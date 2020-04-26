Умер Джульетто Кьеза.Неплохой итальянский публицист, который получил у нас широкую известность с нулевых, за счет своих антиимпериалистических публикаций, в которых он критиковал мир "конца истории" и американский империализм. Также был последовательным критиком фашистского переворота на УкраинеОсобую истерику на Украине вызвали заявления Кьезы по поводу расстрела людей в Киеве во время государственного переворота. Разумеется, был сразу же записан в агенты Кремля.Кьеза лично бывал на Донбассе, выступая с поддержкой права ДНР и ЛНР бороться за свое будущее.К России он был достаточно комплиментарен, поэтому частенько появлялся и на отечественном ТВ (особенно на RT) в качестве иностранного эксперта.Одно из последних интервью Кьезы в России.Также стоит вспомнить его документальный фильм "Расследование с нуля"; про расследование терактов 11 сентября, где Кьеза рассматривал тезисы нетленной "Разменной монеты".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5819825.html