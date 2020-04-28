К-вирус убивает Запад: Великая депрессия — 2 в США и исторический уровень безработицы во Франции

Коронавирус не пощадил никого. Он ломает мировосприятие, привычки и устои. Но что еще хуже — он забирает жизни и уничтожает экономики. И пока в Китае прогресс, пока Россия борется, в Европе и США дела плохи.

Совсем недавно появилась новость о том, что в Штатах может наступить вторая Великая депрессия и безработица в стране выйдет на уровень тех лет. Теперь же стало известно, что и во Франции зафиксировали исторический рост безработицы.

Только в марте количество безработных выросло на 246 100 человек. Каждый месяц их число растет более чем на полмиллиона. И пока введены меры по борьбе с распространением вируса, ситуация не станет лучше.

Что касается коронавируса, то, по словам разгневанных стоматологов, все маски и остальные средства индивидуальной защиты у них забрали в пользу больниц и домов престарелых.

Говорят, что после 11 мая стоматологии откроются, но СИЗ будет очень не хватать. По словам французского министра здравоохранения Оливье Веран, государство выделит стоматологам 150 000 масок, что на самом деле ничтожно мало.

«Нас во Франции 40 тыс., это значит 3,75 маски на врача. Но нам нужно пять масок в день: три для нас и две для наших ассистентов», — рассказал глава Федерации профсоюзов французских дантистов Патрик Солеру.

В связи с этим французские стоматологи запустили акцию #Dentisteàpoil. Переводится как «дантист нагишом». Они выкладывают фото в голом виде прямо в своих кабинетах. Вряд ли, конечно, это поможет им получить больше масок FFP2, но зато одинокие, может, найдут себе пару.

Ну, а если без шуток, то ситуация в Европе печальная. Масок с улучшенной защитой не хватает по всей Франции и во многих других странах ЕС.

Экономика уходит в кризис, безработица растет. Коронавирус мир скоро победит, а вот как европейские политики будут решать те проблемы, что от него останутся, если они и до того не принимали разумных решений?

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»