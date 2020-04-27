Либерализм — заткните всем рот: Набиуллина и Глазьев

Еще в сентябре 2018 года академик и ныне министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, говорил о том, что Банк России, заметим, под руководством Эльвиры Набиуллиной, не исполняет свои конституционные обязанности по обеспечению устойчивости курса нацвалюты, что позволило бы избежать волатильности рубля в 2014 году. Академик отмечал, что курсообразование рубля отдано на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль. Высказывая свою идею о ведении «налога Тобина», Глазьев подчеркнул, что это в принципе общепринятая мировая практика по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. «С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — цитирует известного экономиста агентство Интерфакс.

Карантин. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В принципе Глазьев не первый раз говорит о вредоносной роли для экономики страны политики ЦБ все последние годы. Он не просто не далек от истины, но на этот раз попал в самое яблочко. Неспроста Эльвира Набиуллина потребовала ограничить его коммуникативную активность, обратившись в министерство экономики. Прошлые годы его идеи и высказывания подобных эмоций у главы ЦБ не вызывали. Интересно, почему? Потому что шло планомерное формирование финансового пузыря, привлечение капиталов, и идеи Глазьева на тот момент не представляли особой угрозы для инвесторов? Что же произошло сегодня? Сегодня капиталы готовы, во всяком случае, точно способны обрушить рынок, а по пути, вероятно, в лучших традициях Сороса скупить дешевеющие российские активы. А если к этому прибавить конституционную обязанность ЦБ следить за устойчивостью рубля, то необходимость огромных денежных вливаний для недопущения «банкротства» рубля приведет в конце концов к тому, что денег в стране не останется, на росте реального сектора можно будет вообще поставить жирную точку, особенно на ближайшие годы. Кто окажется новыми собственниками подешевевших активов, большой вопрос. Именно от них будет зависеть будущее экономики страны. Нужна ли им будет сильная Россия или Россия как сырьевой придаток?

Сергей Глазьев. Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще в прошлый год отсутствие из-за высоких кредитных ставок возможности инвестирования в реальный сектор экономики и плавное обновление основных фондов давало повод призадуматься над сменой главы ЦБ. Однако, у любого главы при сегодняшнем статусе ЦБ всегда будет повод проводить денежно-кредитную политику, аналогичную набиуллинской. Поэтому сегодня речь должна идти не только или не столько о смене главы, но о статусе ЦБ.

Да, Набиуллиной, действительно, удавалось сдерживать инфляцию, во всяком случае на бумаге, согласно официальной статистике. Но вместе с инфляцией сдерживался спрос и как следствие возможность развития экономики, чего Набиуллина, судя по прошлогоднему спору с различными представителями экономических ведомств страны, за собой не признает.

Зачистка банковского сектора тоже оказалась не без изъянов, нельзя сказать, что сектор не нуждался в избавлении от нечистых на руку и слабых банков, но под её регуляторным давлением и пониманием того, как стоило это делать, слабыми и нечистыми могли оказаться если не все, то почти все. Но главное, какой ценой обошлась вся эта чистка: даже в бюджете самого регулятора оказалась проплешина, что вызывает полнейшее недоумение и может говорить о том, что и ЦБ, как банки, которые он нокаутировал банкротством, так же слаб, а может и нечист. Это, вероятно, ещё предстоит выяснить.

Что касается волатильности, то, как заметил академик Глазьев, Набиуллиной и здесь не удалось справиться с задачей при последнем кризисе в 2014 году. Сейчас, по всей очевидности, история может выйти куда хуже. По данным издания Finanz.ru, с января по март иностранные банки вывели с депозитов и корсчетов ЦБ 1,128 млрд долларов. В течение последних пяти лет иностранные контрагенты держали в ЦБ около 2 млрд долларов: объем депозитов и корсчетов колебался между 1,8 и 2,4 млрд. Сумма, выведенная в начале 2020 года, стала рекордной с осени 2014-го. В относительном выражении — 59% за квартал — отток стал беспрецедентным за все время доступной статистики Центробанка (с 2003 года).

Эльвира Набиуллина. Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно о подобных историях с выводом денег из страны и опасных играх финансовых спекулянтов и говорил Глазьев, что, видимо, настолько напугало главу ЦБ, что она совершила не вполне адекватный шаг. Ну, каким образом Минэкономики может закрыть рот и в принципе повлиять на коммуникативную активность Глазьева. Видимо, Набиуллина забыла, что главной ценностью той самой перестройки, которая была затеяна либералами — это гласность и демократия. Буквально недавно об этом снова нам всем через СМИ напомнил человек, о существовании которого хотелось бы никогда больше не вспоминать — Михаил Горбачев, на этот раз вроде покаявшийся, что мол, не все получилось перестроить, но ведь главное то, что теперь у нас есть возможность говорить вслух практически, о чем хочется. Только разговорами сыт не будешь, да и не всем разговаривать можно. Разумным идеям звучать в принципе нельзя, закидают шапками. Хотя, казалось бы, видя ситуацию с выводом денег иностранными банками, глава ЦБ должна была бы доложить президенту РФ о положении дел и сама предложить адекватные меры, которые позволили бы сократить отток средств, ведь это может нанести финансовой системе и экономике страны значительный урон. Но нет, остановить отток средств или получить хотя бы небольшой доход от иностранных спекулятивных финансовых операций, которые способны обрушить рубль, сдержать этот фактор предложил именно Сергей Глазьев, путем введения налога, причем незначительного размера.

В своем интервью на телеканале RT Глазьев ведь говорил не только о введении налога: это предложение прозвучало как одна из возможных мер. Академик сказал, что можно было бы применять и другие способы по борьбе с валютными спекулянтами — задерживать изъятие денег на какой-то срок. Напомним, когда речь шла о передвижениях денежных средств наших российских предпринимателей, глава ЦБ очень остро и мгновенно реагировала на ситуации. А тут вдруг не заметила вывода миллиарда долларов? Как это в принципе возможно? Российские предприниматели терпели убытки из-за борьбы ЦБ так сказать с нечистым капиталом, у них срывались контракты. А иностранные банки практически незаметно для всех нас вывели деньги. Это не просто вредительство стране, а преступное вредительство! Пора бы это признать, а не заниматься уговорами Набиуллиной подумать о развитии экономики.

Источник: https://nstarikov.ru/liberalizm-zatknite-vsem-rot-nabiullina-i-glazev-115068