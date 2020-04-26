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Бункер как спасение

11:03. 26 апреля 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Как защититься от удара ядерной ракеты, химической атаки и биологического оружия, каким вполне может стать и коронавирус – этот выпуск «Военной приемки» выйдет в день очередной годовщины катастрофы в Чернобыле и в самый разгар борьбы с коронавирусом, и поэтому будет посвящен бункерам Российской армии. Мало кто знает, но у наших Вооруженных сил есть десятки видов убежищ на все случаи жизни. В некоторых можно жить годами, и они размером с небольшой город. Другие размером с туристическую палатку, без всяких удобств, но зато они выдерживают артиллерийский обстрел прямой наводкой. Подземные, наземные, подводные и даже подвижные бункеры на колесах – ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров разобрался, чем они отличаются друг от друга, от чего могут спасти и в каких сооружениях можно почувствовать себя по настоящему защищенным.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#ВоеннаяПриемка #Бункер #Армия

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kPGoANYTKwk

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