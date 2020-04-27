Эффект Джанибекова. Когда Земля перевернется?

«Эффекта Джанибекова» — странное поведение гайки-барашка, которая, вращаясь в невесомости, внезапно разворачивается на 180 градусов без каких-либо внешних воздействий, затем снова, и снова, и снова. Феномен настолько странный, что на него обратили внимание не только любители «альтернативной науки», теорий заговора и предсказаний конца света, но и правительство СССР, которое засекретило внезапное открытие на 10 лет. Действительно ли это предвестник апокалипсиса? Попробуем разобраться вместе с Дереком Маллером в новом видео канала Veritasium.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N9HlQ-XVnFk&t=634s