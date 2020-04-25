Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2020

Раскачаем этот мир!

Эпидемия коронавируса и последовавшие карантинные меры лишили граждан многих праздников. Хотя праздник всегда есть в душе, но хотелось бы отметить его с близкими, друзьями, товарищами и просто с теми, для кого это тоже выдающаяся дата. Я сейчас пишу о празднике, который ждали очень многие – 9-е мая, День Великой Победы!

Для граждан России — это очень знаменательный день, когда должен был состояться Парад в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Многие хотели приехать в Москву, посмотреть незабываемое шествие войск, проход военной техники и просто встретиться с знакомыми из других городов. Обидно, что его отменили. Но не совсем отменили, для россиян и гостей России есть возможность увидеть Парад позже.

Но такой возможности нет у граждан Украины. И дело не в московским Параде, дело во внутреннем единении. Несмотря на то, что у власти находятся фашиствующие подонки, в прошлые годы на 9-е мая почти во всех городах Украины люди самоорганизовывались и выходили на свой собственный парад. Они шли нестройной толпой, неся в руках фотографии своих предков для «Бессмертного полка». У всех было приподнятое настроение. И даже пронацистские радикалы, видя такую огромную толпу, не рисковали устраивать драки и нападения.

Это была отдушина для всех вменяемых людей с ТОЙ территории. Сейчас на Украине все запрещено в отношении истинных победителей Великой Победы. Украинские власти переписывают историю, в которой «добрые бандеровцы воевали и против Гитлера, и против Сталина», но люди прекрасно помнят историю, живы их деды и прадеды.

Украинский президент то ли от слабоумия, то ли от отваги, решил раздать медали, посвященные Победе и ветеранам здорового человека, а также «ветеранам» курильщика – всяким нацистским недобитым вшам. Я действительно не понял этого действа: или Зеленский реальный дурак, или это был тонкий намек бандеровцам: мол, мы все помним и про вас тоже не забыли. Наверное, первое; я сильно удивлюсь, если у Зеленского хватит мужских причиндал на второе. Все, что за год было сделано Зеленским, намекает на то, что там ни то что причиндал, там даже бородавок нет.

В любом случае, в этом году есть у киевской власти повод официально запретить мероприятия – карантин. Люди очень огорчены таким поворотом дел. Но все же им хочется показать властям, что они помнят на чьей стороне правда и Победа! И вот знакомые из моего родного города Николаева предложили такое:

«Друзья, скоро 9 мая. Возможно, карантин будет продлён. Но! Есть предложение. Провести в нашем городе Николаеве, а возможно, и по всей стране флешмоб. Выйдя на балкон, сидя в машине, в офисе, на даче… Включить песню «День Победы» 9 мая, ровно в 12:00 и зазвучать одной большой командой. Что думаете по этому поводу, друзья?», — пишет автор инициативы.

Николаевцы попросили меня поддержать инициативу, чтобы больше жителей города о ней узнало. Мы тут помозговали… а почему не распространить инициативу по всей территории Украины? Давайте раскачаем этот мир! Пусть шакалы видят и знают – никто не забыт и ничто не забыто! Прошу всех, кто пишет по Украине, написать на эту тему. И знайте – в Николаеве ТОЧНО будет играть «День Победы» в 12:00 9-го мая.

А может люди со всех городов, где карантин, самоизоляция и т.д. тоже захотят принять участие и показать всем – МЫ ПОМНИМ! Будет прекрасно, если присоединится Россия-мать, Белоруссия, Казахстан, непризнанные Республики, от ПМР до ЛНР.

Все теперь зависит от вас, распространяйте пожалуйста этот призыв, поддержите тех, кто ТАМ есть! Работаем, братья!

Сергей Лебедев

К утру нас уже поддержали:

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Страна подопытных кроликов: США признали работу 15 военных биолабораторий на Украине

Обреченная на вечную «евроинтеграцию» Украина в 2014-м широко распахнула свои двери для всех структур западного мира. Однако поддержка и помощь, о которой по-прежнему визжат из каждого украинского «утюга», заставила Киев отдавать намного больше. Земли, ресурсы, суверенитет. Аналитики с самого начала утверждали, что Украина, использованная в качестве катализатора в большой геополитической игре Запада против России, станет очередным полигоном Североатлантического военного блока. Так и произошло. При этом еще во времена Порошенко многие заявляли, что США и другие страны Западной Европы осуществляют на Украине деятельность, запрещенную внутренними законами. В том числе, в Чернобыльской зоне. Администрация Порошенко, как известно, не глядя подписывала все, о чем просили западные товарищи. Так на Украине начали работать различные биологические и химические лаборатории, о чем изначально, разумеется, не рассказывали. Когда информация все-таки просочилась, власти успокаивали население, мол, это не более чем совместная работа по исследованию различных препаратов, микроорганизмов, токсинов и т. д. Но едва ли это так. Очередной шум вокруг биолабораторий США на Украине поднял представитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, потребовав киевские власти предоставить информацию. В результате посольство США на Украине признало работу биолабораторий в стране, причем сразу пятнадцати. Все они работают под эгидой Пентагона, что практически исключает вероятность проведения безобидных исследований. Оборудование военных биолабораторий США на Украине, вероятнее всего, обусловлено незаконностью подобных исследований внутри страны. Но населению так и будут рассказывать о безобидных исследованиях микробов, а вскоре работу американских лабраторий на Украине наверняка станут объяснять якобы созданием вакцины от коронавируса. Читайте также: «Реформатор» Саакашвили выступил за мир с Россией и пришёл в Раду с перевёрнутым флагом Украины (ФОТО, ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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«Это террор» — УПЦ о поджогах храмов (ФОТО, ВИДЕО)

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В Украинской православной церкви выступили с жестким заявлением по поводу недавних поджогов храмов, случившихся в четырех разных областях страны. В Одессе, напомним, в ночь на пятницу забросали бутылками с зажигательной смесью мужской Свято-Успенский монастырь (сгорела хозяйственная пристройка площадью 1500 кв. м., при тушении пожара пострадал местный архимандрит); в Сумской обл. 21 апреля горел Гамалиевский женский монастырь; в Черновицкой обл. 15 апреля полностью сгорел 120-летний деревянный храм св. мученицы Параскевы в селе Лукавцы; а в Ровенской обл. 12 апреля горел Свято-Успенский мужской монастырь, расположенный в селе Липки (выгорели гостиница для паломников, мастерская, свечной мини-завод и прочие постройки). «Ночной пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом, с которым столкнулась Украинская Православная Церковь. И если ранее вариант умышленного поджога выдвигался лишь в качестве одной из версий, то в случае с одесской обителью это стало уже неоспоримым фактом, — заявил по этому поводу митрополит Бориспольский и Броварской, управделами УПЦ Антоний. — В этой связи я не побоюсь назвать произошедшее террором. Ведь и в Одессе, и в подобных случаях на Буковине, Сумщине и Ровенщине под прямую угрозу была поставлена жизнь многих людей. И этот момент однозначно нельзя оставить без должного внимания и реагирования». Курс Порошенко остается По мнению митрополита Антония, происходящее — следствие ненадлежащей реакции властей на акты вандализма против храмов УПЦ, совершенных в предыдущие годы. Он приводит в пример Киев, где всего лишь в 2018 году храмы поджигали трижды (пострадали Десятинный монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и храм Преображения Господня на Оболони). «На тот момент активно воплощалась в жизнь стратегия насильственного переведения общин УПЦ в раскольнические структуры. Поскольку процесс, даже при мощной административной и информационной поддержке, продвигался с большим скрипом, начали использоваться даже откровенно противозаконные методы, — напомнил митрополит Антоний. — Казалось бы, те времена и та противоречащая законам Украины политика давления на Церковь должны были навсегда остаться в прошлом… Однако мы видим, что в силу каких-то причин этот курс продолжает оставаться действительностью. Нынешняя власть или делает вид, что этого нет, или же попросту продолжает политику, которая даже с электоральной точки зрения не оправдала себя, похоронив навсегда Порошенко как общеукраинского лидера и политика». Убивают авторитет Зеленского Управляющий делами УПЦ считает, что подобным образом некие силы дискредитируют («убивают») авторитет Владимира Зеленского и его партии. Митрополит настаивает на «прямом и решительном» вмешательстве руководителей государства и требует от президента: взять под личный контроль ход расследований поджогов храмов и монастырей; поручить информировать УПЦ о результатах дел по этим актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие 5 лет;

дать поручение проверить некоторые СМИ на предмет дискриминации по религиозному признаку, в частности, наличия публикаций, разжигающих межконфессиональную вражду. Также известно, что в регионах епархии УПЦ уже организовывают круглосуточное дежурство возле храмов из-за поджогов, прокатившихся по стране с приходом Пасхальных праздников. Духовенство Черновицко-Буковинской епархии УПЦ опубликовало специальное обращение к пастве и священникам, попросив их усилить охрану храмов и монастырей, по возможности — ввести дежурство у храмов круглые сутки, а при обнаружении подозрительных людей — «сразу звонить в Национальную полицию». Читайте также: «Реформатор» Саакашвили выступил за мир с Россией и пришёл в Раду с перевёрнутым флагом Украины (ФОТО, ВИДЕО) pozhar_odessa_monastyr.jpg

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«Это Клондайк»: Саакашвили предложил Украине оригинальную стратегию выхода из кризиса

Кандидат на пост вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ Михаил Саакашвили рассказал, в чем видит шанс для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса. Не секрет, что из-за вспышки Covid-19, которая началась в Китае, из этой страны гиганты мировой индустрии начали выводить свои производственные мощности. Саакашвили предлагает «забрать их себе». «У Украины есть возможность. Из Китая уходят предприятия, забираем их себе. Как мы их можем забрать? Только предложив гораздо более свободные условия налоговые и более свободные условия регулятивные. Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине сейчас много свободных рабочих рук, квалифицированных, умных. Забираем эти предприятия и начинаем создавать конкуренцию Европе», — предложил политик. «Весь мир сейчас будет нуждаться в продовольствии. Для Украины это Клондайк. Но для этого надо интенсифицировать сельское хозяйство. Хорошо, что приняли закон, но этого не достаточно. Надо вкладывать деньги в перерабатывающее производство, надо привлекать инвестиции внутренние и внешние. Сегодня общая доля настоящих иностранных инвестиций в ВВП — всего 0,2%, отсюда капитал пока-что бежал и не приходил сюда», — заявил Саакашвили. По его словам, проводить реформы и привлекать инвесторов при Порошенко «не получалось, потому что для Порошенко главное было сделать лучше для самого себя». При Зеленском, уверен политик, «то, что тогда не получилось, сейчас может получиться». «Или мы сейчас создадим условия, когда все, что будет уходить из Европы, из Китая, из Азии, из других стран, из России, будет приходить в Украину, или Украине не будет места. Вот и вся история», — отметил Саакашвили. Однако, по его словам, «там, где есть бюрократия — не может быть рабочих мест». Читайте также: «Реформатор» Саакашвили выступил за мир с Россией и пришёл в Раду с перевёрнутым флагом Украины (ФОТО, ВИДЕО)

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У Саакашвили и Зеленского не получается

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