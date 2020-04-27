Главная » Видео, Наука, Образование

Эффект Джанибекова. Когда Земля перевернется?

16:05. 27 апреля 2020 123 просмотра Один комментарий Опубликовал:

«Эффекта Джанибекова» — странное поведение гайки-барашка, которая, вращаясь в невесомости, внезапно разворачивается на 180 градусов без каких-либо внешних воздействий, затем снова, и снова, и снова. Феномен настолько странный, что на него обратили внимание не только любители «альтернативной науки», теорий заговора и предсказаний конца света, но и правительство СССР, которое засекретило внезапное открытие на 10 лет. Действительно ли это предвестник апокалипсиса? Попробуем разобраться вместе с Дереком Маллером в новом видео канала Veritasium.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N9HlQ-XVnFk&t=634s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Обнародованы новые координаты магнитных полюсов
..., в 2015-м году, когда, в соответствии с прогнозами, ...образом связана с магнитным полем Земли. Отсюда, при смене ...потоков расплавленного металла в ядре Земли. Поэтому, если полюса стали... А это уже ситуация, когда планетарные баланс становится нестабильным и...
Когда вымерли мамонты?
Из энциклопедий мы можем узнать, что Мамонты - вымерший род млекопитающих из семейства слоновых. Они были в два раза тяжелее самых крупных современных африканских слонов. В тех же энциклопедиях мы узнаём, что мамонты вымерли в последний ледниковый период,...
Следы катастрофы у ученных
... !!!Карлъ Фридрихъ Моръ "Исторiя Земли. Геологiя на новыхъ основанiяхъ"...с ним консультировался бог, когда исправлял свои ошибки в ... о предшествующей ему теории Земли :ВЫРАБОТАЛАСЬ В КОНЦЕ ПОСЛЕДНЕГО... представлял историю и строение Земли :4. Мор задается ...
Археологические раскопки в Минске и Бресте
... в 5—10 см гумусированной земли с большим количеством скопления смятой...
А.И. Фурсов: Русских будут убирать с их земли
....Русских будут убирать с их земли.Фурсов А.И.Источник: ss69100...
Национализм – вчера и сегодня (2)
... г. Енан зарыли живьем в землю более 1000 человек, несколько десятков... пинает в живот лежащего на земле мирного пленного вьетнамца. Широко известной...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 763 631
    Александр 27 апреля 2020 в 16:53

    Ранее Северный магнитный полюс находился в районе о.Элсмир (Канада), но в последние годы смещается со скоростью 60 км/год в направлении Таймыра. Уже находится в Восточном полушарии. Очень необычно людям на Чукотке пользоваться компасом, когда стрелка показывает уже в другую сторону:)
    Земля не перевернётся. А полюса поменяются, возможно, даже скоро. Но никто этого не заметит и Конца Света не будет. Такое уже случалось в истории Земли.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)