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Кипарис Заратуштры – зеленый драгоценный камень Ирана.

07:54. 27 апреля 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:

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Если мы назовем пятитысячелетний кипарис «Громадная гора» самым старым живым существом, то мы не намного ошибемся. Кипарис «Громадная гора» растет в провинции Язд в центральной части Ирана. Диаметр ствола этого дерева по земле равен одиннадцати с половиной метрам, высота оценивается в 25 – 28 метров.

Как гласит легенда, Заратуштра во время Эсфанда месяца добрался этого места «Громадная гора» и своими руками посадил семя кипариса в этой степи и пообещал народу, чтобы дерево осталось на этом месте, чтобы падишах мог видеть зарю ссудного дня.

В древнем Иране, посадить дерево считалось очень ценным делом. В хрониках и древних произведениях, таких как высеченные на камнях произведения в Персеполисе можно увидеть символ дерева и особенно кипариса. Зороастрийской культурой предусмотрено, так как кипарис является вечно зеленым деревом, он очень ценен для иранцев, пятитысячелетний кипарис «Громадная гора», который еще называют кипарисом Заратуштры, является символом этой ценности. Помимо древних памятников и высеченные на камнях произведения, на сотканной материи также можно увидеть дерево или кипарис Хамиде, затем в иранской культуре такой вид материи стал называться кашмирской шалью.

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Некоторое время тому назад ученые из Японии и России после осмотра кипариса «Громадная гора» установили его возраст равным 8000 лет. Однако русский ученый Александров оценивает возраст этого дерева в районе 4000 – 4500 лет.

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Сейчас, с принятием  Организацией культурного наследства и туризма провинции Язд таких мер, как обеззараживание от вредителей, создание свободной зоны вокруг исторического кипариса, кипарис Заратуштры может дышать спокойно. Зеленый драгоценный камень пустыни Ирана в эти дни покрылся плодами с тем, чтобы как и в древние годы показать другой вид плодородия.

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Источник: https://sanaei.livejournal.com/51328.html

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