В 10 раз масштабнее прошлогодних: МЧС бьёт тревогу из-за пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке (ВИДЕО)

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил ужесточить ответственность поджигателей за крупные лесные пожары, а также привлечь МВД и Росгвардию к поиску подозреваемых.

Он уточнил, что имеет в виду «лиц, осуществляющих бесконтрольный отжиг, а также осознанно поджигающих траву».

«МЧС России проведен анализ данных космического мониторинга за последние 5 лет.

Исходя из него, прослеживается трагическая закономерность: у нас из года в год горят одни и те же населенные пункты одних и тех же областей», —

заявил министр на совещании у президента по паводкам и пожарам в регионах.

Зиничев считает, что, с одной стороны, это свидетельствует о халатности или преступном умысле поджигателей, а с другой — о слабой работе органов местного самоуправления.

«Предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей (переход от административных к уголовным наказаниям), а также о привлечении к этой работе МВД России и Росгвардии», — заявил он.

Ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке министр назвал критической. По его словам, на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в десять раз превысила прошлогодние показатели, в Забайкалье — в три раза, в Приамурье — в полтора.

На Дальний Восток приходится более 86% пройденной огнем площади, еще 12,5% на Сибирь и 0,7% на уральский регион.

С начала года на территории страны зафиксировано 3 488 очагов природных на общей площади более 475 000 га, заявил глава МЧС.

Раннее начало пожароопасного сезона становится нормой для многих регионов России, добавил Зиничев. Палы сухой травы он назвал основной причиной пожаров: «значительное число природных пожаров регистрируется в зоне экономической деятельности человека». Сотрудники МЧС провели уже 40 000 выездов по сигналам о горении сухой травы и выявили 33 000 неконтролируемых палов сказал он.

Зиничев также отметил сложность ситуации в Сибири, где из-за малоснежной зимы и недоувлажненной почвы возникли условия для перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и леса.

«Так, в Кемеровской области произошел переход огня на четыре населенных пункта. Огнем уничтожено 64 постройки. В Новосибирской области в двух населенных пунктах и шести садоводческих товариществах огнем уничтожено 76 построек», — добавил он.

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