Эффект Джанибекова. Когда Земля перевернется?
«Эффекта Джанибекова» — странное поведение гайки-барашка, которая, вращаясь в невесомости, внезапно разворачивается на 180 градусов без каких-либо внешних воздействий, затем снова, и снова, и снова. Феномен настолько странный, что на него обратили внимание не только любители «альтернативной науки», теорий заговора и предсказаний конца света, но и правительство СССР, которое засекретило внезапное открытие на 10 лет. Действительно ли это предвестник апокалипсиса? Попробуем разобраться вместе с Дереком Маллером в новом видео канала Veritasium.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N9HlQ-XVnFk&t=634s
Ранее Северный магнитный полюс находился в районе о.Элсмир (Канада), но в последние годы смещается со скоростью 60 км/год в направлении Таймыра. Уже находится в Восточном полушарии. Очень необычно людям на Чукотке пользоваться компасом, когда стрелка показывает уже в другую сторону:)
Земля не перевернётся. А полюса поменяются, возможно, даже скоро. Но никто этого не заметит и Конца Света не будет. Такое уже случалось в истории Земли.