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Создатель советского “Птичьего молока”

10:26. 25 апреля 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Автор рецепта и технологии изготовления советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу администрация Владивостока.

[...] "В 1967 году в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня. Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции – шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", а за конфеты "Золотой Рог" она была удостоена бронзовой медали ВДНХ", – отмечается в релизе мэрии.



Легендарный человек, между прочим. Герой СоцТруда за конфеты и торт (!!!). И действительно, Анна Федоровна создала мощнейший советский бренд, один из неполитических символов позднего СССР. И рецептура там была заметно иной, чем польская 1936 года (я её тоже тестил, если что). Так что она не заимствованная, а оригинальная.

Другое дело, что в начале 2000-х эту знаменитую торговую марку шустро приватизировали московские барыги и за 3-4 года превратили культовый продукт в типовое евроговно. Но это было уже сильно потом. А вот владивостокская "Птичка" так и осталась подлинной и вкусной, на агаре – хотя и стала дорогой и была вынуждена переименоваться.

Теперь просто помните, что Владивосток – это родина советского "Птичьего Молока", аутентичного.
И кто его создатель.
Мир праху.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10073752.html

Метки: владивосток, история ссср, память

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 30022 26104
    Вячеслав 25 апреля 2020 в 12:03

    Жалко, что уходят талантливые и добрые творцы хорошего… Вечная ей память… Тем, кто родился и вырос в СССР, есть что хорошее вспомнить… А теперешняя молодёжь будет вспоминать только стройки многоэтажек, нефтеперерабатывающих заводов да прокладку газо-нефтепроводов из нашей страны в другие страны…

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