Главная » Видео, История, Мировоззрение

Почему развалился Советский Союз. Проявление Образа Грядущей Светлой Руси. Сурияръ. Часть 1

17:04. 27 апреля 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-S8Dhar1oQQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему развалился Советский Союз. Проявление Образа Грядущей Светлой Руси. Сурияръ. Часть 2
Роль Англии и США в организации революций и переворотов
...:10 — Как и почему Запад потерял контроль над Советским Союзом? 41:50 — Зачем... касается современных революционеров наших, которые развалили Советский Союз, так ведь уже и по... очень сильно. А вот крайние проявления, националистические, те же самые скинхеды...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
..., в конце концов привела к развалу Советского Союза" (gradionov.livejournal.com) Но...Сегодня мы видим первые зачатки проявления краденных северных алгоритмов, попытка ввести... воды), то становится понятно, почему некоторые силы стараются склонить человечество...
Что сделал Зюганов, будучи во главе КПРФ с 1993 г.? Полностью обезглавил коммунистическое движение
... себя демократическое государство. Именно он развалил СССР, что привело к политическому... именно эту трагедию считают открытым проявлением начала процесса отщепления, отрыва рабочего... том, кто, как и почему разрушил Советский Союз и социализм, вопросы на эту...
ООН создавалась как инструмент гегемонии США. Наряду с МВФ, МБ.
... баланса силы была разрушена с развалом Советского Союза. Впервые за 200 лет одна... ООН и международного права.А почему США это делают? Чтобы это... Трумэна и создание НАТО, различные проявления основного геополитического целеустремления США—установления...
Фильм «До первой крови». Как переформатировали сознание детей в перестроечное время
...убить».Можно сказать, что с развалом Советского Союза мы потеряли много хороших традиций.... Не включаются здесь почему-то и советские понятия о взаимовыручке, ... непреклонное упорство… Такого организованного проявления упорства никогда не встречалось в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)