Позорный Полк // Злоба дня
Итак, Краснову положен памятник. Дожили. Помните шутку — если оно выглядит, как утка, плавает, как утка, крякает, как утка, то 10 из 10, что эта утка и есть.
Сначала нам говорили, что воссоединение с власовской РПЦЗ, на чьем подворье и сейчас стоит памятник погибшим нацистским пособникам — это правильный шаг. Это примирение. Русским людям нечего делить. Я сомневался. Тогда у меня была такая возможность.
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#КонстантинСемин #ЗлобаДня
Семина совсем понесло в эмоции.
Ручки потирает – доволен собой.
Ну а по теме, да, спорно.
Чё спорно?
Памятник Землячке-Залкинд у Кремлёвской стены не спорно?
Пока есть ТАКОЙ памятник в его тени можно ставить хоть Чикатиле.
Пока Сёмины НЕ на нарах каждый пацак должен носить намордник из марли.
По Сёмину и так мне лично все ясно.
Но бередить память противоречиями не стоит.
Не стоит это импотенция.
Зато хорошо висит.
Прям как ПАМЯТЬ у некоторых ))