово-спекулятивных операций, за счет таких вещей, как увеличение объемов платной медицины, – это не то, что даст нам реальное развитие. Поэтому прогнозы Центробанка на ВВП – это самый последний вопрос. Такие прогнозы может дать кто угодно, но это не имеет отношения к делу.

– В этой ситуации все сильнее усиливается отток вкладов – это население вынуждено тратить последние запасы или просто нет веры банкам?

– Никакого божественного откровения не случилось. Руководство Центрального банка, поставленное президентом и утвержденное Государственной думой, не обеспечило защиту и устойчивость национальной валюты – рубля. Что в этих условиях должен сделать любой здравомыслящий человек? Скорее побежать в банк и забрать свои деньги. Это я не призываю – это просто единственное здравое поведение, которое только возможно. Эти деньги надо скорее перевести либо в какой-то товар, либо в иностранную валюту.

На этот Центробанк в этой ситуации расчета нет, а значит, нет и расчета на свою национальную валюту. Совершенно недопустимо изображать из себя наблюдателя со стороны, что делает Центробанк, подсчитывая какую-то объективную статистику. Вы уверяете, что люди от вас отворачиваются – от национальной валюты и от банковской системы – так вы только что сами плюнули им в душу в очередной раз!

– При этом президент сделал ответственными за положение в регионах – губернаторов, за кредиты – банкиров, за финансы – правительство, за цены на нефть – саудитов, США и так далее. А где ответственность президента?

– Прошу прощения, что я вынужден переходить к оценкам, но цинизм в этом смысле абсолютно невиданный. Это такое искусное симулирование федерализма – в условиях нескольких десятков лет все реальные рычаги власти у регионов отобраны – и вдруг объявляют, что регионы сами что-то решают.

Я недавно слушал интервью Захаровой, представителя МИДа – она дошла до того, что мы делаем все для наших граждан за рубежом, но мы не можем это сделать, потому что регионы не принимают людей. Только вдумайтесь – в стране столь централизованной, как наша, с таким объемом федеральных и земель, и учреждений, и организаций, и институтов в каждом регионе вдруг выясняется, что не федеральная власть должна обеспечить размещение людей, вывозимых из-за рубежа, а якобы регионы – готовы или не готовы принять. Вот если не готовы принять – вот мы не готовы вывозить!

То есть это полный отказ от ответственности там, где все ключевые и полномочия, и ресурсы, и возможности – у федерального центра. Но они снимают с себя ответственность и в одном случае перекладывают ее на бизнес, заставляя платить деньги работникам, которые неоткуда взять, а в другом случае делать вид, будто регионы самостоятельно могут что-то решать. Как будто бы Россия – это не прежде всего федеральная власть, а как будто Россия – это чуть ли не 18-19 века США с маленькой столицей, а все остальное – полномочия штатов. Но это же ложь! Это обман! Это просто попытка снять с себя ответственность!

– И как это все можно оценить вкупе? Мы уже проходили кризис 2008 года – власти часто говорили, что уроки извлечены, страна готова – но теперь снова повторяют ту же модель поведения?

– Уже давно констатировано, что деньги банком выделены, но до бизнеса не доведены. То есть по логике, но не по масштабам, это модель 2008 года. Но сама ситуация не 2008 года, ситуация более масштабная в мире.

И весь мир демонстрирует метод действия – нужно просто распечатать "кубышку", из которой то, что нам не доплачивали в предыдущие годы, что не вкладывали в развитие, просто честно помогать людям, предпринимателям, предприятиям пережить ситуацию. А не перекладывать ответственность на производства и предпринимателей.

Не создавать ситуацию совершенно абсурдную и противозаконную, когда власть объявляет, что по сути натравливает наемных работников на работодателей. Они объявляют, что работодатели обязаны выплатить работникам за пять недель зарплату, которую взять неоткуда. Но милостиво разрешают всем работодателям сдать себя в кабалу ростовщику.

Это хуже даже, чем действия в 2008 году. Это прямое натравливание работников на в данном случае ни в чем невиновных работодателей.

Власть не осуществляет те меры, которые окружающие страны демонстрируют как жизненно важные и нужные. Самые капиталистические государства в мире демонстрируют нам, что в ситуации военной возможен только военный коммунизм. "Военного капитализма" быть не может – а только военный коммунизм! Временный, местами, элементами – но даже США нам показывают элементы военного коммунизма, а Россия со всей своей предысторией демонстрирует наглый военный феодализм. Только своим, только вассалам, только феодалам – другим ничего.