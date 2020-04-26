Бункер как спасение
Как защититься от удара ядерной ракеты, химической атаки и биологического оружия, каким вполне может стать и коронавирус – этот выпуск «Военной приемки» выйдет в день очередной годовщины катастрофы в Чернобыле и в самый разгар борьбы с коронавирусом, и поэтому будет посвящен бункерам Российской армии. Мало кто знает, но у наших Вооруженных сил есть десятки видов убежищ на все случаи жизни. В некоторых можно жить годами, и они размером с небольшой город. Другие размером с туристическую палатку, без всяких удобств, но зато они выдерживают артиллерийский обстрел прямой наводкой. Подземные, наземные, подводные и даже подвижные бункеры на колесах – ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров разобрался, чем они отличаются друг от друга, от чего могут спасти и в каких сооружениях можно почувствовать себя по настоящему защищенным.
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#ВоеннаяПриемка #Бункер #Армия
В какой бы ты бункер не прятался, и как , – всегда есть способ тебя достать.