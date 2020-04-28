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Позорный Полк // Злоба дня

09:24. 28 апреля 2020 169 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Итак, Краснову положен памятник. Дожили. Помните шутку — если оно выглядит, как утка, плавает, как утка, крякает, как утка, то 10 из 10, что эта утка и есть.

Сначала нам говорили, что воссоединение с власовской РПЦЗ, на чьем подворье и сейчас стоит памятник погибшим нацистским пособникам — это правильный шаг. Это примирение. Русским людям нечего делить. Я сомневался. Тогда у меня была такая возможность.



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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SvQRSYzzuC0

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